Kazachstán láká turisty na hlášku z Borata

Kazachstán se pomalu smiřuje s Boratem. Zatímco první díl parodického snímku středoasijskou zemi rozezlil, zveřejnění druhého dílu ji nechává alespoň navenek chladnou. Naopak se rozhodla popularitu fiktivního reportéra kazašské státní televize Borata Sagdijeva využít ve svůj prospěch. Na jeho frázi "very nice" teď láká do země turisty

Způsob, jakým britský komik Sacha Baron Cohen vylíčil prostřednictvím postavy Borata Kazachstán, zemi před lety konsternoval. Parodie se v Kazachstánu nikdy nepromítala. Kazašská vláda v amerických médiích zveřejnila reklamy ukazující "skutečnou podobu země", a hrozila, že bude komika žalovat za urážku. Až v roce 2012 Kazachstán Cohenovi víceméně odpustil, tehdejší ministr zahraničí připustil, že od uvedení filmu se počet udělených turistických víz desetinásobně zvýšil.

Před několika dny na Amazon Prime vyšel druhý díl, v němž se Borat opět vydává do Spojených států. Snaží se v něm mimo jiné přimět americké politiky, aby se zkompromitovali, přibližuje agentura AP. Kazachstán nebyl ani pokračováním filmu nijak nadšený a označil ho za rasistické a xenofobní, ale protestovat proti němu už nehodlá, aby nedělal snímku reklamu. Země zvolila opačný přístup - kazašský úřad pro turistický ruch pomocí fráze "very nice" vábí do země zahraniční turisty.

Ve videoklipu turisté používají slavnou Boratovu frázi, když obdivují kazašské hory, jezera, trh s jídlem nebo pohled na futuristicky vyhlížející město.

S nápadem přišel Američan Dennis Keen, jenž v Kazachstánu žije a věnuje se turismu. Boratova fráze "very nice" je podle něj v dobrém smyslu slova přesný popis země. Kazašský turistický úřad přitom doufá, že až odezní pandemie koronaviru, videoklip přiláká do země další návštěvníky. "A ti uvidí, že Boratova rodná země je hezčí, než možná slyšeli," uvedl šéf turistického úřadu Kajrat Sadvakasov.