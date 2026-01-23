Dnes je pátek 23. ledna 2026., Svátek má Zdeněk
Počasí dnes 1°C Zataženo

Máte svoji Valentinku? Legendární kabelky, které dobývají svět

23. 1. 2026 – 12:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Máte svoji Valentinku? Legendární kabelky, které dobývají svět
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Jsou značky, které umí udělat hezkou kabelku. A pak jsou značky, které umí vytvořit kabelku, jež se stane součástí vašeho života. Valentino patří do té druhé kategorie. Když se řekne Valentino, většina milovnic módy si okamžitě vybaví eleganci  a pak ještě jednu eleganci navrch. Styl, který se nehádá s trendy, ale elegantně je převyšuje. Není agresivní, nepotřebuje křičet logo na kilometr daleko, přesto je rozpoznatelný na první pohled.

Značku založil italský návrhář Valentino Clemente Ludovico Garavani v roce 1960 v Římě a během desetiletí se vypracoval mezi největší legendy světové módy. Jeho rukopis byl jasný: romantika, rafinovanost, ženskost a neuvěřitelný cit pro detail. Ať už šlo o haute couture róby, vůně nebo doplňky, všechno mělo jednu společnou věc – schopnost udělat ze ženy hlavní postavu vlastního příběhu..

profimedia-1053847398 zdroj: Profimedia

Proč kabelka Valentino není jen doplněk, ale investice do stylu

Kabelky Valentino nejsou jen praktickým místem pro mobil, klíče a rtěnku. Jsou to doplňky, které drží hodnotu, protože drží kvalitu. A také proto, že jejich design nestárne rychle. Nejsou postavené na krátkodobém trendu, který za půl roku zmizí. Valentino umí vytvořit model, který bude fungovat dnes, příští sezonu i za pět let – a pořád bude působit luxusně, ale ne okázale.

ChatGPT Image 22. 1. 2026 17_51_39
Magazín
Jung varoval rodiče už dávno: Tohle z výchovy udělá „věčného kluka“ i ve 40

Kolekce nabízí různé tvary, velikosti i materiály. Od klasických kožených tote kabelek přes hobo a crossbody až po výraznější společenské modely. V tom je jejich síla: můžete mít jednu „Valentinku“ na každý den, ale i kabelku, která se vytahuje jako šperk – jen ve chvíli, kdy chcete být nezapomenutelná.

profimedia-1053850211 zdroj: Profimedia

Kolik stojí „Valentinka“: od dostupnějších kousků po investiční klasiky

Ceny kabelek Valentino Garavani se pohybují ve velmi širokém rozmezí. Záleží na velikosti, typu kůže, zdobení i tom, zda jde o sezónní model nebo ikonickou linii.

Na oficiálním e-shopu se ceny nejčastěji pohybují v těchto hladinách:

DeVain Small Shoulder Bag – přibližně od 1 700 do 4 400 eur (cca 45 až 116 tisíc Kč) podle materiálu a detailů.

Laseine Shopping Bag – zhruba 2 700 až 4 500 eur (cca 72 až 120 tisíc Kč), ideální jako luxusní kabelka na každý den

Locò Small Shoulder Bag – kolem 2 100 až 3 900 eur (cca 60 až 104 tisíc Kč) s ikonickým VLogo prvkem.

profimedia-0776378954
Magazín
Partner Lucie Bílé musel nečekaně na operaci mozku. „Štěstí je tak křehké,“ přiznává zpěvačka po návratu domů

Vsling Mini Handbag – přibližně 2 500 až 4 900 eur (cca 67 až 130 tisíc Kč) pro ženy, které chtějí výraznější siluetu.

Vain Embroidered Shoulder Bag – až kolem 6 800 eur (cca 180 tisíc Kč) u nejluxusnějších vyšívaných a zdobených variant.

Dobrá zpráva pro ty, kdo po Valentino touží, ale nechtějí do kabelky vložit cenu malé dovolené: některé modely se dají najít i na outletových platformách nebo v second-hand nabídce. Tam se ceny mohou začínat zhruba kolem 9 tisíc korun – záleží ale na stavu, stáří i autenticitě.

profimedia-0969046641 zdroj: Profimedia

Ikonické linie, které zaujaly svět

Valentino dnes není jen jedna kabelka. Je to celý svět modelů, které mají vlastní tvář. A některé linie se staly tak výrazné, že je ženy sbírají podobně jako parfémy – podle nálady, ročního období a životních etap.

