Na strachu se vydělává stále více, z domů hrůzy se stal lukrativní byznys

Přišel podzim a nejstrašidelnější noc v roce se blíží. Během Halloweenu (nebo Samhainu, chcete-li) otevírají své pekelné brány domy hrůzy. Z nich se stalo lukrativní, leč riskantní podnikání. Co všechno dnes provozování takové atrakce vyžaduje?

Jedenatřicátého října se nám svět mrtvých tak jako každý rok opět přiblíží v domech hrůzy. Ty jsou ale dnes o něčem úplně jiném než kdysi dávno, když jste mohli mít v provozu takový strašidelný dům jen jeden den. Stačilo naplnit misku hrozny, vydávat je za oční bulvy a přidat špagety pokojové teploty jako střeva. Navlékli jste si pár přízračných kostýmů, zhasli světla a spustili mlhovače. O mrazivou atmosféru kdesi ve školní tělocvičně bylo postaráno.

Dnes se ale stal z provozování domů hrůzy velký byznys, součást trendu, jakým Halloween bezesporu je. Roste počet velkolepých strašidelných domů, které byste si snadno spletli s velkorozpočtovou podívanou v zábavních parcích nebo filmovou produkcí.

„Mnoho z nejlepších strašidelných domů v zemi má digitální ovládání show a animované rekvizity, které jsou pneumatické nebo elektrické,“ řekl televizi BBC Chris Stafford, generální ředitel společnosti Thirteenth Floor Entertainment Group. Ta provozuje po celých USA osmnáct různých strašidelných atrakcí, a dokonce kvůli tomu zaměstnává technologického ředitele. „Nyní se naše tržby pohybují v sedmimístných číslech,“ přiznal Stafford.

Strašidelně drahé podnikání

Jak upozornil Tom Arnold, profesor ekonomie na University of Richmond, přestože Halloween stále dominuje v USA, kde je prezentován jako svátek pro celou rodinu, jeho oslavy jsou stále rozšířenější i na evropském kontinentu.

Jeden z největších svátků konzumu v Americe podporuje i masivní průmysl strašidelných domů. Návštěvníci v nich nechávají jak svou odvahu, tak stále více peněz. Provozování takové atrakce přitom není snadné.

Realizace domu hrůzy vyžaduje miliony. V prvé řadě je nutné najít vhodný pozemek a vymyslet unikátní scénář produkce. K tomu jsou zapotřebí služby spisovatelů, scenáristů či jiných placených tvůrců. Dále musíme připočíst náklady na mzdy personálu a materiály, moderní osvětlení, technologie a speciální efekty. Návštěvníci také musejí mít kde zaparkovat, případně je nutné zajistit autobusovou dopravu. O svém strašidelném domě pak musíte dát světu vědět a své hosty potěšit uprostřed velké konkurence ještě něčím navíc. Na řadu tedy přichází marketing, alkohol, občerstvení a zapomenout nesmíme na licence a pojištění.

Když Jim Lorenzo, který provozuje Blood Manor v New Yorku, postavil svůj dům hrůzy na začátku 21. století, vyšlo ho to asi na 125 tisíc dolarů. Když se rozhodl jej před několika lety znovu otevřít, rekonstrukce ho přišla na milion dolarů.Během sezóny zaměstnává 125 až 135 lidí, přičemž každou noc tam pracuje 60 až 95 lidí: ostraha, maskéři, kostymérky, herci, zvukaři, prodejci a další osoby. Provozování strašidelných domů je sezónní záležitostí.

Provozovatelé strašidelných domů se musejí spoléhat na návratnost nákladů během velmi krátké doby, což je riskantní. O to více je tento typ podnikání náchylný na nečekané události, jako byl hurikán Sandy, který přiměl Blood Manor zavřít na pět dní. Ještě zásadněji pak narušila Lorenzovo podnikání pandemie covidu-19. „Máme několik let, která se vydaří velmi dobře, a několik let krize,“ rekapituluje Lorenzo a uvedl, že sice jsou ziskoví, ale výdaje si pečlivě hlídají.

Čeho se bojíte nejvíc

Letošní sezóna zatím vypadá nadějně. Americká National Retail Foundation očekává letošní příjmy vyšší než dvanáct miliard dolarů. Růst přitom očekává i v letech nadcházejících. Přesto může hororový byznys narazit.

Zakladatel a generální ředitel temně-zážitkové organizace Blacklight Attractions Larry Kirchner se obává, že spíše než představa duchů vyděsí potenciální zákazníky stále vysoká inflace. Ceny svých služeb už jednou zvýšil a zákazníků znatelně ubylo. Podle Lorenza navíc může být o letošním Halloweenu nižší poptávka po hororových zážitcích kvůli ještě silnějšímu strachu z násilí souvisejícího s blízkovýchodním napětím. Nic však nemusí být tak ponuré, jak se zdá.

Oslavy Halloweenu nyní v některých strašidelných domech a dalších atrakcích trvají šest až osm týdnů. Nezaměřují se přitom už jen na Halloween, ale i na Vánoce, během nichž nechají ožít krampuse a na Valentýna zase upíry.

Kirchner poukázal na obrovskou konkurenci v tomto odvětví. „Máte lidi, kteří staví strašidelné domy a strašidelné bary. Halloween slaví zoologické zahrady i zábavní parky. Je to všude,“ tvrdí Kirchner. Dnes už navíc nevyhledávají hrůzu teenageři, ale hlavně dospělí.