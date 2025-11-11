Muž s nejdelším jménem na světě: než ho celé přečtete, vystydne vám káva
11. 11. 2025 – 13:49 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Lawrence Watkins si nechal oficiálně změnit jméno na rekordně dlouhý seznam, který se skládá z více než dvou tisíc slov. Když ho vyslovuje celé, trvá to téměř půl hodiny — a i po pětadvaceti letech si ho sám nepamatuje.
Každý z nás už někdy potkal člověka s dlouhým jménem. Ale Lawrence Watkins z Nového Zélandu to posunul do úplně jiné dimenze.
V roce 1990 se rozhodl, že se zapíše do Guinnessovy knihy rekordů. Jak? Prostě si k běžnému jménu přidal dalších 2 253 unikátních slov – tedy jmen. Celý zápis v dokladech má víc znaků než průměrná bakalářská práce.
„Vždycky mě fascinovaly zvláštní rekordy. Chtěl jsem mít něco, čím se zapíšu do historie, a tohle byla moje šance,“ řekl Lawrence v rozhovoru pro Guinness World Records.
Když vám přečtení jména zabere téměř půl hodiny
Přitom jeho jméno začíná relativně nevinně:
„Lawrence Alon Alois Aloysius Alphege Alun Alured Alvin Alisander…“
Jenže tím to rozhodně nekončí. Jakmile Lawrence začne, je to doslova maraton. Celé čtení zabere pořádnou chvíli, i když ho máte nacvičené. Když ho moderátor představoval na svatbě, trvalo to celých dvacet minut, než se dostal ke slovu „ano“.
Lawrence se přiznal, že si ho po všech těch letech už nepamatuje. „Mám ho napsané na papíře. Jinak bych se ztratil někde mezi písmenem M a P,“ směje se.
Cesta za rekordem nebyla úplně snadná
K přepsání jména musel projít několika soudy. Okresní soud jeho žádost přijal, ale úřady ji nejprve zamítly – hádejte proč? Protože bylo příliš dlouhé a příliš šílené. Nakonec se případu ujal Nejvyšší soud Nového Zélandu, který rozhodl, že Lawrence má právo své jméno změnit. Krátce poté však země změnila legislativu, aby podobným pokusům zabránila. Jinými slovy – Lawrence se stal nejen rekordmanem, ale i posledním člověkem, který to mohl legálně udělat.
Každé jméno má svůj příběh
Seznam zahrnuje staroanglická, biblická i latinská jména, některá podle svatých, jiná podle fiktivních hrdinů. „Některá z nich ani neumím správně vyslovit,“ přiznal Lawrence.
A protože přemýšlel systematicky, své mistrovské dílo pojmenoval AZ2000 — protože jeho jména začínají písmenem A a končí Z, a celkem jich je přes dva tisíce.
Jak se žije s jmenovkou, která se nevejde na občanku?
„Docela náročně.“ Lawrence říká, že jeho dlouhé jméno se nevejde ani do většiny formulářů a bankovní systémy s ním často neví, co dělat. Proto v běžném životě používá zkrácenou verzi – jednoduše „Lawrence Watkins“.
„Naučilo mě to jednu věc,“ říká s úsměvem. „Že méně je někdy víc – zvlášť, když jde o jméno.“
A malá zajímavost nakonec:
Oficiální záznam Guinnessovy knihy rekordů potvrzuje, že Watkinsovo jméno se skládá z 2 253 unikátních jmen.
Přečtení celého seznamu trvalo těm, kteří jeho jméno slyšeli poprvé, víc než hodinu a čtvrt.
A dodnes zůstává nejdelším jménem, které kdy bylo oficiálně uznáno zákonem.