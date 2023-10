Pieta na Vítkově připomněla výročí vzniku Československa

Výročí 105 let od vzniku Československa si v sobotu u Národního památníku v Praze na Vítkově připomněli politici včetně prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy, zástupci armády i váleční veteráni.

Součástí tradičního ceremoniálu byl i přelet vojenských vrtulníků a stíhaček Gripen.

U hrobu Neznámého vojína položili věnce Pavel, Fiala, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, předseda Senátu Miloš Vystrčil, ministryně obrany Jana Černochová a poslanci i senátoři.

Pieta na Vítkově u příležitosti 105. výročí založení Československa.

„První Československá republika netrvala dlouho, ale její idea přetrvávala v myslích našeho národa i v těžkých dobách. Plně jsme na tuto myšlenku navázali po pádu komunistického režimu,“ připomněl @P_Fiala. pic.twitter.com/bU7cebakSe — Úřad vlády ČR (@strakovka) October 28, 2023

Fiala později v rozhovoru s novináři připomněl, že současná Česká republika je postavena na tradicích první republiky.

„Měli bychom kromě vděčnosti cítit také zodpovědnost za to, co máme, abychom to udrželi. Abychom prosperující svobodnou zemi předali dalším generacím,“ řekl.

Vystrčil upozornil na to, že svoboda a samostatnost nejsou samozřejmostí. Mezi těmi, kteří suverenitu států narušují, zmínil například Rusko či „různé teroristy“, kteří útočí na svrchované státy.

Kouzlo nechtěného. Ještě že voják přišel jen o čepici a ne o čest skvělá práce @prezidentpavel Přeji naší skvělé zemi vše nejlepší k narozeninám! #28rijna #vyroci #prezident #čepice #voják pic.twitter.com/yQFO2tY4mb — Jakub Kopecký ‍♂️ (@akvarista17) October 28, 2023

Pavel k dnešnímu dni propůjčil praporu podpory nasaditelných sil bojový prapor.

Pietní akt na Vítkově zakončil pochod jednotek, během kterého přeletěly nad památníkem dva stíhací letouny Gripen a také tři vojenské helikoptéry.