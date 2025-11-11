V sídle Ředitelství silnic a dálnic v Praze na Kačerově zasahuje od rána policie
11. 11. 2025 – 12:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově od dnešního rána zasahuje policie.
ČTK to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Později uvedl, že si policisté vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD. O kterou se jedná nesdělil. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej na dotaz ČTK odpověděl, že útvar provádí úkony trestního řízení. Dozor nad případem má Okresní státní zastupitelství v Pardubicích, dodal. Podle serveru iROZHLAS policisté zasahují také v budově ŘSD v Hradci Králové.
Před budovou ŘSD na Kačerově je podle zpravodajů ČTK zaparkovaná civilní policejní dodávka. Vyjádření pardubického státního zastupitelství ČTK shání.
"ŘSD dnes od rána ve spolupráci s Policií ČR poskytuje součinnost a konkrétní dokumentaci. Během dopoledne po konzultaci s policií poskytneme bližší informace," uvedl Rýdl. ŘSD je státní příspěvková organizace, stará se o přibližně 1500 kilometrů dálnic a téměř 6000 kilometrů silnic první třídy.
"Dokumentace se týká jedné specifické krajské správy ŘSD s tím, že se týká konkrétních zakázek, takzvaných zakázek malého rozsahu, nikoliv velkých staveb, a to v oblasti správy a údržby stávající silniční sítě," uvedl Rýdl dopoledne. O kterou správu se jedná - ani žádné další informace podle svých slov na základě konzultace s policisty sdělit nemůže.
"Mohu pouze uvést, že náš útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích," potvrdil zásah mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
ŘSD také plánuje nové dopravní stavby a provádí opravy či modernizace stávajících komunikací. Kromě výstavby se věnuje také správě mostů, tunelů a dálničních odpočívadel. Letos pracuje s rekordním rozpočtem 80,6 miliardy korun, z toho 21 miliard vyčlenilo na opravy. Generálním ředitelem je od roku 2019 Radek Mátl.
