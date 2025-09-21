Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se 4. října vrátí do centra města.
21. 9. 2025 – 13:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů.
Festival, který se v minulých letech konala v areálu pivovaru, připomene v sobotu 4. října 183. výročí uvaření první várky ležáku Pilsner Urquell. Hlavními hvězdami akce budou v sobotu 4. října kapely Jelen, We Are Domi, Emma a Jordan, Dukla, DJ N'zym a další. Na programu je také hromadný přípitek, speciální prohlídky pivovaru a historického podzemí. ČTK to řekl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
Pilsner Fest patří k nejnavštěvovanějším festivalům v Plzeňském kraji, chodí na něj desetitisíce lidí. Letos podle Kováře předvede také šest tematických stanů věnovaných jednotlivým kontinentům. "Každý z nich nabídne Pilsner Urquell spojený s lokální gastronomií a přiblíží, jak značka v daném regionu působí. V mezinárodní zóně pak bude možné ochutnat pivo od desítek výčepních ze Slovenska, Švédska, Norska, Anglie, Polska, Maďarska, Rumunska a Japonska," řekl.
V Šafaříkových sadech vyroste pódium sládků se školou čepování, talk-show Prostě na pivo, kde vrchní obchodní sládek Vojtěch Homolka poradí tipy na správné čepování i péči o pivo. Na festivalové ploše bude přes 90 píp.
V 18:42, v čase, který připomíná rok uvaření první várky, narazí pivovar dubový sud s nefiltrovaným pivem. "Zástupci pivovaru společně s gratulanty si připijí spolu s návštěvníky. Letos to doplní i laserový odpočet promítnutý na katedrálu sv. Bartoloměje," dodal Kovář.
V roce 1842 založil sládek Josef Groll v nově postaveném plzeňském pivovaru první várku plzeňského piva. To později inspirovalo sládky na celém světě. Piva typu pilsner jsou v současnosti nejrozšířenější pivní kategorií. Podle Kováře na ně připadá asi 70 procent celosvětové pivní produkce.