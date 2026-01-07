Dnes je středa 7. ledna 2026., Svátek má Vilma
Je po lásce! Kdo byl nevěrný jako první? Překvapivě pikantní podrobnosti rozchodu Prachaře a Rybové

7. 1. 2026 – 7:05 | Magazín | Jana Strážníková

Je po lásce! Kdo byl nevěrný jako první? Překvapivě pikantní podrobnosti rozchodu Prachaře a Rybové
zdroj: Profimedia.cz
Slavný herecký pár je minulostí, rozpad vztahu ale podle všeho proběhl už před nějakou dobu za překvapivých okolností.

Vody okolo rozpadu slavného hereckého páru stále víří. Pro veřejnost se totiž jedná o novinku, sám David Prachař a Linda Rybová už se ale dávno stihli posunout v životě dál.

Že se něco děje, respektive dělo, vyšlo najevo, když Prachaře vyfotili ruku v ruce s jeho o víc než třicet let mladší hereckou kolegyní Sarah Haváčovou. Chovali se nenuceně, jako by k sobě patřili už delší dobu. Hned se proto rozhořely dohady, že je s manželstvím něco v nepořádku a že za to může sám Prachař, protože "je nevěrný".

Rozpad vztahu o něco později potvrdili Prachař s Rybovou ve společném prohlášení s tím, že se nejedná o nic nového a že už nějakou dobu žijí odděleně.

Zdroj magazínu eXtra ale prozradil šťavnaté podrobnosti: Za rozchod prý opravu může někdo třetí, ale překvapivě se nemá jednat o zmiňovanou Sarah Haváčovou. Vztah totiž prý ukončila Rybová, protože si našla někoho nového, s kým je šťastná už několik měsíců. Má opět jít o kolegu z branže.

Prachaře prý manželčina nevěra šokovala a sebrala ho natolik, že se kvůli tomu přesouvala i premiéra hry v Národním divadle. Prachař se podle všeho na dva týdny kompletně uzavřel a vůbec nevycházel z domu. Rybová se pak měla odstěhovat z jejich společného bydlení.

