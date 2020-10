Mrtvá Barbie: Oslava tradice, nechutnost, nebo komerce?

MAGAZÍN - Magazín autor: luk

Existuje Barbie princezna, Barbie sportovkyně, Barbie pekařka, Barbie květinářka... V Mexiku se ale na místním trhu před blížícím se Dnem mrtvých prosazuje verze slavné panenky v podobě kostry.

Druhá edice Barbie bledé jako smrt a oděné tentokrát do růžových šatů, o níž západní dívenky nejspíš zrovna dvakrát nesní, vyvolává skřípot zubů u těch, kteří v ní spatřují snahy komercionalizovat nejvýznamnější mexickou tradici.

"Tato hračka připomíná Mexiko, jeho svátek, jeho symboly a jeho lid," vysvětluje ale firmal Mattel, výrobce série panenek. Den mrtvých (Dia de los Muertos) odpovídá slavnostem Všech svatých a dnu Památky zesnulých v křesťanském kalendáři.

Barbie nazvaná Catrina podle populární postavy mexické kultury se v obchodech prodává za 72 dolarů (asi 1660 Kč). Pro letošní rok má výbavičku z růžových krajek a typicky mexických ornamentů, na rozdíl od loňska, kdy byla oblečena do černých šatů.

Někomu se panenka líbí a cení si toho, že si výrobce všímá mexických tradic. Podle expertů na mexickou kulturu je ale Barbie Catrina, která má propadlé rysy slavné mexické malířky Fridy Kahlo, jen dalším případem zneužití kultury pro komerční účely.

Tato verze Barbie je spojena s migrací, která je nyní mnohem větší, vysvětluje socioložka Librada Morenová z Národní autonomní univerzity v Mexiku. "Z komerčního hlediska je tahle panenka hybridním produktem toho, co je na druhé straně hranic, ve Spojených státech, a toho, co zde známe my," uvádí.

Ti, kdo kritizují "zneužití kultury", varují před nebezpečím překrucování tradic a symbolů.

Librada Morenová tvrdí, že ve Spojených státech, kde žije asi 36 milionů Mexičanů či osob původem z Mexika, se slaví rostoucí počet mexických tradic.

Tvůrce této podoby Barbie, Američan mexického původu Javier Meabe, vysvětluje, že se snažil přispět k oslavě Dne mrtvých, který podle indiánských legend znamená návrat mrtvých do světa živých. Mrtví jsou uctíváni obětními dary v domácnostech a na hřbitovech. "Je to velmi pěkná tradice, jakých je ve světě jen málo," soudí Carlos Sandoval, rovněž obdivovatel panenek Barbie. V roce 2003 byla tato tradice zanesena na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Nová edice Barbie Den mrtvých je už čtvrtou, kterou inspirovaly mexické ženy. Loni to byla Catrina 2019 a panenky věnované slavné golfistce Loreně Ochoaové a malířce Fridě Kahlo.

Poslední panenka se nemůže v Mexiku prodávat, protože rodina malířky soudí, že vzhled panenky umělkyni neodpovídá. "Barbie byla vždy pojímána z čistě západního hlediska," vysvětluje Librada Morenová. "Den mrtvých je jednou z nejčistších a nejpůvodnějších tradic v Mexiku. Ani Barbie, ani jiné projevy popové kultury její předhispánské kořeny (staré 3000 let) nezmění," soudí socioložka. Od vzniku první Barbie v roce 1959 se ve světě prodala už více než miliarda těchto panenek.

Mexiko a Peru uzavřely kvůli koronaviru na Den mrtvých hřbitovy

Mexiko a Peru se rozhodly kvůli šíření koronaviru uzavřít hřbitovy ve dnech 1. a 2. listopadu, kdy se v těchto zemích tradičně slaví Den mrtvých a miliony lidí obvykle chodí strávit den se svými zesnulými příbuznými. Obyvatelé Mexika proto vyrazili na hřbitovy dříve. Úřady ale omezily vstup na hřbitov jen na tři členy každé rodiny a nápisy na hřbitovních branách varovaly: "Pozor, vstupujete do oblasti s vysokým rizikem nákazy."

Starostka mexické metropole Claudia Sheinbaumová, která byla tento týden pozitivně testována na covid-19, vyzvala veřejnost, aby se Den mrtvých tentokrát slavil doma a aby lidé nechodili na hřbitovy. Mexiko se 126 milióny obyvatel zaznamenalo čtvrtý nejvyšší počet obětí s koronavirem na světě - více než 90 000 obětí.

Také peruánská vláda vyzvala obyvatele, aby nechodili na hřbitovy. Dvaatřicetimiliónové Peru zaznamenalo téměř 900 000 nakažených covidem-19 a zhruba 34.400 mrtvých s koronavirem; patří tak mezi země s nejvyšší úmrtností na světě v přepočtu na počet obyvatel.