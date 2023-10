‚Nejhorší ze všech nocí‘. Izrael přitvrdil, jeho tanky zůstávají v Gaze

Izraelská armáda v noci na sobotu vedla dosud nejrozsáhlejší pozemní výpad do Pásma Gazy.

„Izrael postupuje ve fázích této války proti Hamásu,“ oznámilv sobotu dopoledne izraelský armádní mluvčí.

Izraelská armáda vydala prohlášení, že během noci na sobotu zasáhla na 150 podzemních cílů Hamásu. Během náletů zabila velitele vzdušných sil palestinského hnutí Hamás.

According to the Israel Defense Force, over 150 Underground Targets were Destroyed last night in the Gaza Strip by Israeli Aircraft using High-Impact “Bunker Busting” Munitions, while an IDF Military Officer stated, “We are using Fire that has never been seen before in the Gaza… pic.twitter.com/R7c6XxgKr1 — OSINTdefender (@sentdefender) October 28, 2023

Podobné operace vedla armáda i v předchozích dnech, kdy se po několika hodinách z pobřežního pásma stáhla. V sobotu ale izraelské tanky a pěchota v Pásmu Gazy zůstávají.

Server The Times of Israel informuje o obavách rodin lidí, které před třemi týdny ozbrojenci z Hamásu do Pásma Gazy unesli. Rodiny požadují schůzku s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a dalšími členy válečného kabinetu.

The Israel Defense Force has announced that last night in a Joint-Operation with Shin Bet they were able to Successfully Target and Eliminate the Head of Hamas’s Aerial Array, Asem Abu Rakaba at his Home in the Gaza Strip; Rakaba was claimed to be Instrumental in Planning the… pic.twitter.com/RNXmK2y6gd — OSINTdefender (@sentdefender) October 28, 2023

„Tahle noc byla nejhorší ze všech nocí. Byla to nekonečná noc na pozadí rozsáhlé operace armády v Pásmu Gazy a obav o osud unesených, kteří jsou tam zadržováni a vystaveni těžkému bombardování,“ píše se v prohlášení skupiny rodiny unesených.

„Cítíme úzkost, znepokojení i velký hněv, že se nikdo z válečného kabinetu neobtěžoval setkat se s rodinami unesených, aby jim vysvětlil základní věc: zda pozemní operace neohrožuje bezpečnost 229 rukojmích v Gaze,“ cituje The Times of Israel z prohlášení.