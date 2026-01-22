Jung varoval rodiče už dávno: Tohle z výchovy udělá „věčného kluka“ i ve 40
22. 1. 2026 – 17:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Kolikrát jste se setkali s dospělým, který působí, jako by se nikdy nechtěl skutečně dospět? Neustále hledá zábavu, vyhýbá se odpovědnosti, mění práci nebo partnerku každých pár měsíců a doufá, že někdo jiný za něj „vyřeší“ životní problémy?
V analytické psychologii švýcarského psychiatra Carla Gustava Junga existuje pojem, který tento jev popisuje – Puer aeternus, tedy věčný chlapec.
Co Jung skutečně myslel věčným chlapcem
Termín Puer aeternus pochází z latiny a znamená “věčný chlapec”. V mytologii to byl bůh, který nikdy nestárne. Jung tento obraz přenesl do psychologie jako archetyp – symbolickou strukturu v lidské psychice, která ovlivňuje chování a prožívání člověka.
V jungovské psychologii může puer popisovat dospělou osobu (často muže), jejíž emoční vývoj uvízl na úrovni dospívání. Takový člověk může žít tzv. provizorní život – stále je ve stavu „někdy to dám“, „tohle mě zatím nezajímá“ nebo „teprve až budu mít tu pravou práci / partnerku / chvíli“.
Když se dospělost odkládá
Podle interpretací Jungových následovníků je jedním z klíčových rysů puer aeternus odmítání závazků a hranic. Lidé s tímto vzorcem chování často:
- čekají, až se „život postará sám o sebe“, místo aby přijali odpovědnost,
- odmítají rutinu, pravidla a závazky,
- preferují svobodu a nezávislost bez rizika zklamání,
- žijí spíše ve fantaziích než v realitě.
Tento vzorec bývá populárně označován i jako Peter Pan syndrom – tedy tendence „zůstat dítětem“ i ve věku, kdy je společnost očekává dospělost.
Rodičovství a psychologický „pupen“
Jungova teorie neříká, že je puer aeternus jen výsledkem přílišné péče. Přesto ale někteří interpreti poukazují na to, že přehnaná ochrana nebo silná vazba na matku či rodiče může přispět k tomu, že se dítě nenaučí zvládat frustrace a výzvy samostatně.
Když rodiče, často s nejlepšími úmysly, dítě chrání před každým pádem, konfliktem nebo neúspěchem, může se v jeho vnitřním světě vytvořit pocit, že životní výzvy jsou hrozné nebo nepřekonatelné. Taková zkušenost může bránit rozvoji skutečné autonomie a důvěry ve vlastní schopnosti.
To neznamená, že rodiče „zničí“ své dítě svou láskou. Spíše jde o to, že nedostatečná příležitost k řešení problémů a překonávání neúspěchů může zpomalit emoční zrání.
Kdy se to projevuje ve vztazích a práci
U dospělých lidí, kteří nesplnili očekávání dospělosti, se může objevovat:
- strach ze závazků – například odkládání vážných vztahů nebo manželství,
- neustálé hledání „lepší příležitosti“, aniž by se k něčemu zavázali,
- nízká tolerance k frustraci – při prvním problému snadno vzdávají,
- vyhýbání se odpovědnosti – spoléhají na ostatní, aby řešili praktické záležitosti.
Tyto vzorce mohou vysvětlovat, proč někteří lidé ve třiceti nebo čtyřiceti stále žijí s rodiči, mění práci každých pár měsíců nebo postrádají stabilní sociální a emoční vazby.
To není chyba charakteru – je to vzorec
Jung neviděl puer aeternus jako morální selhání jedince, ale jako psychologický archetyp s pozitivními i negativními aspekty. Archetyp věčného dítěte může být nositelem kreativity, naděje, energie a otevřenosti světu – ale pokud se stane dominantním, může se stát překážkou pro plně dospělý život.
To znamená, že chlapec, který zůstává ve svém nitru, není „špatný“ nebo „pokřivený“. Je to někdo, kdo zůstává emocionálně nenadále „uvězněn“ mezi světem bezpečí a světem skutečných výzev.
Když láska není jen péče, ale i příprava na život
Největší paradox je v tom, že největší rodičovská láska může občas děti připravit o dary, které jim život nabízí – jako je schopnost řešit problémy, učit se z chyb a stát se soběstačnou osobností.
Dospělost není o tom, že se přestane milovat, ale o tom, že se miluje natolik, aby člověk mohl přijmout i nepříjemné stránky života. Výchova, která dítě učí stát na vlastních nohou, nepomáhá jen němu – učí i rodiče odpouštět pády a důvěřovat jeho síle růst.
Malé kroky k dospělosti
Psychologická práce s puer aeternus může začít tam, kde začíná každý životní krok směrem ven:
- přijmout zodpovědnost za své rozhodnutí,
- učit se z drobných selhání,
- nechat dítě/partnera vyzkoušet si svět bez záchranné sítě,
- uvědomit si vlastní strach z neúspěchu a čelit mu.
Jungův koncept nám ukazuje, že dospělost není automatický proces, ale cesta, kterou si musí každý člověk projít – a někdy ji musíme projít i s pomocí druhých nebo odborníků.