Zapomeňte na dietní mýty: objevte tuky, které vás udělají šťastnými, a ty, které sabotují vaši pohodu!
14. 8. 2025 – 20:00 | Magazín | Žanet Ka
Proč se některých tuků bojíme, když bez nich nemůžeme žít? Zjistěte, které lipidy vašemu tělu i duši prospívají, a které naopak potichu škodí. Objevte, jak správné tuky podporují hormonální rovnováhu, krásu, energii a dokonce i hubnutí, a proč je na čase dát jim šanci zazářit na vašem talíři.
Tuky. Pojem, který ještě donedávna naháněl strach všem, kdo si hlídají váhu a zdraví. Přitom naše tělo bez nich nefunguje- jsou zdrojem energie, hřejí nás, chrání orgány, tvoří membrány každé buňky, pomáhají vstřebávat životně důležité vitamíny A, E, D, K a dokonce se podílejí na tvorbě hormonů. Naše pohoda, stav pleti i energie závisí na těchto „šikovných“ molekulách. Proto by tuky měly tvořit zhruba 20–30 % denního příjmu. Jenže které si zaslouží místo na talíři a kterým se raději vyhnout? Vezmeme to pěkně popořádku.
Tuky nejsou stejné
Vědci tuky dělí do tří velkých rodin a mezi nimi jsou propastné rozdíly.
Nasycené tuky
Bývaly dlouho démonizované jako viník srdečních chorob. Najdete je v živočišných produktech- tučném mase, slanině, sádle, másle, sýru, plnotučném mléce, ale také v rostlinných olejích, jako je kokosový a palmový. Dnes je pohled odborníků střízlivější: nasycené tuky není nutné z jídelníčku vyřadit, jen to s nimi nepřehánět, protože jejich nadbytek může zvýšit hladinu „špatného“ LDL cholesterolu. Jak je tedy jíst chytře? Vybírejte libové maso, drůbež bez kůže a s máslem šetřete.
Nenasycené tuky
Jsou naopak hvězdy, které si zaslouží vaši lásku. Dělí se na mononenasycené (omega‑9) a polynenasycené (omega‑3 a omega‑6). Mononenasycené tuky snižují LDL a zvyšují „dobrý“ HDL cholesterol, což prospívá srdci. Najdete je v olivovém oleji, avokádu, mandlích, lískových oříšcích, kešu a semínkách. Z polynenasycených jsou nejvíc ceněné omega‑3, které si tělo neumí vyrobit samo. Mají protizánětlivý účinek, jsou důležité pro mozek, nervový systém, zrak a srdce. Bohaté zdroje jsou tučné ryby (losos, makrela, sleď, sardinky), lněné semínko a olej, vlašské ořechy, chia, konopná semínka nebo lničkový olej, což ocení vegani. Omega‑6 mastné kyseliny se skrývají ve slunečnicovém, kukuřičném a sójovém oleji. Důležitý je poměr obou typů: ideální poměr omega‑6 k omega‑3 je 4 : 1 a méně.
Trans-tuky
Jsou černé ovce rodiny a zdraví škodí ze všech nejvíc. Trochu trans-tuků se vyskytuje v přírodních zdrojích, jako je maso a mléko, ale hlavní problém představují průmyslové trans-tuky vzniklé hydrogenací levných olejů. Ty nejen zvyšují LDL a snižují HDL cholesterol, ale vyvolávají záněty, zvyšují riziko cukrovky, infarktu, mrtvice i některých druhů rakoviny. Jejich zdrojem je rychlé občerstvení, průmyslově vyráběné pečivo, sušenky, dorty, margarín, chipsy a cokoli se „z partially hydrogenated oils“ ve složení. Pro zdraví je zásadní je zcela vyloučit.
Co potřebuje ženské tělo
Ženské tělo má svou specifickou chemii a zdravé tuky jsou pro něj základ. Správné tuky vyživují pokožku, zajišťují hormonální rovnováhu, ovlivňují plodnost, těhotenství i menopauzu.
- Omega‑3 mastné kyseliny tlumí příznaky premenstruačního syndromu (PMS) a premenstruační dysforické poruchy (PMDD), podporují vývoj mozku a zraku plodu během těhotenství, snižují riziko předčasného porodu i poporodní deprese a ulevují od návalů horka a výkyvů nálad v menopauze. Současně vyživují pokožku a bojují proti chronickým zánětům.
- Zdravé tuky, zejména cholesterol, jsou stavebním kamenem pohlavních hormonů (estrogen a progesteron). Jejich nedostatek může narušit menstruační cyklus i plodnost.
Proto je pro ženy klíčové dát přednost nenasyceným tukům z ryb, ořechů, semínek, avokáda a kvalitních olejů. Menší množství kvalitních nasycených tuků zase pomůže udržet hormonální rovnováhu. A trans-tuky? Ty nemají na vašem talíři místo.
Tuky a hubnutí: paradoxní spojenci
Možná vás překvapí, že zdravé tuky vás mohou provázet i na cestě za štíhlejší postavou. Proč?
- Tuky se tráví pomaleji než sacharidy, takže prodlužují pocit sytosti a snižují chutě na mlsání. Stabilizují také hladinu inzulínu, čímž předcházejí výkyvům energie a ukládání tuků.
- Některé tuky, zejména omega‑3, dokáží lehce zvýšit metabolismus.
- Bez tuků se nevstřebají vitaminy rozpustné v tucích, které jsou klíčové pro energetický metabolismus.
- Triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT), obsažené například v kokosovém oleji, se rychle přemění na energii, aniž by se ukládaly.
Jak tyto vlastnosti využít? Spolehněte se na avokádo, hrst ořechů a semínek denně, olivový olej v salátech, tučné ryby dva až třikrát týdně nebo vejce. Sáhněte po nerafinovaných olejích lisovaných za studena a pamatujte na jejich tepelnou stabilitu: kokosový či avokádový olej snese smažení, lněný a lničkový olej se hodí jen do studených jídel. Důležitý je ovšem celkový kalorický příjem- ani ty nejzdravější tuky vám nepomohou, pokud jich budete jíst příliš.
Nebojte se tučných jídel, ale zůstaňte bdělí. Vybírejte kvalitní máslo, kvalitní mléčné výrobky a libové maso. Kokosový a palmový olej jsou nasycené, proto s nimi opatrně. A průmyslové trans-tuky vyřaďte bez kompromisů: čtěte etikety, vyhněte se fastfoodu a průmyslovému pečivu.
Kvalita a rovnováha na prvním místě
Žluklé oleje a zkažené ořechy mohou napáchat víc škody než užitku,proto skladujte oleje v temnu a chladu a ořechy v lednici. Naslouchejte svému tělu a pokud máte chronická onemocnění, poraďte se s lékařem nebo výživovým poradcem o svých potřebách. Správná rovnováha kvalitních tuků vám přinese energii, zdraví i zářivou pleť po celý život.
Zařaďte si do jídelníčku vědomě ty správné tuky, dopřejte tělu palivo, které potřebuje, a užívejte si pocit vitality a harmonie, kterou si zasloužíte.