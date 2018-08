Kolotoč "kulturní fronty" Tomáše Kluse

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Umělci se nadále bouří proti Agrofertu, aplikace Bez Andreje slaví úspěch a Jiří Ovčáček mluví o antichartě. Má Andrej Babiš strach se pořádně ozvat? A jak brzo na celou tuhle aféru zase zapomeneme?

Už to bude přes dva týdny, co po festivalu Colours of Ostrava známý hudebník Tomáš Klus svým statusem na Facebooku roztočil velmi zajímavý kolotoč, který postupně nezasáhl jen uživatele sociálních sítí, ale i další hvězdy showbyznysu, novináře a politiky. A jak se zdá, pořád se vesele otáčí dál a stále k sobě přitahuje pozornost. Přitom to celé začalo celkem nevinně a nejspíš ani sám Klus nemohl tušit, jaké obrovské haló jeho text umístěný na sociální síť způsobí.

Zpěvák napsal rozsáhlý status o pokrytectví mezi umělci a pustil se především sám do sebe. Upozornil na nedůslednost, kdy se někdo vymezuje proti trestně stíhanému premiérovi Andreji Babišovi (kterého ve svém statusu ani jednou nejmenuje, ale dává mu přízviska jako "Velkostatkohnojař", "Grantový magnát" apod.), ale přesto zároveň přímo i nepřímo spolupracuje s firmami spojenými s jeho osobou.

"Ale teprve až sám budu pevně stát za svým názorem, bude za něco stát i můj názor. Stát za ním znamená žít v jeho duchu a nedopustit rozpor mezi tím, co říkám, a tím, co dělám. Pak se totiž všechno mé snažení o změnu relativizuje, oslabuje, dělá z platného plané," napsal mimo jiné známý hudebník ve svém statusu.

Klus tak prohlásil, že úplně utne kontakt s médii domu Mafra (Mladá fronta DNES, televize Óčko, rádio Impuls atd.), dříve oficiálně patřícímu Babišovi, nyní ve svěřenském fondu, a vyhlásil rovněž bojkot "všech bezskrupulózních, konkurenci a životní prostředí likvidujících podniků Velkostatkohnojaře".

Nic nového pod sluncem

Rozhodně to nebylo nic překvapivého ani šokujícího. Tomáš Klus se proti šéfovi hnutí ANO vymezuje dlouhodobě již od roku 2012, kdy byl Babiš v politice ještě úplným nováčkem, a za ty roky zpěvák postupně přitvrzuje. Například se kvůli premiérovi v minulosti rozešel ve zlém s Richardem Krajčem z kapely Kryštof, který je svou spoluprací s Andrejem Babišem chorobně známý a je kvůli tomu terčem mnoha vtipů. Klus se rovněž objevuje na "protibabišovských" demonstracích a často mluví nejen proti chování premiéra, ale i proti vystupování prezidenta Miloše Zemana.

Už před více než rokem se písničkář rozhodl bojkotovat akce spojené s kontroverzním šéfem hnutí ANO, a brát tak "jeho" peníze. Například na multižánrovém festivalu Mezi ploty 2017 v pražských Bohnicích, který byl sponzorován z Nadace Agrofert, sice přesto vystoupil, ovšem bez honoráře. Klusovo nedávné rozhodnutí utnout spolupráci rovněž s médii Agrofertu tak bylo jen dalším krokem, který se dal dříve nebo později očekávat.

Přesto na sebe bouřlivé reakce nenechaly dlouho čekat a celá situace se strhla až trochu radikálnějším směrem. Ač sám Tomáš Klus rozhodně nikoho nenabádal k tomu, aby se k jeho bojkotu, který považuje za osobní věc, přidával. Smyslem jeho původního statusu nebylo brojit a burcovat lid proti Andreji Babišovi, ale přesně tam se jeho sypání popela na hlavu za trochu toho vlastního pokrytectví nakonec stočilo.

Hudebníkovi začaly přitakávat další osobnosti českého showbyznysu, které mu vyslovily podporu, případně si samy obdobně sypaly popel na hlavu a vyhlásily stejný bojkot "babišových" firem a s nimi spojených akcí. Postupně tak v řadě vedle Kluse stanul Jiří Macháček z Mig 21, komička a zpěvačka Iva Pazderková, frontman skupiny Mňága a Žďorp Petr Fiala, herec Dejvického divadla Václav Neužil, sestry Anna a Ester Geislerovy a další.

Trochu ostřeji bojkot veřejně podpořil zpěvák Matěj Ruppert se skupinou Monkey Business, která týden po Klusově statusu vystoupila na Sázavafestu v kostýmech s obrázky parazitů, kde vedle klíšťat, blech, švábů a dalších roztomilých zvířátek měla rovněž fotky Andreje Babiše a Miloše Zemana. "Mimochodem, nejsi v tom sám a doufám, že nás bude ještě víc! Na Coloursech do doby, než buď Babiš odejde z politiky, nebo je přestane sponzorovat, hrát nebudeme a iDNES a Óčko to samé!" napsal Ruppert Klusovi.

Potraviny "bez Babiše"

Hodně pozornosti k sobě rovněž přitáhla na sociálních sítích známá kuchařka Kamila Rundusová přezdívaná Kamu. Kromě toho, že vyjádřila podporu Tomáši Klusovi, také prohlásila, že ruší svoji rubriku na serveru lidovky.cz, protože se právě dozvěděla o spojení média s Andrejem Babišem. Na Facebooku a Instagramu, kam svůj text pověsila, se tak od uživatelů dočkala především posměchu za "náhlé prozření" a obviňování, že se na tématu snaží pouze zviditelnit.

