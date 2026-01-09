Pořád to bolí! Slavná herečka se rozplakala, když vzpomínala na rozchod s partnerem
9. 1. 2026 – 6:30 | Magazín | BS
Od rozchodu už uplynulo docela dost času. Stále ho ale, zdá se, nebylo dost, protože herečku vzpomínky stále bolí.
Aneta Krejčíková má za sebou divoký rozchod. Oznámila ho už počátkem loňského roku, ale že opravdu nešlo o záležitost, ze které by se rychle oklepala, ilustruje například skutečnost, že později dokonce zkolabovala.
Skutečný konec vztahu proběhl prý ještě o něco dřív, než jsme se o něm dozvěděli – Aneta tak může být sama třeba již rok a půl. Ani tak dlouhá doba ale nestačila na to, aby se cítila úplně v pohodě.
Samozřejmě nesmíme zapomínat na skutečnost, že Aneta má se svým expartnerem Ondřejem Rančákem dvě děti, které dál vychovávají víceméně společně a nevyhnou se proto kontaktu, kvůli čemuž se vcelku pochopitelně zapomíná na minulost přeci jen hůře.
„Pro mě je rodina posvátná, a my už nejsme partneři. Ačkoliv spolu vychováváme děti a fungujeme jako rodina, tak jsme to nedali. Ondřej je skvělý táta, ale my nejsme partneři pro sebe. A cítili jsme to už předtím, než jsme měli první dítě. Samozřejmě tam byla i velká láska, ale neměli jsme ten pevný základ,“ prohlásila Aneta před necelým rokem v podcastu Mámy sobě.
Téma ale pořád není uzavřené, herečka se k němu vrátila nově v podcastu Mezi rolemi: „My jsme spolu nemohli být jako partneři a nedá se nic dělat. Asi bych lhala, kdybych řekla, že jsem s tím naprosto vyrovnaná,“ přiznala otevřeně.
Že jí milý pořád chybí bylo nad slunce jasné a kdyby náhodou ne, po slzách už nešlo pochybovat. Aneta se totiž při vyprávění rozplakala.
„Já jsem vyrostla v rodině, kde nebylo normální, že žena odchází od muže nebo naopak. Pro mě to bylo moc důležité. A vždycky jsem chtěla partnera, se kterým zestárnu, zvládnu všechno, ale taky se snažím být na sebe hodná, že to tak prostě je lepší,“ vysvětlovala.
„Někdy to tak je, že člověk musí ustoupit z té své představy o štěstí, aby byl šťastný,“ dodala se slzami v očích.