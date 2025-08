Tenhle nenápadný kousek promění i ten nejobyčejnější look v módní trefu

6. 8. 2025 – 11:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Už jste objevili nový stylingový trik, který promění celý outfit během několika vteřin? Hedvábné šátky se stávají nejen letní stálicí, ale také přirozeným módním statementem. Jsou stylové, variabilní a přátelské k rozpočtu. Místo investice do dalšího topu vám často postačí jeden dobře uvázaný šátek. A že to funguje? Stačí se podívat na módní ikony a celebrity, které tento chytrý styling dávno zařadily mezi své letní must-have.

Léto svádí k módním experimentům a skříň plná šatů konečně dostává šanci zazářit. Jenže zatímco víkend u moře přeje rozevlátým šatům či sukním, městské vedro dává stylu zabrat. Realita všedních dnů je často jiná, než jsme si při jarním třídění šatníku malovali. Místo šik modelů nakonec saháme po osvědčené kombinaci: bavlněné tričko, lněná sukně nebo volné kalhoty. Neoslní, ale nezradí. Není to zrovna outfit z přehlídkového mola, ale když rtuť v teploměru atakuje třicítku, stává se pohodlí největším módním gestem.

Jak dodat letním outfitům šťávu, aniž byste museli investovat do nového šatníku? Odpověď se nabízí sama – doplňky. Právě ony mají tu moc proměnit i ten nejjednodušší look v něco výjimečného. A letošní sezóna přináší do hry nový stylingový prvek, který si zaslouží pozornost: hedvábný šátek uvázaný jako pásek. Elegantní, hravý a naprosto efektní způsob, jak zvýraznit pas a dodat outfitu osobitý nádech a bez pochyby naprosto originální punc.

zdroj: Pinterest

Kde se vzal stylový hit okolo pasu?

Stylový detail, který se z přehlídkového mola nenápadně přesunul do ulic i na sociální sítě, má překvapivě jasný původ. Poprvé na sebe výrazně upozornil v debutové kolekci Juliana Klausnera pro Dries Van Noten na pařížském týdnu pánské módy. Modelky tehdy kráčely po mole v kalhotách, přes které měly uvázané široké hedvábné šátky připomínající sarongy a vznikl tak look, který balancoval na pomezí městské elegance a dovolenkového šarmu.

Mimo molo se však silueta zjemnila a zmenšila. Módní nadšenkyně začaly volit menší hedvábné šátky, které jen lehce zvýrazní pas a dodají outfitu rafinovaný twist, aniž by překryly jeho základ. Velkou roli v rozšíření tohoto trendu sehrála stylistka Lolita Jacobs, která s nošením šátku kolem pasu začala už loni a inspirovala tím nejen influencery, ale i celebrity.

Dnes už tenhle detail potkáte všude: na Instagramu, na ulici i na letních terasách. Malý šátek, který dokáže velkou věc proměnit obyčejný outfit v módní vyjádření osobního stylu.

Trend, který si oblíbily i celebrity

Není divu, že si tenhle stylingový trik získal tolik pozornosti. Nevyžaduje žádnou větší investici – hedvábný šátek najde ve své skříni téměř každá z nás a přitom dokáže outfit během vteřin osvěžit, zvýraznit a přizpůsobit náladě. Navíc funguje i jako chytrý optický pomocník: zvýrazní pas, dodá siluetě tvar a nenápadně zamaskuje to, co chceme nechat ve stínu.

Už dva nebo tři šátky v různých barvách vám umožní střídat akcenty podle momentální nálady, aniž byste museli sahat po nových kouscích v základním šatníku. Ideální pro každodenní styling bez zdlouhavého přemýšlení.

Jennifer Lawrence | zdroj: Marie Claire

Na sociálních sítích už hedvábný šátek jako pásek vystřídal klasický opasek a to ve velkém. Kylie Jenner, Jennifer Lawrence, Alexa Chung nebo Rosie Huntington-Whiteley už ukázaly, jak tenhle detail dokáže proměnit jednoduchý look ve stylový výrok. Nejoblíbenější kombinací zůstává tričko a džíny – outfit, který známe všichni. Ale právě barevný nebo potiskem zdobený šátek v pase dodá i těm nejobyčejnějším kouskům šmrnc.

zdroj: Vogue.com

Trend funguje i s odvážnějšími letními looky. Kylie Jenner ho předvedla v kombinaci s bílými kalhotami a crop topem – šátek zde evokoval pareo a celkový dojem okamžitě působil jako z plážového resortu. Perfektní volba pro večerní letní party nebo rande.

A nezůstávejme jen u kalhot, hedvábný šátek skvěle doplní i dlouhé letní šaty na ramínka. V tomto případě ale dejte přednost jednobarevnému základu. Šátek s výrazným potiskem tak vynikne jako hlavní akcent a nepohltí ho vizuální šum.

zdroj: Kristjaana.com

A jak ho nosit co nejpůsobivěji?

Zásadní je proporce. Pokud šátek uvážete jako pásek, měl by být dostatečně dlouhý, aby se dal uvázat do uzlu nebo nechat konce volně splývat, právě tenhle detail dodá outfitu pohyb a ležérní eleganci. Pro minimalistky postačí jednobarevný model, ideálně v kontrastu k základnímu oblečení. Pokud máte naopak rádi výraz, vsaďte na potisk – florální, pruhy nebo vintage motivy působí svěže a osobitě. Šátek nejlépe vynikne s vysokým pasem: zkuste ho uvázat přes lněné kalhoty, capri nebo i zavinovací sukni. Skvěle funguje i přes šaty, zvlášť pokud zvolíte jednobarevný model, kde šátek zastane roli výrazného akcentu. A nebojte se vrstvit – jeden tenký šátek v pase, druhý ve vlasech a voilà, letní francouzský šik je na světě.