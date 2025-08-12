Dnes je úterý 12. srpna 2025., Svátek má Klára
Konečně poklekl! Nejslavnější fotbalista požádal svou vyvolenou o ruku prstenem za rekordní částku

12. 8. 2025 – 13:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Konečně poklekl! Nejslavnější fotbalista požádal svou vyvolenou o ruku prstenem za rekordní částku
zdroj: Profimeda.c
Po 9 letech společného života, pěti dětech a nespočtu společných cest fotbalových i životních se Cristiano Ronaldo rozhodl udělat další velký krok. Svou lásku k Georgině Rodríguez stvrdil prstenem, který září stejně okázale jako jejich vztah a jak se na jednoho z nejbohatších sportovců světa sluší, rozhodně nejde o žádnou drobnost.

Po téměř devíti letech vztahu, během kterých spolu Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguezová vychovali pět dětí a procestovali celý svět, přišel okamžik, na který fanoušci dlouho čekali. Kapitán saúdskoarabského Al-Nassru požádal svou partnerku o ruku a Georgina tuto zprávu sdílela na Instagramu snímkem jejich spojených rukou, na němž září monumentální diamantový prsten. Podle odhadů klenotníků váží centrální kámen 15 až 35 karátů a jeho hodnota se může vyšplhat až k pěti milionům dolarů. Ke snímku připojila jednoduchý, ale silný vzkaz: „Ano, souhlasím. V tomto i ve všech životech, které přijdou.“ Pár, který se seznámil v roce 2016 v madridském butiku Gucci, tak symbolicky uzavřel dlouhou kapitolu čekání a otevřel novou – směřující k manželství.

Snímek obrazovky 2025-08-12 112229 zdroj: Instagram

Ronaldo stvrdil lásku Georgině klenotem, který by záviděla i Elizabeth Taylorová

Podle Tobia Korminda, výkonného ředitele londýnské klenotnické společnosti 77 Diamonds, nosí Georgina Rodríguezová na prsteníčku kousek, který má blíž k uměleckému dílu než k běžnému šperku. Dominantou je oválný diamant o odhadované hmotnosti 35 karátů, lemovaný dvěma menšími oválnými kameny po jednom karátu, zasazený do platiny, jež mu propůjčuje nezlomnou pevnost i oslnivý lesk. Kormind jej bez váhání přirovnal k legendárnímu hruškovitému diamantu Elizabeth Taylorové (69,42 karátu), který herečce v roce 1969 daroval Richard Burton po jeho koupi v aukci Cartier za milion dolarů. Podle něj mohl Cristiano Ronaldo za tento klenot zaplatit až 5 milionů dolarů.

Laura Taylorová, specialistka na snubní prsteny z britské značky Lorel Diamonds, hovoří o mimořádném šperku. Odhaduje, že centrální diamant má spíše 15 až 20 karátů, přičemž oválný brus umocňuje jeho optickou velikost a rozprskává světlo tak, aby kámen zářil z každého úhlu. Boční kameny dodávají hlavnímu diamantu ještě větší dramatičnost a celé osazení v platině podtrhuje čistotu barvy. Pokud je hlavní kámen přírodní a výjimečné kvality, v barevném rozmezí D až F a s bezchybnou či téměř bezchybnou čistotou, jeho cena by podle Taylorové mohla přesáhnout 2 miliony dolarů  a to ještě bez „přidané hodnoty“ slavného jména, které jej darovalo.

georgina zdroj: Profimedia

Georgina si tenhle prsten zaslouží možná víc, než si mnozí uvědomují

Její příběh má všechny prvky moderní pohádky  z obyčejné prodavačky v madridské pobočce Gucci se během necelé dekády vypracovala na mezinárodní módní ikonu a ambasadorku značek jako Guess, Elisabetta Franchi nebo Swarovski. Když se v roce 2016 poprvé setkala s Cristianem Ronaldem, ještě netušila, že se její život obrátí naruby. Od té doby nejen buduje vlastní kariéru, ale především drží pohromadě rozsáhlou rodinu, která má složitou strukturu a za sebou i bolestné kapitoly.

Stará se o tři děti, které nejsou její biologické – patnáctiletého Cristiana Jr., jenž zdědil nejen slavné příjmení, ale i fotbalový talent svého otce, a osmiletá dvojčata Evu a Matea, narozená náhradní matce. Společně s Cristianem mají dvě vlastní dcery, sedmiletou Alanu Martinovou a tříletou Bellu Esmeraldu. Původně jich mělo být šest, ale tragédie při porodu v roce 2022 připravila rodinu o Bellina dvojče, syna, který nepřežil.

Během všech těchto let, v dobrém i zlém, stála Georgina po Ronaldově boku, od přesunů mezi Madridem, Turínem, Manchesterem a Rijádem až po život pod neustálým dohledem médií. Přesto si dokázala udržet vlastní tvář: podporuje charitativní projekty, věnuje se módě, vystupuje v dokumentárním seriálu Soy Georgina na Netflixu a inspiruje miliony sledujících na sociálních sítích. Prsten, který jí Ronaldo navlékl na prst, tak není jen symbolem jejich lásky, ale i oceněním její loajality, odhodlání a schopnosti zůstat silná v záři reflektorů i mimo ně.

