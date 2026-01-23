Opravdová dáma Daniela Kolářová převzala prestižní herecké ocenění a stále srší energií
23. 1. 2026 – 17:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jsou ženy, které vstoupí do místnosti a najednou máte pocit, že se ztišil vzduch. Ne proto, že by kolem sebe dělaly show. Ale protože vyzařují něco, co se nedá koupit, natrénovat ani nasimulovat. Klid, noblesu, přirozenou sílu. A přesně tak působí Daniela Kolářová.
Když nedávno převzala ocenění, nebyla to jen další společenská událost, kde se rozdávají ceny a tleská se ze zvyku. Byl to moment, který člověku připomene, že některé osobnosti jsou skutečně nadčasové. Daniela Kolářová je jednou z nich. A co je možná nejpříjemnější, ani po letech nepůsobí jako někdo, kdo se „drží zuby nehty“. Naopak — ona prostě je. Přítomná, živá, soustředěná, s jiskrou v očích.
Nejen legenda, ale pořád aktivní žena, která pracuje
Daniela Kolářová patří k herečkám, které si lidé nepletou. Má nezaměnitelný hlas, výraz i charisma. A zároveň je jednou z těch osobností, u kterých se často říká: „To je dáma.“
Co je na ní navíc obdivuhodné, je fakt, že se neuzavřela do vzpomínek. Nezůstala jen ikonou minulosti. I dnes je vidět, že stále žije svou profesí. Natáčí, pracuje, je součástí kulturního dění. Nepůsobí unaveně ani otráveně světem. Působí, jako by v sobě pořád měla vnitřní motor.
A možná právě tohle je důvod, proč na ni lidé reagují s takovým respektem. Nejen kvůli tomu, co už odehrála. Ale kvůli tomu, jakou energii má pořád v sobě.
Styl, který nevyprchá
Zajímavé je, že Daniela Kolářová nikdy nepůsobila jako někdo, kdo by módě podřizoval svůj život. Naopak, dlouhodobě se o ní ví, že má ráda jednoduchost, čisté linie a pohodlí, které odpovídá jejímu životnímu tempu a profesnímu nasazení. Nepotřebuje být „trendy“ za každou cenu, a přesto její vzhled působí vždy kultivovaně a elegantně.
O to víc pak překvapí momenty, kdy se rozhodne udělat výjimku. A přesně to se stalo v létě 2023 na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech — při příležitosti jednoho z gala večerů, kde byla jednou z hostů. Tam oslnila elegantními pastelově růžovými večerními šaty od českého návrháře Borise Krále, které působily noblesně, žensky a přirozeně zároveň. Žádná přehnaná okázalost, jen perfektně padnoucí střih a čistá linie, které podtrhly její osobnost a půvab — důkaz, že i když na módu „nemá čas“, když ji zvolí, udělá to s lehkostí a třídou.
Kariéra, která stále žije
Daniela Kolářová (*21. září 1946) patří k herečkám, jejichž kariéra se táhne více než půl století — televizní, filmové i divadelní role zůstávají hluboko v kolektivní paměti. Mezi její nezapomenutelné počiny patří filmy a seriály jako Na samotě u lesa, Kulový blesk, Léto s kovbojem nebo Zlatá labuť, kde její výkony zůstávají divácky i kriticky ceněné. I dnes ji lze vidět na jevištích i u kamer, což potvrzuje její výjimečnou vitalitu i po sedmdesátce.
Síla osobnosti přesahuje role
Podle dlouhodobých komentářů kulturních publicistů je Kolářová jednou z mála hereček, která dokáže přecházet mezi vážnými dramatickými rolemi i lehčím komediálním registrem, a přitom zůstává lidsky autentická a divácky oblíbená.
Navíc její životní příběh není jen o umění na jevišti a plátně. Kolářová se angažovala i ve veřejném životě — byla například poslankyní a podepsala petici Několik vět, čímž ukázala, že její hlas nepatří jen postavám, ale i reálným společenským tématům.
Proč na Danielu Kolářovou lidé pořád slyší
Možná je to tím, že její přítomnost nepůsobí uměle. Není to člověk, který by se snažil být „mladší“ než je. Není to žena, která by bojovala s časem. Ona ho přijala a tím ho vlastně vyhrála.
Její síla je v tom, že vypadá jako žena, která si prošla životem, ale nezahořkla. Žena, která má zkušenost, ale neztratila jemnost. A přesně tohle dnes působí neobyčejně. V době, kdy se všechno filtruje, retušuje a upravuje do nereálných ideálů, je Daniela Kolářová důkazem, že krása může být i jiná — pravdivá, klidná, přirozená a mnohem silnější, než jakýkoliv trend na sociálních sítích.
Opravdová dáma, která nemusí nic hrát
Na Danielu Kolářovou se člověk nedívá jen jako na herečku. Dívá se na ni jako na osobnost, která má v sobě něco vzácného: důstojnost, styl a energii, která je nakažlivá. A možná právě proto její ocenění nepůsobilo jen jako formalita, ale jako připomenutí, že některé ženy nejsou hvězdami jedné doby — jsou hvězdami charakteru