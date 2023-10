Kvůli izraelským útokům opustilo v Gaze domovy 338 000 lidí

Své domovy v Pásmu Gazy kvůli izraelským útokům opustilo podle OSN už 338 000 lidí. Nejméně 51 dalších osob v noci na dnešek při náletech zemřelo, přes 280 jich utrpělo zranění.

Izrael na úzké pásmo, v němž žije kolem 2,3 milionu Palestinců, útočí v odvetě za víkendové masakry ozbrojenců z Hamásu, které připravily o život na 1200 lidí. Izraelská armáda uvedla, že se její poslední útoky soustředily mimo jiné na síť tunelů, kterou pod Gazou vybudoval Hamás.

Kvůli složité humanitární situaci v pásmu, které čelí izraelské „totální blokádě“, ve středu generální tajemník OSN António Guterres vyzval Izrael, aby umožnil dodávky potravin, paliva a vody do oblasti.

Izraelské ostřelování a nálety na Pásmo Gazy, odkud radikálové z palestinského hnutí Hamás útočili, si podle nové statistiky palestinského ministerstva zdravotnictví celkem vyžádaly přes 1200 mrtvých a kolem 5600 zraněných. Zemřelo i několik stovek dětí a také šest zdravotníků.

Izrael zase informoval o tom, že mezi 1200 mrtvými po útoku ozbrojenců je i 189 jeho vojáků.

Na letišti v Kbelích přistálo další letadlo s českými občany z Izraele

Na vojenské letiště v pražských Kbelích přiletělo kolem 03:40 druhé letadlo z Izraele se zhruba 40 evakuovanými českými občany. Na palubě letounu bylo také několik dětí. Již v noci na středu se prvním letem s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) vrátilo prvních 34 Čechů. Premiér Petr Fiala (ODS) po středečním jednání vlády oznámil, že během 24 hodin odletí tři vládní speciály do Izraele k evakuaci občanů, kteří se chtějí vrátit do Česka a v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů.

Kapacity dosud objednaných speciálů pro repatriaci českých občanů by aktuálně měly stačit zhruba pro 450 lidí. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake ve středu odpoledne sdělil, že po rozeslání oznámení o připravovaných repatriacích se počet registrovaných v cestovatelském systému Drozd zvýšil na 250 Čechů v Izraeli. Ráno jich podle ministra zahraničí Lipavského (Piráti) bylo 181.

Ministerstvo zahraničí také zřídilo mimořádnou informační linku na čísle +420 222 264 200 pro dotazy k možnostem návratu z Izraele do Česka. V provozu je od 08:00 do 20:00 hodin. Úřad to uvedl na webu. Zájemci o informace mohou také kontaktovat velvyslanectví v Tel Avivu na čísle +972 523 286 622. Další letoun s českými občany z Izraele by mohl v Praze - Kbelích zřejmě přistát již dnes dopoledne.