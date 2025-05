Lea (33): Spala s ním a ještě se tím chlubila před ostatními. Pro mě navždy zůstane jako hnusná zrádkyně!

2. 5. 2025 – 17:13 | Magazín | Veronika Borská

Lea si prošla otřesem, který jí navždy změnil život. Zrada přišla od člověka, kterému věřila nejvíc. Není divu, že odpustit nedokázala a možná nikdy nedokáže.

Byla jsem vždycky vzorná a nenáročná, už jako dítě. Nosila jsem samé jedničky, dostala se na výběrové gymnázium a ve sportu patřila k nejlepším. Měla jsem všechno, co si může dívka přát. Jen na chlapy jsem měla odjakživa smůlu. V rodině to taky skřípalo. Táta se rozvedl s mámou, když mi bylo šestnáct, prý kvůli její nevěře. A nějak to na mě působilo, protože od té doby jsem narážela jen na samé blbce.

Největší oporou mi byl právě nejlepší kamarád mého přítele

Moje temné období začalo hned po maturitě. Potkala jsem egoistického muže s neuvěřitelným talentem přesvědčit mě, že bez něj nemám šanci přežít. A já tomu bohužel dlouho věřila. Viktor si usmyslel, že mě bude mít plně pod kontrolou. Když jsem se vzepřela, začal mě psychicky deptat, až jsem měla pocit, že mě stahuje z kůže.

Po roce mě požádal o ruku. Snažila jsem se z toho vymluvit, ale tlačil na mě každý den. Nakonec jsem to ukončila jednou provždy. A tehdy jsem se spustila s jeho kamarádem Jirkou byl jediný, kdo viděl, jak moc mě Viktor ničil.

Zamilovala jsem se do parťáka, který mě obdivoval

Jirka byl naladěný na stejnou vlnu jako já. Sportovec, sympaťák a soutěživý typ, který chtěl pořád vyhrávat. Jeho vášeň pro pohyb mě fascinovala. Lezli jsme spolu ferraty, jezdili na kole, na bruslích, běhali i plavali. Byl to parťák do nepohody. Jen jednu věc nesnesl. Když jsem ho porazila, dva dny se mnou nepromluvil.

Časem jsem zjistila, že si občas zašel na kávu k mé kamarádce Věře. Jednou u ní dokonce zůstal a už se ke mně nikdy nevrátil. „Jsi nádherná žena, ale já chci někoho méně dominantního,“ řekl mi. Našel si způsob, jak mi to oznámit po svém. Věra se mi jen smála. „Podívej, kam tě ten tvůj bláznivej sport dostal. Zůstala jsi bez chlapa.“ Od té chvíle jsem ji nemohla ani vystát. Přerušila jsem s ní veškerý kontakt.

Vzala jsem si muže, kterého mi dohodila máma

Moje máma, i když nebyla dokonalá, mi vždycky radila, co mám dělat. Byla mou nejlepší kamarádkou. Právě ona mě nakonec seznámila se svým mladším kolegou Davidem. „Leo, ten se ti bude líbit, holčičko moje. Má všechno, co by správný chlap měl mít.“ A já jí uvěřila. Sama tehdy žila ve spokojeném vztahu s mým nevlastním otcem Pepou, bývalým policistou.

S Davidem jsme nejdřív randili, pak spolu začali bydlet, a nakonec mě požádal o ruku. Byl přesně takový, jak ho moje máma popsala „ je to skvělý muž”. Vzali jsme se a do roka se nám narodil syn. Pět let bylo všechno ideální a já byla opravdu šťastně zamilovaná. Až do dne, kdy jsem je přistihla, jak se spolu líbají v naší sauně. Moje máma a můj manžel.

Máma testovala věrnost mého muže

Zeptala jsem se mámy narovinu, co to má znamenat. Jen pokrčila rameny a řekla: „Chtěla jsem jen vyzkoušet, jestli je ti věrný. A dej si na něj pozor, nechá se snadno svést.“ Nechápala jsem, co tím sleduje, a poprosila ji, aby už se nic podobného neopakovalo.

Jenže krátce nato jsem v obchodě u pokladny zaslechla její kolegyně, jak mě pomlouvají. Jedna z nich řekla: „Spí s ním a tahle chudák o ničem neví. Máma z ní dělá blbce.“ Otočila jsem se na ně a zeptala se, co vědí, co já ne. Obě zrudly jako rajčata a už ani necekly. Máma byla jejich nadřízená, a tak raději zmlkly.

Ublížila mi tak hluboce, že ji už nikdy nechci vidět

Od té chvíle jsem byla jak na trní. Začala jsem Davida sledovat, kontrolovat každý jeho krok. Zhubla jsem, ztrácela sílu a vůbec si neužívala mateřství tak, jak jsem si kdysi vysnila. Pořád jsem se snažila přesvědčit sama sebe, že by mi máma něco takového nikdy neudělala.

Půl roku jsem nezjistila nic podezřelého a pomalu se smiřovala s myšlenkou, že to byl jen jeden úlet a je po všem. Až do dne, kdy jsem se z výletu s kamarádkami vrátila o den dřív. Odemkla jsem dveře a zůstala stát v šoku. Máma právě nahá přecházela z ložnice do koupelny. V ten moment se mi zhroutil svět. Pro mě tím skončila. Do konce života je pro mě ta nejhorší věc, která mě mohla potkat. Hned po něm.