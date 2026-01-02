Katastrofa v Amsterdamu: Historický kostel v centru proměněn v ohnivou past!
Silvestrovská noc v Amsterdamu se změnila v noční můru. V centru metropole, při okraji slavného Vondelparku, vzplál jeden z nejznámějších a kulturně nejcennějších kostelů města – Vondelkerk. Rozsáhlý požár se stal jedním z nejdramatičtějších incidentů letošního Nového roku, který šokoval nejen místní obyvatele, ale i turisty.
Vondelkerk, postavený v 80. letech 19. století a navržený významným architektem Pierrem Cuypers, byl kdysi srdcem náboženského a společenského života v Amsterdamu. Po desítkách let od jeho vysvěcení jako katolického chrámu sloužil také jako koncertní síň a prostory pro různé kulturní akce. Teď však z toho zbyly jen zdi – oheň jednu z ikonických památek skoro úplně zdevastoval.
Totální zkáza a evakuace domů
Požár vypukl krátce po půlnoci na 1. ledna kolem 00:50 místního času. Plameny se z věže rychle rozšířily přes střechu a silný vítr akci ještě zhoršoval. Oheň byl natolik ničivý, že se věž vysoká kolem 50 metrů zhroutila a silné teplo narušilo i část hlavní lodi kostela. Hasiči bojovali s plameny několik hodin plnou silou a velkým množstvím vody, kterou čerpali i z blízkého Vondelparku. Přesto se celý objekt prakticky nedal zachránit.
Úřady přistoupily k bezprecedentní evakuaci obyvatel z okolních domů poté, co padající jiskry a padající trosky ohrožovaly bezpečí. Mnoho ulic bylo uzavřeno, osobní auta i chodci museli odstoupit až na bezpečnou vzdálenost. Kvůli ochraně hasičů a dalších záchranářů byla přerušena dodávka elektřiny do přibližně 90 domácností v okolí.
Co stojí za požárem?
Příčina ničivého požáru zatím nebyla oficiálně potvrzena. V souvislosti s ohlušující silvestrovskou pyrotechnikou se objevily spekulace, že mohly roli sehrát odpalované ohňostroje, které v roce 2025 dosáhly rekordních prodejů v celé zemi – více než 129 milionů eur utracených za pyrotechniku podle nizozemské asociace pyrotechniků svědčí o tom, jak intenzivní byly oslavy a neklid během nich.
To ale nemusí být jediný faktor: místní policie také řešila během silvestrovských oslav „bezprecedentní“ útoky na záchranáře, včetně házení petard a jiných explozivních předmětů, což ztížilo rychlou a efektivní reakci na více ohnisk požárů ve městě. Vznikl tak chaos, který většinu obyvatel překvapil a zanechal celou noční službu pod velkým tlakem.
Statistiky a souvislosti
Vlna požárů během novoročních oslav bohužel není unikátní. Evropě i světu se každoročně hlásí stovky případů požárů spojených s neopatrnou manipulací s ohněm, přičemž historické budovy jsou zvláště náchylné na škody. Například jen v Nizozemsku se kvůli pyrotechnice a dalším oslavným incidentům za poslední léta počet zranění během Nového roku dramaticky zvýšil a úřady proto chystají restriktivní opatření ohledně prodeje a používání ohňostrojů.
Zatímco hasiči konečně dostali požár pod kontrolu až dopoledne, zkáza Vondelkerku zůstává varovným příběhem o tom, jak se i dávná kulturní památka může během jediné noci proměnit v ohnivou past.