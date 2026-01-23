Řehka potvrdil, že armáda byla připravena vyčlenit čtyři letouny pro Ukrajinu
23. 1. 2026 – 17:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Náčelník generálního štábu Karel Řehka potvrdil, že armáda byla připravena vyčlenit čtyři letouny L-159 pro Ukrajinu.
Ve stanovisku z října i z prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Armáda ve stanovisku zároveň upozornila, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost ČR. Řehka to dnes řekl novinářům na letišti v pražských Kbelích.
Zároveň zdůraznil, že armáda nerozhoduje o tom, jestli bude na Ukrajinu dána jakákoli technika. "Je to výsostně politické rozhodnutí," podotkl. Armáda pro něj pouze poskytne své stanovisko. I když vojáci v doporučení uvedou, že materiál mohou poskytnout, neznamená to podle Řehky, že je nepotřebný. Vláda v těchto případech musí udělit výjimku z nepotřebnosti.
O možnosti poskytnout několik menších letounů pro obranu proti dronům mluvil minulý týden na Ukrajině prezident Petr Pavel. Vládní koalice později prodej letadel odmítla. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, armáda letadla potřebuje.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) dnes novinářům řekl, že čtyři letouny L-159 česká armáda Ukrajině prodat nemůže. Dodal, že to vychází z loňského nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska náčelníka generálního štábu Karla Řehky.
Pavel dnes zopakoval, že ČR podle něj může čtyři letouny bez závažného narušení obranyschopnosti státu postrádat a poskytnout je Ukrajině formou, kterou si vláda zvolí. Podle prezidenta by nasazení letounů na Ukrajině ověřilo i to, zda jsou do budoucna vhodné pro integraci do protivzdušné a protidronové obrany.
Výroky politiků dnes Řehka komentovat nechtěl. Prezident se podle něj o věc zajímá a informace od armády měl dlouhodobě a opakovaně. Vojáci postupně vypracovali tři stanoviska, poslední je z prosince loňského roku. O letounech se Řehka podle svých slov okrajově bavil s Babišem i Zůnou, nebyla ale příležitost téma detailně prodiskutovat. "Neměl jsem příležitost jim to vysvětlovat, probírat to s nimi," řekl.