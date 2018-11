Mayovou nejspíš čeká hlasování o nedůvěře. Kdo ji naopak podpořil?

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Konzervativci v britském parlamentu již shromáždili dostatek podpisů, aby mohli vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry premiérce Therese Mayové. Tvrdí to portál BrexitCentral, který se odvolává na nejmenovaný zdroj. Stejnou informaci získala také televize SkyNews. Deník The Daily Telegraph následně uvedl, že nespokojenci chtějí o osudu Mayové hlasovat příští týden v úterý.

Mayová není předsedkyní Konzervativní strany, tím je Brandon Lewis, poslanci strany jí ale mohou vyjádřit nedůvěru jako lídrovi. To by znamenalo, že by Mayová musela odejít z křesla předsedkyně vlády. Hlasování o nedůvěře se podle stranických pravidel musí uskutečnit v případě, že o to požádá 15 procent konzervativních poslanců. V současnosti by jich tak muselo dopis předsedovi příslušného výboru poslat 48, což se podle BrexitCentral stalo.

Za snahou vyvolat hlasování o nedůvěře stojí vlivný člen Konzervativní strany a zastánce tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg. Nespokojenci s Mayovou musejí pro její sesazení získat podporu většiny z aktuálních 315 konzervativních poslanců.

K napsání výše zmíněného dopisu se dosud veřejně přihlásilo 20 konzervativních poslanců včetně Reese-Mogga. Poslanci ale svůj požadavek hlasovat o nedůvěře nemusí oznamovat veřejně, poznamenal The Guardian.

Pokud Mayová případné hlasování ustojí, bude to podle analytiků znamenat posílení její pozice. Na základě nynějších pravidel by totiž konzervativci v takovém případě příštích 12 měsíců nemohli hlasování o nedůvěře opakovat.

The Daily Telegraph uvedl jako možné datum hlasování 20. listopad. O tom, že se rozhodování o osudu Mayové skutečně blíží, svědčí i informace televize SkyNews. Ta sdělila, že všichni vládní předáci, kteří mají v parlamentu na starosti dodržování stranické disciplíny, byli vyzváni, aby svůj dnešní program zrušili a vrátili se do Londýna.

Kdo Mayovou podporuje

Premiérku dnes podpořil ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox "Premiérce Mayové plně důvěřuji," řekl Fox. Podobně dnes vyjádřil důvěru premiérce také ministr životního prostředí Michael Gove, jehož odchod z vlády byl podle britských médií po předložení návrhu brexitové dohody na spadnutí. Fox prohlásil, že s Govem nemůže než souhlasit v tom, že Británie nyní potřebuje stabilitu.

Fox se hlásí k euroskeptickému křídlu Konzervativní strany a v minulosti podpořil někdejší tvrzení Mayové, že odchod bez dohody je lepší než špatná dohoda.

Tim Shippman z listu The Sunday Times pak s odkazem na "velmi dobrý zdroj" uvedl, že v kabinetu zůstanou také euroskeptičtí členové Liam Fox (ministr pro mezinárodní obchod), Cris Grayling (ministr dopravy), Penny Mordauntová (ministryně pro mezinárodní rozvoj) a Andrea Leadsomová (vůdkyně Dolní sněmovny).