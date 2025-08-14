Nádherná Tereza Kostková opět okouzlila: Tyhle modely od české návrhářky vám vezmou dech!
14. 8. 2025 – 19:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Nedávno nafotila herečka a moderátorka Tereza Kostková modely české módní návrhářky Martiny Pipkové Loudové, které jí sedly doslova jako ulité. Perfektní silueta, precizní střihy a pečlivě zvolené materiály podtrhly její eleganci i přirozený půvab.
Ženskost a elegance se kolem Terezy Kostkové točí přirozeně a neustále. Herečka, která se mimochodem vrací do seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, je známá svou důslednou péčí o vzhled i pečlivým výběrem šatníku, který ladí do posledního detailu. Nedávno se rozhodla nafotit modely pro českou módní návrhářku Martinu Pipkovou Loudovou a byla to volba, která se ukázala jako trefa do černého.
Tvorba této návrhářky ji okouzlila nejen svým stylem, ale i precizním zpracováním, které Kostková obdivovala při návštěvě jejího butiku. Dokonalé propojení obou osobností se projevilo i mimo objektiv – jeden z modelů moderátorka StarDance oblékla na akci spojenou s platformou One Play, kde sklidila zaslouženou pozornost. Nechte se inspirovat třemi modely z dílny české návrhářky, které dokonale vystihují aktuální módní trendy.
Minimalistická elegance s rafinovanými detaily a smyslnými barevnými akcenty
Overal bez ramínek v čistě bílé barvě s jemným svislým proužkem opticky prodlužuje postavu, a díky projmutému pasu působí nejen sofistikovaně, ale také velmi žensky. Nepřehlédnutelným detailem je látková „kravata“ ze stejného materiálu, která dodává modelu hravý, aktuální twist a narušuje přísnost minimalistického střihu.
Široké, volně splývavé nohavice navozují dojem, že se nejedná o klasické kalhoty, ale o sukni rafinovaně zakomponovanou do kalhotového střihu, což outfitu propůjčuje lehkost a dynamiku při chůzi. Styling doplňují výrazné červené lodičky, které spolu s intenzivní červenou rtěnkou tvoří smyslný barevný kontrast k bílému základu, a kovové psaníčko v čistém, minimalistickém designu, které dodává moderní luxusní akcent. Vlasy sčesané dozadu nechávají vyniknout linii ramen a dekoltu, čímž celý look získává ještě větší čistotu a vyváženost.
Fashion tip: Pokud chcete opticky prodloužit postavu, volte svislé proužky a nohavice, které mírně překrývají botu – efekt bude štíhlejší, elegantnější a působivější.
Mentolová elegance s nádechem městského luxusu a francouzské ležérnosti
Model v mentolové z dílny české návrhářky působí jako svěží “city resort“ – lehoučká tkanina s matným leskem, volnější sako s měkkými reverzy a kalhoty s vysokým pasem a extra širokou, dlouhou nohavicí prodlužují siluetu a dávají looku elegantní plynutí. Tričko s grafikou pražských dominant outfit odlehčuje a dodává mu osobní, hravý akcent; je zastrčené jen částečně, takže zvýrazní pas a zároveň drží ležérní proporce.
Kovové sandálky v teplém zlatě přidávají špetku luxusu bez zbytečné okázalosti. Vizáž drží moderní minimalismus: uhlazené vlasy sčesané dozadu, rozjasněná pleť, měkké stínování očí a nude rty nechávají vyniknout čistotu linií. Výsledek? Uvolněná, ale precizně poskládaná městská elegance, která funguje od denního programu až po večerní setkání.
Fashion tip: U pastelového kostýmu hlídejte délku kalhot – lehké „pooling“ nad nártem a špička sandálku viditelná zepředu vykreslí nejdelší možné nohy.
Pudrová elegance v minimalistickém pojetí s nádechem italského šarmu
Model v pudrově růžovém tónu na Tereze Kostkové je esencí sofistikované jednoduchosti s nádechem moderního minimalismu. Hladká, jemně splývavá tkanina bez rušivých vzorů nechává vyniknout čistotu střihu, který je promyšlený do posledního detailu. Top s měkkými sklady v oblasti výstřihu a mírně spadlými rukávy působí žensky a opticky zjemňuje linii ramen, zatímco kalhoty s vysokým pasem a rovnými, mírně prodlouženými nohavicemi protahují siluetu a dodávají outfitu vznešený klid.
Zlaté sandálky s otevřenou špičkou přidávají jemný, ale luxusní akcent, a velké hranaté sluneční brýle posouvají celý look k módnímu editoriálu inspirovanému italskou nonšalancí. Vlasy sčesané dozadu nechávají vyniknout symetrii střihu a čisté linie modelu, zatímco neutrální líčení udržuje pozornost na barvě a tvaru oděvu.
Fashion tip: Pudrové tóny nejlépe vyniknou v monochromatickém stylingu – pro ještě výraznější efekt zkombinujte růžový základ s metalickými doplňky v teplých odstínech, které dodají pleti svěžest a outfitu luxusní podtón.
Tereza Kostková má cit pro svou vlastní autenticitu, a právě proto na ní modely doslova ožívají ženskostí. Není to jen o aktuálních trendech, ale o tom, jak se v daném modelu cítíte – sebevědomě, pohodlně a v souladu se svou osobností. Protože teprve v okamžiku, kdy se oděv stane přirozeným prodloužením vás samotných, přestává být jen módním kouskem a stává se vyjádřením vaší energie, nálady.