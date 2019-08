Návrh rozpočtu není realistický, píše Hamáček Babišovi. Chce více peněz

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Šéf ČSSD Jan Hamáček zkritizoval návrh rozpočtu. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) napsal, že současný návrh není realistický. Ministerstvům, která vedou sociální demokraté, chybí peníze. Dle Hamáčka je to v rozporu s vládním programem.

Již během minulého týdne vedení ČSSD oznámilo, že jejich ministerstvům chybí více než 20 miliard korun. V červnu ministři ČSSD nepodpořili návrh rámce rozpočtu. Babiš již před časem vzkázal sociálnědemokratickým ministrům, že mají šetřit.

O rozpočtu má vyjednávat ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ta uvedla, že prohloubení nyní čtyřicetimiliardového schodku rozpočtu na 62 miliard není přijatelné.

Hamáček nesouhlasí. Věří prý, že ministerstvo financí dost peněz najde. Šéf sociálních demokratů navíc míní, že resort financí vyčlenil příliš velkou částku na správu státního dluhu.

Hamáček v dopisu také opět zmiňuje bankovní daň, kterou Babiš odmítl, rušení daňových výjimek a stanovení hraniční částky pro odpisy automobilů.

Hamáček uvedl, že v případě schválení současného návrhu rozpočtu, by mohla být ohrožena bezpečnost, zavádění digitalizace veřejné správy či opatření pro boj se suchem. Ministerstvu práce a sociálních věcí by chyběly finance na sociální služby, resortu zahraničí na pomoc v oblastech, odkud míří migranti do Evropy. Míní, že by to mohlo oslabit pozici Česka při odmítání kvót na přerozdělování uprchlíků.