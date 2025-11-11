Dnes je úterý 11. listopadu 2025., Svátek má Martin
11. 11. 2025 – 13:51 | Zprávy | Anna Pecena

Nová hrozba: podvodníci s umělou inteligencí napodobují vaše blízké
deepfake podvodzdroj: AI DALL-e
Zloději dnes už nepoužívají jen telefonní hovory nebo e-maily – přišli s neuvěřitelně věrohodnými videi a nahrávkami, v nichž vystupují vaši blízcí nebo známé tváře. A vy jako zkušený senior tu můžete být obětí, aniž byste si to uvědomili.

Jak technika dnes krade coin – deepfake v praxi

Podvodníci využívají technologii deepfake, tedy umělé inteligence, která dokáže vytvořit video, audio nebo obraz, jež vypadají naprosto autenticky — ale jsou zcela vyfabulovaná. V Česku už byl zaznamenán případ, kdy dvojice pachatelů připravila dvaasedmdesátiletého muže o více než milion korun, právě pomocí deepfake videa. A podobný případ přinesl i zahraniční zdroj, kde sedmasedmdesátiletá žena přišla o více než půl milionu korun díky falešnému video-milostnému vztahu vytvořenému AI.

Podvodníci tedy už nevydávají jen za bankovní pracovníky či úřady – nyní klonují hlasy, tváře, občas i videa „vnuka v nouzi“, „známé osobnosti“, která doporučuje investici nebo žádá o pomoc. Technologie umožňuje „prodat“ identitu druhým. A senior, který se cítí ztracen v digitálním světě, je pro ně ideální cíl.

Proč jste právě vy v hledáčku

Tradiční metody už fungují méně – lidé jsou opatrnější. Ale když vám někdo zavolá a zní to tak, že slyšíte hlas svého vnuka, když vám přijde video, v němž ten „vnuk“ říká že potřebuje peníze na léčbu či cestu domů, a v pozadí je “reálné” prostředí – tak to je past takřka dokonale připravená.

Zároveň výzkumy v Česku ukazují, že veřejnost je ohledně generativních AI nástrojů značně neinformovaná – a právě starší generace má největší mezery v rozpoznání, co je realita a co ne.  Podvodníci tento zdroj slabosti využívají.

Jak se nenechat napálit

Než někomu uvěříte na základě videa, hlasové zprávy nebo telefonátu, kde „někdo známý“ žádá o peníze nebo převod, udělejte toto:

  1. Zastavte se na chvíli – žádná opravdová rodina nebo institucí nechce peníze převádět během pár minut pod hrozbou „jinak to nebude možné“.

  2. Ověřte si informací jiným kanálem – zavolejte přímo tomu blízkému, ne použitím čísla z videa či telefonu, ale číslem, které znáte.

  3. Pokud vám přijde video či audio-záznam, podívejte se na drobnosti: nepravidelné pohyby očí, zvláštní synchronizace rtů, šum v pozadí nebo světlo, které nelze vysvětlit – to bývají vodítka deepfake techniky.

  4. Neposílejte peníze na „bezpečný účet“ jen proto, že vám někdo tvrdí, že je útok na váš účet – skutečná banka to takto neprovede.

  5. Mluvte o tom – varujte nejen sebe, ale své vrstevníky, sousedy, známé. Čím více lidí bude vědět o tom, že video nemusí znamenat pravdu, tím méně obětí bude.

Technologie je neutrální – může pomáhat, ale v rukou zlodějů se stala zbraní. Pokud ji podceníte, můžete přijít o celoživotní úspory dřív, než stihnete vložit správný PIN. Buďte bdělí – a nenechte naše záznamy hnít na hacknutém účtu.

