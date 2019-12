Nepřehánějte to s vánočními dárky pro děti: Všeho moc škodí

MAGAZÍN - Magazín autor: Alžběta Šírková

Dát dětem pod stromeček dva až tři kvalitní dárky, anebo je potěšit více maličkostmi, které v součtu dosáhnou stejné finanční hodnoty? To je volba, před kterou každý rok stojí nejeden rodič. Podle psychologů bychom ale spíš než počet dárků měli řešit jejich smysluplnost a to, zda potomka opravdu potěší.

Rozbalování dárků na Vánoce je ze své podstaty svátkem hlavně pro děti. Jsou nadšené a v očích jim hraje zvědavost, co balíček, který zrovna drží v ruce, ukrývá. To vše s nimi prožíváme a největší odměnou nám je jejich úsměv a rozzářené oči plné radosti a díků. A tento výraz blaženosti trvá do té doby, než rozbalí poslední dárek či dalších pár dní, kdy se s hračkami budou těšit.

Ačkoli bychom si přáli, aby tento okamžik neskončil, měli bychom si uvědomit, že 'rovnice čím více dárků, tím šťastnější dítě' neplatí. Rodiče by se neměli nechat strhnout davovým nákupním šílenstvím, který velí přesný opak. Odborníci doporučují při nakupování zohlednit nejen věk a přání dítěte, ale i reálné finanční možnosti rodiny.

Zadlužovat se kvůli vánočním dárkům je cesta do pekel. Ale ani pokud rodiče oplývají financemi, neměli by to s obdarováním přehánět. "Rodiče by si své děti neměli kupovat velkým množstvím dárků, ani ukazovat před známými a sousedy 'my na to máme'. Při zvažování, co a kolik nakoupit, je dobré zapojit rozum a cit v reflexi proběhlých Vánoc - co fungovalo loni? Z čeho mělo dítě radost, a co naopak jen tak přešlo? Zkrátka je potřebné podívat se na věc z více úhlů pohledu," radí psycholožka Sylvie Navarová.

Vánoce jako splnění celoročních přání

Vánoce je také namístě spojit s výchovným efektem a darovat něco, co by dítě nedostalo ani na své narozeniny. Otázka vánočních dárků by měla být vyústěním celoročního sledování přání dětí, nikoli jednorázovou záležitostí. "Při obdarovávání dítěte pracujme s jeho vnitřní motivací. Sledujme to, co dítě dostává po celý rok. V některých rodinách se bohužel dítě ani nemá o Vánocích nač těšit, protože všechno dostane hned v průběhu roku. To, že se dítě na něco těší delší dobu a musí si počkat, znásobuje jeho vnitřní prožitek ve chvíli, kdy to vysněné konečně dostane. A buduje to v něm velmi užitečné charakterové vlastnosti jako trpělivost, vytrvalost, psychickou odolnost a již zmíněnou vnitřní motivaci," dodává psycholožka.

Přesto někdy praxe ukazuje, že děti se v záplavě dárků přímo topí. Někteří rodiče tak chtějí dohnat to, že během roku neměli čas se svým potokům pořádně věnovat. Je to dáno dnešní dobou, která klade velký důraz na výkon, což rodiče vyčerpává a na dítě jim už nezbývá tolik energie. Na Štědrý den se proto nedostatečnou pozornost snaží dohnat nekonečným množstvím dárků. "Znamená to jen jedno – kupování si dítěte. Zvlášť patrné je to u rozvedených rodičů, kteří se tak předhánějí v tom, kdo je lepší. Někdy to ale také vypovídá o neznalosti vlastního dítěte, kdy rodič tápe, co mu vlastně má koupit," vysvětluje psycholožka.

Vánoce by ale neměly být jen o dárcích, odborníci poukazují na to, že je potřeba utužovat vztahy se svými ratolestmi různými aktivitami. "Malým dětem bychom měli udělat krásné Vánoce a učit je různé tradiční zvyky. Starší děti bychom pak měli vést ke společné přípravě Vánoc - od zdobení adventního věnce, přes pečení cukroví, obalování řízků až po prostření štědrovečerního stolu," uzavírá psycholožka Sylvie Navarová.