Nic pro slabé povahy: V Česku teď frčí hororový cirkus

MAGAZÍN GALERIE - Magazín autor: Petr Sobol

Drezury zvířat, vystoupení akrobatů nebo klaunů, kteří se snaží být legrační - tak nějak vypadá klasický cirkus. Napadlo vás ale někdy, že se v cirkuse budete bát? V dnešní době to není nic nemožného.

Jsou to už dva roky, co se na svou pouť vydal první český hororový cirkus. "Ta myšlenka vznikla už před čtyřmi lety. Chtěli jsme publiku nabídnout něco nového, a tak vznikl náš Ohana Horor Cirkus," říká Matěj Břešťák, vystudovaný herec a moderátor, který je zároveň manažerem cirkusu, klaunem i artistou na vzdušné tyči.

Sezona hororového cirkusu, který momentálně tvoří dvacítka umělců z České republiky, Mongolska a Ukrajiny, trvá od února do začátku prosince. "Vystupujeme zhruba čtyřikrát až pětkrát týdně," dodal pětadvacetiletý Břešťák.

Popularita cirkusu rychle roste, o čemž svědčí i výsledky v divácké anketě, v níž získal prestižní ocenění za nejlepší cirkusovou show roku 2019. "Víme, že nějaké hororové cirkusy jsou i v zahraničí, ale u nás jsme jediní. Dokonce máme i ochrannou známku. Naším specifickým a kontaktním projevem jsme taky podle zahraničních cirkusových fanoušků, kteří navštěvují cirkusy po celé Evropě, opravdu originální," říká Břešťák.

Příběh hororového klauna

Show hororového cirkusu je hodně odlišná od těch, které si pamatujeme z dětství. Jeho tvůrci zakomponovali do klasických disciplín hororové postavy, usměvavého klauna proměnili na hororového blázna a dějovou linku spojili s motivy filmového hororu To. "Vyprávíme příběh hororového klauna, který stáhne dítě do kanálu a ukáže mu svůj jiný hororový cirkus. V programu se diváci mimo jiné mohou těšit na mongolskou hadí ženu, dále na Harley Quinn, která předvádí výstup na hrazdě, ale i jeptišky, zombie lékařský tým nebo na hadího muže," okomentoval Břešťák déle než dvě hodiny trvající program, který je doplněný o speciální ohnivé i vodní efekty.

Hororový cirkus, to zkrátka není show pro slabé povahy. Není divu, že se věková hranice diváků posunula na dvanáct let. "Diváci se opravdu bojí. U vstupu totiž nevědí, co mají čekat, ovšem druhou polovinu už si užijí i se smíchem, protože se cirkus promění ve stand-up našeho klauna," prozradil Břešťák, který se svým hororovým cirkusem plánuje na příští sezonu několik novinek. "Ale zatím si je nechám pro sebe," dodal tajemně.