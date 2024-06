Zájem o data uživatelů internetu a o jejich zpeněžení roste, řekl šéf úřadu

Zájem o osobní data uživatelů internetu a datových služeb včetně sociálních sítí a snahy o jejich zpeněžení nebo jiné zneužití podle předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Jiřího Kauckého prudce rostou. Velkým tématem v Evropské unii se podle něho stávají obchodní modely, kdy mají lidé poskytnout při využívání on-line služeb souhlas s využitím svých dat, nebo zaplatit. Evropský sbor na ochranu osobních údajů se shodl na tom, že osobní údaje nejsou obchodovatelné hodnoty, řekl dnes Kaucký senátorům.

"Ve většině případů nebude možné, aby velké on-line platformy splňovaly požadavky na platný souhlas, pokud konfrontují uživatele pouze s binární volbou mezi udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely behaviorální reklamy a zaplacením poplatku," uvedl Kaucký k závěru evropského sboru při senátním projednávání výroční zprávy ÚOOÚ za loňský rok.

Jako první podle něho přišla s takovou obchodní politikou americká společnost Meta Platforms, která sídlí v Irsku. Evropská spotřebitelská organizace koncem února oznámila, že si na ni kvůli ochraně soukromí stěžuje osm spotřebitelských organizací z Evropské unie, včetně českého dTestu. Vadí jim způsob, jak firma shromažďuje údaje uživatelů, protože podle nich přitom porušuje pravidla unie o ochraně soukromí. Zmiňují přitom konkrétně systém předplatného zavedeného na sítích Facebook a Instagram.

Kaucký poukázal na to, že ÚOOÚ může vystupovat proti takové velké platformě se sídlem v Česku. "My jsme již zahájili jedno takové řízení v České republice a vydali jsme v té věci předběžné opatření, na základě kterého v dohledné době nebude moci tento model být uplatňován. Znovu zdůrazňuji, týká se to výhradně velkých provozovatelů, u těch malých zatím jednotné evropské stanovisko není," řekl předseda úřadu. O kterou společnost v řízení jde, nesdělil.

Senát na závěr červnové schůze schválil uspořádání veřejného slyšení, které se bude 3. září věnovat vlivu nákladní dopravy na stav silnic a dálnic. Podle iniciátora Lumíra Kantora (KDU-ČSL) by se slyšení mělo věnovat problémům s tranzitní dopravou a podnítit návrh na snížení maximálního limitu nákladu přepravovaného jedním kamionem ze 48 tun na 40 tun. Na příští schůzi se senátoři sejdou 10. července.