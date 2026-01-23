Phil Collins přiznal, že potřebuje 24 hodinovou péči. Po letech bolesti promluvil otevřeně
23. 1. 2026 – 13:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Phil Collins byl pro mnoho lidí hlasem jedné éry. Hlasem, který zněl v rádiích, na kazetách v autech, na rodinných oslavách i v tichých chvílích, kdy člověk potřeboval jen něco, co ho uklidní. Jenže dnes je realita hudební legendy úplně jiná než svět reflektorů.
Slavný zpěvák a bubeník skupiny Genesis, kterému je 74 let, otevřeně promluvil o tom, jak vážné zdravotní problémy mu poslední roky převrátily život naruby. A jeho slova jsou překvapivě upřímná.
„Je to neustálý problém.“ Collins má u sebe zdravotní sestru nonstop
Collins v rozhovoru pro podcast BBC „Eras“ popsal, že jeho zdravotní stav už není něco, co by se dalo „nějak vydržet“. Dnes potřebuje nepřetržitou pomoc.
„Mám zdravotní sestru, která se mnou žije nepřetržitě a dohlíží na to, abych bral léky podle předpisu,“ řekl moderátorce Zoë Ball.
Zní to jako věta, kterou čekáte spíš od někoho o dvacet let staršího. Jenže u Phila Collinse se roky podepsaly rychleji, než by si kdokoli přál.
Poslední turné v roce 2022: na pódiu už jen vsedě
Fanoušci si možná pamatují poslední koncerty Genesis v roce 2022. Collins tehdy vystupoval už jen vsedě. Nešlo o gesto, ani o „efekt“. Byl to stav, kdy tělo jednoduše přestalo spolupracovat.
Poslední koncert turné „The Last Domino?“ odehrál 26. března 2022 v londýnské O2 Areně. Od té doby živě nevystoupil.
Pět operací kolena a chůze o berlích
Jedním z hlavních problémů, které ho trápí, jsou kolena. Collins přiznal, že musel podstoupit pět operací. A i když se situace částečně zlepšila, návrat do běžného života je stále daleko.
„Teď mám funkční koleno a můžu chodit, i když jen o berlích,“ řekl.
A právě tohle je na celé situaci nejvíc drásající: člověk, který roky ovládal pódia, dnes bojuje o obyčejnou chůzi.
Nemoc, frustrace a pocit, že se pokazilo úplně všechno
Zpěvák popsal poslední roky jako těžké a frustrující. Po konci turné si chtěl užít klid. Dohnat věci, které celý život odkládal, protože práce a koncerty byly na prvním místě.
Jenže místo toho přišly nemocnice.
„Říkal jsem si: Teď budu dělat všechny věci, které jsem předtím nemohl. Místo toho jsem strávil měsíce v nemocnici,“ přiznal.
A nezůstalo jen u kolen. V nemocnici se nakazil covidem, začaly mu selhávat ledviny a měl pocit, že se všechno sype najednou.
„Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo,“ řekl bez příkras.
Alkohol, ledviny a tvrdé přiznání
V rozhovoru zazněla i další zásadní věc: Collins otevřeně přiznal, že v minulosti pil příliš mnoho alkoholu. A právě to mohlo přispět k problémům s ledvinami i vážným zdravotním komplikacím.
Dnes už ale říká, že je dva roky střízlivý.
Je to jeden z těch momentů, kdy si člověk uvědomí, jak snadno se může život změnit. A že i slavné jméno, peníze nebo status vás před tím neochrání.
„Ještě nejsem mrtvý.“ A možná se vrátí i hudba
Navzdory všemu Collins nezní zlomeně. Spíš unaveně. Ale pořád s jiskrou, která v něm vždycky byla.
„Ještě nejsem mrtvý,“ prohlásil s typickým suchým humorem, který mu fanoušci milovali už dávno předtím, než se z něj stal symbol hudební legendy.
A pak dodal něco, co zní jako malé světlo na konci dlouhého tunelu: možná se ještě jednou vrátí do studia. Ne na velké turné, ne do světel stadionů, ale „jen tak“. Experimentovat. Zkusit, jestli je v něm ještě nějaká hudba.
„Mám pár věcí, které jsou nedokončené… takže možná je ve starém psu ještě život. Nikdy neříkej nikdy,“ řekl.
A tohle je věta, která zůstane v hlavě ještě dlouho po dočtení.
Protože Phil Collins už možná nebude stát na pódiu tak, jak jsme byli zvyklí. Ale jeho příběh pokračuje. A někdy stačí, že člověk i přes bolest řekne: jsem tady. Pořád.