VLogo Signature: Minimalistický design, který je okamžitě rozpoznatelný díky ikonickému VLogo. Často působí jako kabelka, která je luxusní, ale nenutí vás se „převlékat“ do luxusu. Hodí se k džínům i k šatům.

profimedia-1058550350
Magazín
Výměna manželek v showbyznysu, která překvapivě funguje

DeVain a Laseine: Modely, které často sází na elegantní strukturu, kvalitní kůži a detaily, které vypadají draze, ale nepůsobí přeplácaně. Ideální pro ženy, které chtějí styl do práce, ale i na večer.

Locò a Vsling: Modernější siluety, které mají v sobě špetku módní drzosti. Kovové prvky, výraznější tvary, logo jako šperk. Kabelky, které umí být dominantou outfitu, aniž by z něj udělaly karneval.

Antibes a Hoboho: Ležérnější modely pro každodenní život. Pokud chcete Valentino, ale v civilnější verzi, která vypadá skvěle i s oversized kabátem a teniskami, tady jste doma.

profimedia-1053850142 zdroj: Profimedia

Proč ženy po celém světě chtějí svoji „Valentinku“

Není to jen o tom, že Valentino je luxus. Je to o tom, jak se v něm žena cítí. Kabelky Valentino mají zvláštní schopnost: dodají outfitu noblesu, ale nikdy vám nevezmou osobnost. 

A důvodů, proč po nich ženy sahají znovu a znovu, je několik:

Nadčasovost

Kabelka Valentino nepodléhá módním výkyvům. I po letech vypadá jako „dobrá volba“, ne jako výstřelek.

Kvalita materiálů

Kůže, konstrukce, švy, detaily. Všechno působí pevně, promyšleně a luxusně. Nejen na fotce, ale i v reálném životě.

Všestrannost

Ať jdete do práce, na víkendový brunch nebo na večerní událost, kabelka se dokáže přizpůsobit. Ne tím, že je nudná, ale tím, že má styl, který se nepere s vaším životem.

Právě proto se často stává osobním talismanem. Kabelku, kterou si žena nevezme jen proto, že se „hodí“. Ale protože jí připomíná, kdo je.

profimedia-1067416878 zdroj: Profimedia

Valentino Garavani: legenda, které svět vzdává hold

Odchod Valentina Garavaniho z tohoto světa znamená konec jedné éry. Ale jeho práce se neztratí. Nejde jen o logo nebo značku, kterou známe z obchodů. Jde o estetiku, která formovala ženský styl napříč dekádami. Valentino měl dar udělat luxus jemným. Udělat eleganci moderní. Udělat romantiku nositelnou. Tahle stopa zůstane v každém jeho modelu.

profimedia-1053847468 zdroj: Profimedia

Jak nosit Valentino dnes: inspirace pro reálný život

Business chic

Menší VLogo kabelka na rameno, kostýmek nebo kabát s čistou linií, kvalitní boty. Kabelka působí jako podpis, ne jako reklama.

Kavárenský styl

Hobo nebo tote v neutrální barvě, denim, měkký svetr, vlasy jen tak stažené. Valentino dodá i obyčejnému outfitu pocit „mám to pod kontrolou“.

Večerní glamour

DeVain s jemným zdobením k šatům nebo saténové sukni. Jeden výrazný prvek stačí. Kabelka v tu chvíli funguje jako šperk.

profimedia-1053855523 zdroj: Profimedia

Symbol osobního stylu

Kabelka Valentino Garavani je víc než módní doplněk. Je to symbol osobního stylu, elegance a investice do krásy, která se neokouká. Valentino Garavani byl jeden z nejvlivnějších návrhářů své doby – a i když odešel, jeho rukopis zůstává. V dokonalém luxusu, který nepotřebuje dokazovat vůbec nic.

A jestli existuje kabelka, která si zaslouží přezdívku „Valentinka“, pak je to právě tahle. Protože některé věci nejsou trend. Jsou odkaz.

Tagy:
smrt móda cena návrhář pocta styl Kabelky trend modely
Zdroje:
The Guardian, valentino.com, glamobserver.com, whatshotinuae.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

V Chřibské bude mše za oběť střelby, při útoku se mi snažil pomoci,řekl starosta

Následující článek

Podle Zůny ČR L-159 Ukrajině prodat nemůže, odvolal se na NKÚ i Řehku

Nejnovější články