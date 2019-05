Strany dojí stát. Miliony z něj vysají i ty, které ve volbách propadnou

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Český stát slouží jako dojná kráva, a to i stranám. Ty, které prohrají volby, mohou vyhrát miliony. Inkasují je ze státní kasy. Platí to zejména v evropských volbách.

Volby do Evropského parlamentu, k nimž se (někteří) Češi v pátek či v sobotu chystají, jsou politickou soutěží, která může být snadným zdrojem státních dotací. Dosáhnout na ně mohou i pidistrany.

Zatímco ve volbách do sněmovny podojí erár především velké strany, volby do europarlamentu jsou šancí pro ty malé, které na poslanecká křesla sotva můžou pomýšlet. Dají se pořídit za pakatel, bez kauce, s televizní a rozhlasovou reklamou zdarma a s prémií.

Dotace i pro nácky

Po minulých volbách europoslanců se dočkalo odměny od státu jedenáct stran, které splnily základní podmínku a získaly aspoň procento hlasů. Tyto partaje braly 30 korun za každý hlas.

Volební účast byla přitom mizerná – taková, jaká se dá čekat letos.

Hlasovalo 18,2 procenta voličů. Po vyřazení neplatných volebních lístků jich zůstalo 1 515 492. Stačilo 15 155 hlasů, aby strana dostala bezmála půlmilionovou prémii. A za 33 334 hlasů už mohla brát milion.

Znáte snad lepší způsob, jak získat milionovou dotaci od státu?

Pro srovnání: Při volbách do Poslanecké sněmovny mohou strany získat za hlas jednorázovou stokorunovou prémii, tedy víc než trojnásobek. Jenže až od zisku 1,5 procenta hlasů.

Ve sněmovních volbách přitom hlasuje kolem pěti milionů lidí. Strana tak musí shrábnout aspoň 75 000 hlasů, aby na prémii dosáhla. Ve volbách do Evropského parlamentu na to stačí pouhá pětina těchto hlasů.

V minulých evropských volbách si státní dotaci vysloužily za procento hlasů a setinky navíc třeba Pravý blok komunistobijce a hledače ruských špionů Petra Cibulky nebo náckovská Dělnická strana, později rozpuštěná soudem.

Do voleb za pakatel

Tvůrci volebního zákona svého času prosazovali myšlenku, že příspěvek na úhradu volebních nákladů má být poskytován jen těm stranám, které zastupují významnou část voličů. Dá se to ale říct o stranách, které v desetimilionové zemi získají ve volbách patnáct tisíc hlasů?

Zvyšující se zájem o volby do europarlamentu naznačuje, že si snadnou dostupnost státních peněz leckdo uvědomuje. Do souboje o poslanecká křesla ve Štrasburku a Bruselu se před deseti lety přihlásilo 27 stran, před pěti 39 stran. A letos jich je už rovných 40, tedy o devět víc než u mnohem důležitějších voleb sněmovních v roce 2017.

Pro sněmovní volby je navíc vyměřen vstupní poplatek 15 000 korun (zákon ho popisuje jako příspěvek na volební náklady), který se platí v každém volebním obvodu zvlášť. A protože ve sněmovních volbách je 14 obvodů, strana kandidující v celé zemi zaplatí 210 tisíc korun.

V evropských volbách platí partaje také patnáctitisícový vstupní poplatek. Jenže volí se v jediném "kraji" – Česku.

Do roku 2001 platila ve sněmovních volbách kauce ve výši 40 000 korun za kandidaturu strany v každém volebním obvodu. Ústavní soud však dospěl k názoru, že vyřazuje ze hry malé strany, a zrušil ji. Kauce tak zůstala pouze v senátních volbách. V nich se skládá dvacet tisíc korun, které stát vrací, pokud kandidát získá aspoň šest procent hlasů.

Zákon o eurovolbách, který nestanoví kauci, jen titěrný vstupní poplatek, strany vůbec nenutí prokazovat, že to s politikou a se zastupováním v Evropě myslí vážně. Je přitom patrné, že mnohé z nich se o to ani nesnaží.

Jak na to v pěti bodech

Pokud byste za pět let chtěli kandidovat do Evropského parlamentu s vlastní stranou (teď to už nestihnete), přesvědčte se, že to je snadné. Postup se dá shrnout do pěti bodů:

1) Založte a registrujte stranu, případně politické hnutí. Jednoduchá věc, která nic nestojí. Manuál je dostupný na stránce ministerstva vnitra.

2) Rozbijte prasátko, vyberte 15 000 korun, pošlete je na volební účet u České národní banky. Tím se k volbám do Evropského parlamentu zaregistrujete.

3) Přemluvte několik kamarádů (kamarádek), aby za vaši partaj kandidovali. Snazší to je po pátém šestém pivu. Pokud nikoho nepřemluvíte, klidně kandidujte sami.

4) Vymyslete volební slogan. Nemusí obsahovat žádný slib, ale měl by vyvolávat emoce a měl by být lehce zapamatovatelný.

5) Vytvořte si volební web, dejte o sobě vědět na facebooku a twitteru. Natočte volební home video pro ČT a audio spot pro rozhlas – obojí vám média odvysílají zdarma.

No – a to je zhruba vše. Zbývá jen počkat na výsledek.

Good luck!