Na obranu kuchařky je třeba říct, že již v roce 2016 propagovala mobilní aplikaci Bez Andreje, která uživatelům poskytuje možnost pomocí skenování čárových kódů určit, které zboží pochází z firem spojených s Babišem, a během nákupu se jim tak vyhnout.

Marný boj za Českou televizi

Právě i tato aplikace, která se před dvěma lety objevila a jejímž autorem je programátor Martin Vytrhlík, slaví opět velký úspěch. Nepochybně se tak stalo právě díky haló kolem bojkotu umělců, kteří nyní na aplikaci začali v některých rozhovorech a vyjádřeních upozorňovat.

Zatímco k únoru letošního roku si Bez Andreje stáhlo přes 100 tisíc uživatelů, týden a půl po Klusově textu to bylo přes 135 tisíc a o čtyři dny později (6. srpna) autor hlásil již přes 160 tisíc stažení.

Aplikace se rovněž po dvou letech opět stala nejoblíbenější bezplatnou aplikací v App Store. Vytrhlík také slibuje, že mobilní pomůcku pro prověřování zboží aktualizuje, neboť kvůli momentálnímu velkému zájmu někteří uživatelé začali upozorňovat na zboží od Agrofertu, které ale aplikace hodnotí jako "bez Andreje".

Naivní anticharta

Jako rebel se mezi umělci rozhodl projevit písničkář Xavier Baumaxa, který se proti svým bojkotujícím kolegům ze showbyznysu vymezil. V několika facebookových statusech celou věc cynicky okomentoval a Tomáše Kluse následně označil za naivního mladíka. Rozjetou aféru přirovnal k nesmyslné bouři ve sklenici vody, kde se lidé se stejným názorem navzájem plácají po zádech a z diskuse vypouštějí jakoukoliv protistranu.

"Skupina lidí, kteří jsou o něčem přesvědčeni, sama sebe přesvědčuje, že jejich přesvědčení je správné. Bohužel, opravdu bohužel, s vyloučením protistrany," napsal doslova hudebník. Těžko tak říct, zda vůbec četl Klusův původní status, který je skutečně o něčem jiném než o nějaké pevné "kulturní frontě". Klus, který se dá těžko označit za útočného člověka, se ve svém statusu rozhodně nikoho přesvědčit nesnaží, naopak v něm smírně volá po diskusi - a rozhodně to nejsou prázdná slova. Například přímo pod oním statusem můžeme vidět, jak hudebník diskutuje s lidmi, kteří s jeho postojem nesouhlasí.

Klusův původní, především sebekritický text si pravděpodobně nepřečetli ani na Pražském hradě, protože svým osobitým způsobem celou věc již tradičně na Twitteru okomentoval i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Kluse a s ním v této záležitosti spojené kolegy přirovnal k umělcům, kteří v roce 1977 podepsali Antichartu vyjadřující podporu komunistickému režimu. Vzhledem k tomu, že se Klus a spol. vymezují proti šéfovi vládnoucí strany, která navíc získala důvěru právě díky komunistům, je tato analogie nižšího státního úředníka opravdu úsměvná.

Mohli by se setkat v Národním divadle a v přímém přenosu ČST podepsat ANTIBABIŠ. A odsoudit zaprodance a samozvance: https://t.co/36TIMzlHqH — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 30 July 2018

Z politického spektra se ostře ozval rovněž člen KSČM a bývalý poslanec Jan Klán, který v duchu komunistického smýšlení připomněl, jak nám to umělci zavařili v osmdesátém devátém, když se rozhodli udělat revoluci a svrhnout jeho milovaný režim. "Děkujeme, nechceme. Jednou to stačilo. Dnes vidíme výsledky. Z naší země je kolonie a montovna, dividendy odtékají pryč, každý si dělá, co chce," napsal ve svém vyjádření na Facebooku.

Umělci nejsou Kalousek

Zajímavě se k celé věci postavil sám trestně stíhaný premiér Andrej Babiš. Šéf ANO je již prakticky proslulý tím, že když ho někdo veřejně kritizuje, začne kolem sebe kopat, všechny obviňovat, vytahovat špínu na ostatní a dokola křičet hlášky o kampaních a účelovkách proti jeho osobě. Tentokrát se ale nic takového nestalo.

Andrej Babiš původně přes týden v této záležitosti mlčel, aby se následně, tak trochu mimochodem, vyjádřil v rozhovoru pro iDNES, kde zdůraznil, že se s Klusem snažil v minulosti setkat (což sám Klus na Facebooku následně detailněji vysvětlil). Babiš rovněž dodal, že nechápe, co mu umělci vyčítají, když sám jako ministr financí posílal peníze do kultury.

Jinak řečeno je pan premiér buď opravdu hodně nechápavý, nebo raději mlží a bojí se jít s umělci do otevřené konfrontace, aby si náhodou nerozházel jejich fanoušky a příznivce. Je pravda, že oblíbení umělci pro Babiše rozhodně nejsou tak jednoduchým terčem urážek a útoků, jako například jeho oblíbená nemesis Miroslav Kalousek z druhé nejmenší strany v Poslanecké sněmovně. Chtít tak po trestně stíhaném premiérovi, aby se k bojkotu a ke kritice zaznívající ze strany umělců postavil jako chlap, je asi opravdu marné.

Uvidíme, jak se celý tenhle rozjetý kolotoč bude ještě točit dál, nebo jestli se opět brzy zastaví a vyprchá, jako se to například stalo se studentskou iniciativou Vyjdi ven, na niž už vzpomínky poněkud vybledly. Zatím tohle téma stále žije, sám Tomáš Klus tento týden dokonce v duchu rčení "ševče, drž se svého kopyta" zveřejnil píseň o Andreji Babišovi.