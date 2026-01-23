Máte svoji Valentinku? Legendární kabelky, které dobývají svět
23. 1. 2026 – 12:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jsou značky, které umí udělat hezkou kabelku. A pak jsou značky, které umí vytvořit kabelku, jež se stane součástí vašeho života. Valentino patří do té druhé kategorie. Když se řekne Valentino, většina milovnic módy si okamžitě vybaví eleganci a pak ještě jednu eleganci navrch. Styl, který se nehádá s trendy, ale elegantně je převyšuje. Není agresivní, nepotřebuje křičet logo na kilometr daleko, přesto je rozpoznatelný na první pohled.
Značku založil italský návrhář Valentino Clemente Ludovico Garavani v roce 1960 v Římě a během desetiletí se vypracoval mezi největší legendy světové módy. Jeho rukopis byl jasný: romantika, rafinovanost, ženskost a neuvěřitelný cit pro detail. Ať už šlo o haute couture róby, vůně nebo doplňky, všechno mělo jednu společnou věc – schopnost udělat ze ženy hlavní postavu vlastního příběhu..
Proč kabelka Valentino není jen doplněk, ale investice do stylu
Kabelky Valentino nejsou jen praktickým místem pro mobil, klíče a rtěnku. Jsou to doplňky, které drží hodnotu, protože drží kvalitu. A také proto, že jejich design nestárne rychle. Nejsou postavené na krátkodobém trendu, který za půl roku zmizí. Valentino umí vytvořit model, který bude fungovat dnes, příští sezonu i za pět let – a pořád bude působit luxusně, ale ne okázale.
Kolekce nabízí různé tvary, velikosti i materiály. Od klasických kožených tote kabelek přes hobo a crossbody až po výraznější společenské modely. V tom je jejich síla: můžete mít jednu „Valentinku“ na každý den, ale i kabelku, která se vytahuje jako šperk – jen ve chvíli, kdy chcete být nezapomenutelná.
Kolik stojí „Valentinka“: od dostupnějších kousků po investiční klasiky
Ceny kabelek Valentino Garavani se pohybují ve velmi širokém rozmezí. Záleží na velikosti, typu kůže, zdobení i tom, zda jde o sezónní model nebo ikonickou linii.
Na oficiálním e-shopu se ceny nejčastěji pohybují v těchto hladinách:
DeVain Small Shoulder Bag – přibližně od 1 700 do 4 400 eur (cca 45 až 116 tisíc Kč) podle materiálu a detailů.
Laseine Shopping Bag – zhruba 2 700 až 4 500 eur (cca 72 až 120 tisíc Kč), ideální jako luxusní kabelka na každý den
Locò Small Shoulder Bag – kolem 2 100 až 3 900 eur (cca 60 až 104 tisíc Kč) s ikonickým VLogo prvkem.
Vsling Mini Handbag – přibližně 2 500 až 4 900 eur (cca 67 až 130 tisíc Kč) pro ženy, které chtějí výraznější siluetu.
Vain Embroidered Shoulder Bag – až kolem 6 800 eur (cca 180 tisíc Kč) u nejluxusnějších vyšívaných a zdobených variant.
Dobrá zpráva pro ty, kdo po Valentino touží, ale nechtějí do kabelky vložit cenu malé dovolené: některé modely se dají najít i na outletových platformách nebo v second-hand nabídce. Tam se ceny mohou začínat zhruba kolem 9 tisíc korun – záleží ale na stavu, stáří i autenticitě.
Ikonické linie, které zaujaly svět
Valentino dnes není jen jedna kabelka. Je to celý svět modelů, které mají vlastní tvář. A některé linie se staly tak výrazné, že je ženy sbírají podobně jako parfémy – podle nálady, ročního období a životních etap.
VLogo Signature: Minimalistický design, který je okamžitě rozpoznatelný díky ikonickému VLogo. Často působí jako kabelka, která je luxusní, ale nenutí vás se „převlékat“ do luxusu. Hodí se k džínům i k šatům.
DeVain a Laseine: Modely, které často sází na elegantní strukturu, kvalitní kůži a detaily, které vypadají draze, ale nepůsobí přeplácaně. Ideální pro ženy, které chtějí styl do práce, ale i na večer.
Locò a Vsling: Modernější siluety, které mají v sobě špetku módní drzosti. Kovové prvky, výraznější tvary, logo jako šperk. Kabelky, které umí být dominantou outfitu, aniž by z něj udělaly karneval.
Antibes a Hoboho: Ležérnější modely pro každodenní život. Pokud chcete Valentino, ale v civilnější verzi, která vypadá skvěle i s oversized kabátem a teniskami, tady jste doma.
Proč ženy po celém světě chtějí svoji „Valentinku“
Není to jen o tom, že Valentino je luxus. Je to o tom, jak se v něm žena cítí. Kabelky Valentino mají zvláštní schopnost: dodají outfitu noblesu, ale nikdy vám nevezmou osobnost.
A důvodů, proč po nich ženy sahají znovu a znovu, je několik:
Nadčasovost
Kabelka Valentino nepodléhá módním výkyvům. I po letech vypadá jako „dobrá volba“, ne jako výstřelek.
Kvalita materiálů
Kůže, konstrukce, švy, detaily. Všechno působí pevně, promyšleně a luxusně. Nejen na fotce, ale i v reálném životě.
Všestrannost
Ať jdete do práce, na víkendový brunch nebo na večerní událost, kabelka se dokáže přizpůsobit. Ne tím, že je nudná, ale tím, že má styl, který se nepere s vaším životem.
Právě proto se často stává osobním talismanem. Kabelku, kterou si žena nevezme jen proto, že se „hodí“. Ale protože jí připomíná, kdo je.
Valentino Garavani: legenda, které svět vzdává hold
Odchod Valentina Garavaniho z tohoto světa znamená konec jedné éry. Ale jeho práce se neztratí. Nejde jen o logo nebo značku, kterou známe z obchodů. Jde o estetiku, která formovala ženský styl napříč dekádami. Valentino měl dar udělat luxus jemným. Udělat eleganci moderní. Udělat romantiku nositelnou. Tahle stopa zůstane v každém jeho modelu.
Jak nosit Valentino dnes: inspirace pro reálný život
Business chic
Menší VLogo kabelka na rameno, kostýmek nebo kabát s čistou linií, kvalitní boty. Kabelka působí jako podpis, ne jako reklama.
Kavárenský styl
Hobo nebo tote v neutrální barvě, denim, měkký svetr, vlasy jen tak stažené. Valentino dodá i obyčejnému outfitu pocit „mám to pod kontrolou“.
Večerní glamour
DeVain s jemným zdobením k šatům nebo saténové sukni. Jeden výrazný prvek stačí. Kabelka v tu chvíli funguje jako šperk.
Symbol osobního stylu
Kabelka Valentino Garavani je víc než módní doplněk. Je to symbol osobního stylu, elegance a investice do krásy, která se neokouká. Valentino Garavani byl jeden z nejvlivnějších návrhářů své doby – a i když odešel, jeho rukopis zůstává. V dokonalém luxusu, který nepotřebuje dokazovat vůbec nic.
A jestli existuje kabelka, která si zaslouží přezdívku „Valentinka“, pak je to právě tahle. Protože některé věci nejsou trend. Jsou odkaz.