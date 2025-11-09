Meghan Markle se vrátila ke své původní profesi. Ale tentokrát je všechno jinak
9. 11. 2025 – 8:49 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zdá se, že Meghan Markle znovu napsala scénář svého života – a tentokrát bez královských instrukcí. Osm let poté, co s princem Harrym opustila palác, povinnosti i hereckou kariéru, se znovu postavila před kameru. Vévodkyně ze Sussexu byla spatřena při natáčení nového filmu v Kalifornii a podle očitých svědků působila klidně, sebevědomě a šťastně – jako žena, která se konečně vrátila k sobě.
Ještě než se stala vévodkyní, byla Meghan Markle především herečkou s velkými sny. Jako Rachel Zane v seriálu Suits (Kravaťáci) si získala diváky po celém světě – přirozeností, inteligencí a jistou dávkou ženského šarmu, který se nedá naučit.
Pak přišel pohádkový příběh, svatba století a s ní i konec jedné kapitoly. S královským titulem dorazila i přísná pravidla, a herectví už pro vévodkyni nebylo vhodné. Meghan se proto své kariéry na čas vzdala.
Po svatbě v roce 2018 sice oznámila, že se k filmům už nevrátí, ale život – jak to často bývá – její rozhodnutí časem přepsal. Ve své skutečné životní roli vévodkyně se totiž necítila jako doma. A jak se ukázalo, ani nejdražší koruna nenahradí pocit svobody.
Hollywood znovu volá
Podle magazínu People se Meghan objevila na natáčení filmu studia Amazon MGM Studios, kde má ztvárnit malou, ale symbolickou roli. Zdroje z produkce popsaly, že na place působila klidně, vstřícně a s úsměvem na tváři. „Je to pro ni návrat k tomu, co miluje. Testuje půdu a zjišťuje, jestli ji práce před kamerou stále baví,“ uvedl pro Vogue jeden z členů štábu.
Podle všeho ji k herectví přivedl i fakt, že odchod z královského života jí dal svobodu být znovu sama sebou. A kdo ví – možná ji brzy uvidíme i v dalších velkých rolích. Než se tak stane, pojďme se ale podívat, které nabídce po tak dlouhé pauze dala přednost – a s kým si v ní zahraje.
První natáčení po osmi letech
Podle deníku The Sun byla Meghan Markle spatřena v Pasadeně na place filmu Queer as Folk, který produkuje Amazon MGM Studios. Ve filmu hrají Lily Collins, Brie Larson, Henry Golding a Jack Quaid, syn herecké dvojice Meg Ryan a Dennise Quaida. Zdroje uvádějí, že Meghan si zahraje malou roli sama sebe – symbolický návrat k profesi, kterou kdysi opustila.
„Je to pro ni velký okamžik. Chce si znovu vyzkoušet, jaké to je být součástí natáčení, bez tlaku a očekávání. Tentokrát už si to chce jen užít,“ uvedl zdroj z blízkosti natáčení.
Bez koruny, ale s úsměvem
Očití svědci popisují Meghan jako přirozenou, přátelskou a klidnou. Přivítala se se štábem, vtipkovala a působila, jako by na filmovém place byla zase doma.
Princ Harry ji podle přátel plně podporuje a přeje si, aby dělala to, co ji skutečně naplňuje. Vévodkyně si tak zřejmě znovu nachází cestu k tomu, co ji bavilo dávno předtím, než se stala součástí královské rodiny.
Návrat, který dává smysl
Odborníci z Hollywoodu se shodují – pokud se Meghan Markle rozhodne vrátit k herectví naplno, má velkou šanci zaujmout. Ne už jako vévodkyně ze Sussexu, ale jako žena, která po letech znovu objevila samu sebe.
Její minulost jí k tomu paradoxně pomohla. Role, kterou žila mimo filmové plátno, jí přinesla nejen zkušenosti, ale i mediální sílu sledovanosti.
Ať už půjde o jednorázovou roli, nebo začátek nové etapy, jedno je jisté: Meghan Markle se do filmového světa vrátila klidnější, sebevědomější – a možná poprvé v životě opravdu svobodná.