Trumpovi už to také nepálí jako dřív: Kupí přebrepty, může to oslabit jeho útoky na Bidena

Trump při mítincích s voliči pravidelně poukazuje na vysoký věk současného amerického prezidenta Joea Bidena, s nímž by se v listopadu 2024 znovu mohl utkat. Hlavu státu zesměšňuje jako senilního člověka, který nemá ponětí o tom, co se kolem něj děje. Pomáhá mu v tom skutečnost, že 80letý Biden poměrně často pronáší nesprávné či nesrozumitelné výroky a někdy také při veřejných vystoupeních bojuje s rovnováhou.

Jenže 77letý Trump si za poslední týdny sám připsal několik podobných momentů. Prezident z let 2017 až 2021 je známý tím, že se nevyjadřuje jako většina politiků a při projevech ke stoupencům často improvizuje, aktuální série „přeřeků, zkomolenin a celkové nesrozumitelnosti“ je však podle NYT i při jeho rétorickém stylu mimořádným úkazem.

„Viktor Orbán, už jste o něm někdo slyšeli?... Je to lídr Turecka,“ uvedl minulé pondělí na mítinku ve státě New Hampshire, načež se záhy opravil. V neděli už Orbánovu zemi uvedl správně na první pokus, následně však naznačil, že podle něj Maďarsko sousedí jak s Ukrajinou, tak s Ruskem.

Během stejného vystoupení v Sioux City ve státě Iowa exprezident děkoval za podporu Sioux Falls, což je město v sousední Jižní Dakotě. Správný název dějiště shromáždění uvedl až poté, co mu napověděl jistý republikánský státní zákonodárce.

Donald Trump booed after forgetting the name of the city he was speaking in pic.twitter.com/8afmc6rGCf