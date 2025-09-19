Talentovaná zpěvačka do toho praští dvakrát se stejným mužem a v překrásných šatech
19. 9. 2025 – 14:38 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Rodačka z Trutnova s krásným muzikálovým hlasem nedávno na sociálních sítích oznámila zásnuby, ale během několika měsíců už stihla svatbu – přestože oficiální termín plánovali až na příští rok. Jak je to možné? Tajemství dvou světů Kamily Nývltové a jejího ženicha Eddieho Ramadana budí zvědavost.
Kamila Nývltová před třemi dny na svých sociálních sítích oznámila radostnou novinku – svou první svatbu s partnerem Eddiem Ramadanem. Okouzlila fanoušky snímky v luxusních svatebních šatech s ruční výšivkou, které pro obřad pořídila v létě v Jordánsku. „Včera jsme prožili naši první svatbu – kouzelnou syrskou svatbu v duchu tradic mé arabské rodiny. Bylo to především o lásce k tradicím, víře a rodině. Den byl naplněný radostí, emocemi a nádhernými okamžiky s těmi, které milujeme nejvíc,“ napsala k fotkám.
Jak je možné, že se Kamila Nývltová může vdát ještě jednou?
Podle českého práva dřívější obřad, který proběhl podle syrských či arabských tradic, u nás není automaticky právně platný. Veřejně se uvádí, že “arabský obřad dle syrských tradic však v Česku neplatí”.
Pro uznání sňatku uzavřeného v zahraničí platí v ČR určitá pravidla: manželství občana České republiky s cizincem musí být zapisováno do zvláštní matriky v Brně. Dále je důležité doložit potřebné dokumenty – oddací list, doklady totožnosti, případně potvrzení o právní způsobilosti uzavřít manželství, přeložené do češtiny a ověřené.
Podle dostupných informací Kamila sama uvedla, že „tato svatba je platná v arabském světě, u nás zatím ne” a že plánují druhou, českou svatbu, aby jejich manželství bylo zpečetěno i podle tuzemských pravidel.
Kamila tak spojí dva světy – české kořeny a arabskou kulturu svého manžela do jednoho nezapomenutelného příběhu lásky.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Láska, která bourá hranice
Když Kamila Nývltová před pár dny sdílela fotografie ze své první svatby, připojila k nim vyznání, které vystihuje nejen jejich vztah, ale i setkání dvou kultur. Její manžel Eddie Ramadan pochází z Damašku, pulzujícího a historicky bohatého hlavního města Sýrie, ale jeho rodina žije v Čechách už více než třicet let. „A i když on je muslim a já křesťanka, nikdy to nebyla překážka – naopak důkaz, že láska a respekt jsou silnější než rozdíly,“ napsala zpěvačka k sérii snímků, na nichž září v šatech inspirovaných arabskou tradicí. Dodala, že rozdílná víra jim nikdy nestála v cestě: berou ji jako přirozenou součást svých kořenů a zároveň příležitost učit se vzájemné toleranci a obohacovat společný život.
Jaké šaty zvolí Kamila Nývltová na českou svatbu?
Šaty, které Kamila pro svou první svatbu zvolila, byly doslova nepřehlédnutelné, mistrovsky vyšívaný model v orientálním duchu, zářivý a přitom něžný, jako by v sobě nesl kus příběhu lásky různých kultur . Zpěvačce padl s lehkostí, která prozrazuje smysl pro detail i odvahu být jiná. Každý steh ruční práce se v záři světel rozzářil jako malý klenot a celý den dýchal poezií dalekých cest. Už teď budí zvědavost, jaký model zvolí pro chystanou českou svatbu – zda propojí orientální a českou kulturu, nebo překvapí zcela novým pojetím.