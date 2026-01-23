Dnes je pátek 23. ledna 2026., Svátek má Zdeněk
Počasí dnes 1°C Zataženo

Phil Collins přiznal, že potřebuje 24 hodinovou péči. Po letech bolesti promluvil otevřeně

23. 1. 2026 – 13:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Phil Collins přiznal, že potřebuje 24 hodinovou péči. Po letech bolesti promluvil otevřeně
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Phil Collins byl pro mnoho lidí hlasem jedné éry. Hlasem, který zněl v rádiích, na kazetách v autech, na rodinných oslavách i v tichých chvílích, kdy člověk potřeboval jen něco, co ho uklidní. Jenže dnes je realita hudební legendy úplně jiná než svět reflektorů.

Slavný zpěvák a bubeník skupiny Genesis, kterému je 74 let, otevřeně promluvil o tom, jak vážné zdravotní problémy mu poslední roky převrátily život naruby. A jeho slova jsou překvapivě upřímná.

Dana úvodka
Magazín
Dana Morávková ukazuje, jak má vypadat opravdová stylová dáma po padesátce. Tahle pětka outfitů vás dostane

„Je to neustálý problém.“ Collins má u sebe zdravotní sestru nonstop

Collins v rozhovoru pro podcast BBC „Eras“ popsal, že jeho zdravotní stav už není něco, co by se dalo „nějak vydržet“. Dnes potřebuje nepřetržitou pomoc.

Mám zdravotní sestru, která se mnou žije nepřetržitě a dohlíží na to, abych bral léky podle předpisu,“ řekl moderátorce Zoë Ball.

Zní to jako věta, kterou čekáte spíš od někoho o dvacet let staršího. Jenže u Phila Collinse se roky podepsaly rychleji, než by si kdokoli přál.

Džínová J.Lo
Zprávy
Rozvedená padesátnice, ale stále žena s grácií a sexy křivkami: J.Lo v džínovině od hlavy až k patě

Poslední turné v roce 2022: na pódiu už jen vsedě

Fanoušci si možná pamatují poslední koncerty Genesis v roce 2022. Collins tehdy vystupoval už jen vsedě. Nešlo o gesto, ani o „efekt“. Byl to stav, kdy tělo jednoduše přestalo spolupracovat.

Poslední koncert turné „The Last Domino?“ odehrál 26. března 2022 v londýnské O2 Areně. Od té doby živě nevystoupil.

Charlie Sheen
Magazín
HIV, drogy a rock’n’roll: Jak si dnes žije kdysi velká hvězda Hollywoodu?

Pět operací kolena a chůze o berlích

Jedním z hlavních problémů, které ho trápí, jsou kolena. Collins přiznal, že musel podstoupit pět operací. A i když se situace částečně zlepšila, návrat do běžného života je stále daleko.

„Teď mám funkční koleno a můžu chodit, i když jen o berlích,“ řekl.

A právě tohle je na celé situaci nejvíc drásající: člověk, který roky ovládal pódia, dnes bojuje o obyčejnou chůzi.

profimedia-0157662650 Phil Collins v roce 2005 v Prazezdroj: Profimedia

Nemoc, frustrace a pocit, že se pokazilo úplně všechno

Zpěvák popsal poslední roky jako těžké a frustrující. Po konci turné si chtěl užít klid. Dohnat věci, které celý život odkládal, protože práce a koncerty byly na prvním místě.

Jenže místo toho přišly nemocnice.

„Říkal jsem si: Teď budu dělat všechny věci, které jsem předtím nemohl. Místo toho jsem strávil měsíce v nemocnici,“ přiznal.

A nezůstalo jen u kolen. V nemocnici se nakazil covidem, začaly mu selhávat ledviny a měl pocit, že se všechno sype najednou.

Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo,“ řekl bez příkras.

pamela cnn
Magazín
Kam se ztratila kráska z pobřežní hlídky: Pamela Anderson sází na přirozenost... nebo je to jen póza k zviditelnění?

Alkohol, ledviny a tvrdé přiznání

V rozhovoru zazněla i další zásadní věc: Collins otevřeně přiznal, že v minulosti pil příliš mnoho alkoholu. A právě to mohlo přispět k problémům s ledvinami i vážným zdravotním komplikacím.

Dnes už ale říká, že je dva roky střízlivý.

Je to jeden z těch momentů, kdy si člověk uvědomí, jak snadno se může život změnit. A že i slavné jméno, peníze nebo status vás před tím neochrání.

Táňa Pauhoufová - úvodka
Magazín
Okouzlující Táňa Pauhofová: slovenská herečka, která s věkem zraje do krásy

„Ještě nejsem mrtvý.“ A možná se vrátí i hudba

Navzdory všemu Collins nezní zlomeně. Spíš unaveně. Ale pořád s jiskrou, která v něm vždycky byla.

Ještě nejsem mrtvý,“ prohlásil s typickým suchým humorem, který mu fanoušci milovali už dávno předtím, než se z něj stal symbol hudební legendy.

A pak dodal něco, co zní jako malé světlo na konci dlouhého tunelu: možná se ještě jednou vrátí do studia. Ne na velké turné, ne do světel stadionů, ale „jen tak“. Experimentovat. Zkusit, jestli je v něm ještě nějaká hudba.

Mám pár věcí, které jsou nedokončené… takže možná je ve starém psu ještě život. Nikdy neříkej nikdy,“ řekl.

A tohle je věta, která zůstane v hlavě ještě dlouho po dočtení.

Protože Phil Collins už možná nebude stát na pódiu tak, jak jsme byli zvyklí. Ale jeho příběh pokračuje. A někdy stačí, že člověk i přes bolest řekne: jsem tady. Pořád.

Tagy:
nemoc alkohol celebrita zdravotní problémy zpěvák
Zdroje:
The Economics Times, people.com, hollywoodreporter.com, q1043.iheart.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Podle Zůny ČR L-159 Ukrajině prodat nemůže, odvolal se na NKÚ i Řehku

Následující článek

Ledovka na půlce republiky: Meteorologové se omlouvají za pozdní varování, mrznoucí mrholení nečekali

Nejnovější články