Věříte si v češtině? Vsadíme se, že význam těchto tří slov vás překvapí!
3. 11. 2025 – 13:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Čeština je krásný jazyk, který ukrývá nespočet zapomenutých pokladů. Když se ohlédneme do minulosti, objevíme slova, jež dnes téměř neslýcháme – a přesto stojí za to je oprášit a znát jejich skutečný význam. Možná opravdu dobré češtináře jen tak něco nezaskočí, ale… ale pozor, právě teď prověříme, jak hluboké jsou vaše jazykové znalosti.
Kořeny těchto výrazů sahají hluboko do minulosti – většina z nich se v češtině objevuje už v období 15. až 17. století, kdy jazyk přebíral mnoho vlivů z latiny a němčiny. Právě tehdy vznikala slova spojená s vírou, prací a pohostinstvím, tedy s prostředím, které formovalo každodenní život. Lidé se tehdy setkávali v klášterech, hospodách i dílnách, a jejich řeč odrážela to, čím žili – řemeslo, víru i lidskou sounáležitost.
Verpánek – lavice, na které se zrodilo poctivé řemeslo
Slovo verpánek zní na první poslech trochu legračně, ale ve skutečnosti má úctyhodnou historii. Do češtiny se dostalo už v 17. století z německého výrazu Werkbank – tedy „pracovní lavice“. Právě na takové lavici sedávali ševci, obuvníci i další řemeslníci, kteří na ní nejen tvořili, ale často i přemýšleli, plánovali a debatovali o životě.
Verpánek tak nebyl jen kusem dřeva, ale malou dílnou v jednom kusu nábytku – měl vyřezané přihrádky na kladívko, šídlo i nit, a stal se místem, kde se zručnost mísila s trpělivostí. Byl to doslova řemeslnický trůn, z něhož se rodily boty, brašny i opasky, které přežily celé generace.
Dnes by se pro verpánek asi řeklo jednoduše „pracovní stůl“ nebo „řemeslnický ponk“. Zní to moderněji, ale už to zdaleka nemá ten půvab starého slova, které v sobě nese vůni dřeva, kůže a poctivé práce.
Šalanda – místo, kde se jedlo, spalo i vyprávělo
Slovo šalanda dnes už zní trochu archaicky, ale kdysi označovalo prostor, který byl srdcem každého pivovaru, mlýna nebo většího statku. Pochází z německého Schalland či Schalander, což původně znamenalo ubytovnu nebo společnou místnost pro dělníky a čeledíny. V českých zemích se začalo používat přibližně v 18. století, kdy se vaření piva a mlynářské řemeslo staly pevnou součástí hospodářského života.
Šalanda byla víc než jen ložnice – byla to místnost, kde se spalo, jedlo, odpočívalo i vyprávěly historky po dlouhém dni práce. Večery tu provázela vůně chleba, piva a dřeva, a mezi smíchem a unavenými gesty se tu utužovalo přátelství i řemeslná hrdost.
Dnes bychom slovo šalanda přeložili jako společenská místnost, zázemí pro pracovníky nebo jednoduše ubytovna. Ale ten původní šmrnc – směs potu, chleba a humoru po těžké směně – tomu chybí.
Škapulíř – malý amulet s velkým významem
Slovo škapulíř má své kořeny hluboko v historii a sahá až do středověku, kdy se do češtiny dostalo z latinského scapulare – doslova „přikrývka přes ramena“. Původně označovalo část řeholního oděvu, který nosili mniši a jeptišky – úzký pruh látky přehozený přes ramena, sahající vpředu i vzadu až ke kolenům. Později se z něj vyvinula zmenšená forma, kterou si laici nosili na krku jako ochranný amulet s náboženským symbolem.
Škapulíř se tak stal znamením víry a osobní ochrany – malou látkovou kapsičkou, v níž býval obrázek Panny Marie, kousek požehnaného šatu nebo modlitba. Věřilo se, že ten, kdo ho nosí, je pod ochranou nebes a že škapulíř odvrací neštěstí.
V 19. století byl škapulíř běžnou součástí českých domácností – dědil se, schovával, někdy i přišíval pod oděv. Dnes bychom ho mohli přirovnat k medailonku, talismanu nebo křížku na krku, ale jeho duchovní význam býval daleko hlubší. Byl to symbol víry, pokory a tiché naděje.
Tak co, zvládli jste jazykový kvíz na jedničku? Pak gratulujeme – vaše čeština má styl i duši!
A pokud ne, vůbec to nevadí – čeština je opravdová pokladnice, která ukrývá stovky zapomenutých, zvukomalebných a překvapivě poetických slov. Každé z nich má svůj příběh, vůni starých časů a kus lidskosti, která z jazyka nikdy nemizí. Možná jsme na některá slova zapomněli, ale právě díky nim si můžeme připomenout, jak bohatý, hravý a krásný náš jazyk ve skutečnosti je.