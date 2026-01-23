Dnes je pátek 23. ledna 2026., Svátek má Zdeněk
23. 1. 2026 – 19:19 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Mírumilovný obr se změnil v monstrum: Slon během 10 dnů zabil 20 lidí a stále uniká
zdroj: Profimedia
Východní Indie žije ve strachu a očekávání. Ve státě Džhárkhand se během uplynulých deseti dnů hrozivý divoký slon vydal na smrtící řádění, při kterém zahynulo nejméně 22 lidí a dalších 15 bylo zraněno a úřady ho zatím nedokázaly zastavit.

Noční hrůza: slon útočí bez varování

Podle dostupných informací se jedná o jednoho samce slona, který se oddělil od stáda a pohybuje se především v noci. Zvíře denně urazí až 30 kilometrů, proplétá se hustým lesem i vesnicemi a útočí bez varování na lidi pracující na polích nebo při návratu domů. Na kontě má už 22 obětí, což je na takové zvíře mimořádně vysoké číslo.

V prvních dnech roku 2026 slon podle úřadů nejprve napadl vesnici Bandijhari, kde zabil 35letého muže. Jen několik dní poté zabíjel další oběti v různých částech regionu, včetně rodin s malými dětmi.

Vyhýbá se odchytu. Úřady vyhlásily „sloní pohotovost“

Lesní správa a ochranáři nasadili přes 100 specialistů, včetně týmů s uspávacími šipkami a drony, ale všechna opatření zatím selhala. Slon se stále vyhýbá odchytu a je považován za extrémně agresivního a nepředvídatelného.

Indická vláda dokonce vyhlásila „sloní pohotovost“ v postižené oblasti a úřady vyzývají obyvatele, aby zůstávali po setmění uvnitř a vyhýbali se blízkosti lesa.

Vesničané žijí v teroru – spí na střechách a v korunách stromů

Místní obyvatelé odkládají spaní doma a mnozí se živoří na střechách nebo ve větvích stromů, jen aby se vyhnuli nebezpečnému setkání s obrovským zvířetem. Strach z dalšího útoku je tak silný, že lidé raději riskují jiná nebezpečí, než aby zůstali v domech.

Proč se to děje? Krize mezi lidmi a přírodou

Podle odborníků k těmto tragédiím přispívá rychlá ztráta přirozeného prostředí slonů, které je postupně nahrazováno zemědělskými plochami a vesnicemi. Sloni tak stále častěji vstupují do lidských sídel, kde se střetávají s lidmi při hledání potravy a vody.

Statistiky ukazují, že střety lidí a slonů v Indii nejsou ojedinělé – ročně přichází o život stovky lidí i zvířat kvůli narůstajícímu konfliktu způsobenému úbytkem živého prostoru.

Nepokoje, trauma a otázka přežití

Pro vesničany v Džhárkhandu je to tvrdá realita – zatímco dříve si mohli vyjít do polí bez obav, nyní žijí každý den s úzkostí o život své rodiny. Otázkou zůstává, kdy se úřadům podaří slona odchytit nebo uklidnit, a jak dlouho budou lidé muset žít v jeho stínu.

