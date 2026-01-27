Chtěl se stát doktorem za každou cenu. Co udělal, nemá obdoby
27. 1. 2026 – 9:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zoufalství, posedlost a sen o bílém plášti. Případ mladého Inda, který si podle policie úmyslně amputoval vlastní nohu, aby získal výhodu při přijímacím řízení na lékařskou fakultu, šokoval veřejnost a otevřel otázku, kam až může člověka dohnat tlak na úspěch.
Příběh, který zní jako scénář k temnému dramatu, se odehrál ve východní Indii a během několika dní obletěl místní média. Mladý muž, posedlý snem stát se lékařem, podle policie překročil hranici, za níž už nejde jen o ambice, ale o zoufalství. Jeho čin otevřel nepříjemné otázky o tlaku na mladé lidi, hodnotě vzdělání i o tom, kam až je člověk schopen zajít, když vidí jediný cíl a žádnou jinou cestu.
Sen o bílém plášti za každou cenu
Suraj Bhaskar pochází z okresu Džaunpur ve východním Uttarpradéši. Je absolventem farmaceutického diplomového studia a několik let se připravoval na přijímací zkoušku NEET, která je klíčovou branou ke studiu medicíny na státních lékařských fakultách v Indii. Stejně jako statisíce dalších uchazečů narazil na extrémně tvrdou konkurenci a dvakrát u zkoušky neuspěl. Podle policie se po těchto neúspěších dostal do silného psychického tlaku a začal hledat jinou cestu, jak se ke studiu medicíny dostat.
Tou cestou měla být kvóta pro osoby se zdravotním postižením, která vyhrazuje část míst na vysokých školách uchazečům s trvalým handicapem. Vyšetřovatelé zjistili, že se Suraj už několik měsíců před incidentem pokoušel získat dokumenty potvrzující zdravotní postižení, mimo jiné i na prestižní univerzitě v Banárasu, avšak neuspěl. Právě tehdy se podle policie zrodil plán, který nemá v běžné praxi obdoby.
Incident se odehrál v noci na 18. ledna. Suraj později tvrdil, že byl napaden neznámými útočníky, kteří ho zanechali v bezvědomí s amputovanou levou nohou. Jeho rodina případ nahlásila policii a ta nejprve zahájila vyšetřování pro podezření z pokusu o vraždu proti neznámým pachatelům. Už v rané fázi si však kriminalisté začali všímat rozporů v jeho výpovědi.
Vyšetřování plné nesrovnalostí
Detailní prověřování událostí přineslo řadu znepokojivých zjištění. Analýza telefonních hovorů a dalších elektronických stop ukázala, že za Surajem onu noc nikdo nepřišel a že jeho verze o přepadení neodpovídá realitě. Policie prohledala rozestavěný dům, kde se měl incident odehrát, i jeho okolí, avšak amputovanou nohu nenašla. V blízkém poli však objevila injekční stříkačky, které podle vyšetřovatelů mohly souviset s aplikací anestezie.
Zásadní roli sehrála i lékařská zpráva. Ta konstatovala, že noha byla oddělena mimořádně čistým řezem, s největší pravděpodobností za použití stroje. Takový typ poranění neodpovídal chaotickému násilnému útoku zbraní. Podezření dále posílil fakt, že Suraj měl farmaceutické vzdělání a dobře se orientoval v aplikaci injekcí i účincích anestetik. Policie se domnívá, že si nejprve sám znecitlivěl nohu a poté provedl amputaci.
Dalším střípkem do mozaiky byl osobní deník, který si Suraj pravidelně vedl. Zapisoval si do něj cíle a plány a mezi nimi i jasně formulovanou ambici získat v roce 2026 přijetí ke studiu medicíny. Vyšetřovatelé rovněž zjistili, že byl v partnerském vztahu a plánoval svatbu, což podle policie ještě zvyšovalo jeho tlak na rychlé dosažení společenského a profesního úspěchu.
Po nahlášení incidentu byl Suraj převezen do okresní nemocnice a následně do traumatologického centra, kde se jeho stav stabilizoval. Policie uvedla, že po jeho propuštění bude znovu vyslechnut a že se nyní řeší, jaké právní kroky je možné v takto mimořádném případě podniknout.
Celý případ vyvolal v Indii bouřlivé reakce. Na jedné straně stojí šok nad brutalitou činu, na druhé otázky, zda systém přijímacích zkoušek a společenský tlak na úspěch netlačí mladé lidi do krajních řešení. Ať už soudy rozhodnou jakkoli, Surajův příběh zůstane mrazivým symbolem toho, kam až může vést posedlost snem, pokud se z něj stane jediný smysl života.