Matky zuří, zasáhla je internetová šťára

Společnost Facebook zakročila proti kontroverznímu spolku Naštvané matky, který již přes tři roky čeří vody českého internetu.

Nejvýraznější sociální síť již delší dobu informovala o tom, že se bude snažit bojovat proti falešným zprávám, konspiračním teoriím, hoaxům a šíření nenávisti. V rámci toho tak od víkendu byly zablokovány a smazány účty spojené s hnutím, které se od začátku roku 2015 formovalo kolem hlavní "naštvané matky" Evy Hrindové.

Původně v neděli zmizela hlavní facebooková stránka Naštvaných matek, která měla na sociální síti více než čtyřicet tisíc "fanoušků" a dle Hrindové, jež se proti smazání na jiných kanálech ihned ohradila, i miliónový dosah. Šéfka Naštvaných matek si rovněž postěžovala, že do propagace smazané stránky byly vloženy desetitisíce.

Tak už je to definitivní - naše stránka s milionovým dosahem Naštvané matky je bez vysvětlení zrušena - už ji nevidí ani admini. Tři roky práce a desítky tisíc investovaných do reklamy jsou pryč. Jen tak. Bezmoc, smutek, naštvání... To je ta svoboda?