GIBS má nového šéfa. Babišova soka nahradí žalobce Dragoun

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Státní zástupce Roman Dragoun se stane ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ve funkci nahradí Michala Murína, který po táhlých sporech s premiérem Andrejem Babišem v květnu rezignoval. O Dragounově jmenování rozhodla na svém zasedání vláda. Dragoun přitom v minulosti čelil obvinění, že patří mezi skupinu "rychlostudentů" na plzeňských právech, kde získal titul JUDr.

Dragoun novinářům řekl, že chce, aby inspekce působila důvěryhodně vůči státním zástupcům i veřejnosti. "Aby i ty vztahy uvnitř byly korektní, aby si důvěřovali příslušníci GIBS navzájem a věřili svému vedení, aby i vedení věřilo svým příslušníkům a nedocházelo k únikům informací," uvedl Dragoun.

Šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech Dragouna vybrala komise ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo 12 lidí. "Nejsem člověk nikoho, nejsem vyslanec justice nebo pana premiéra, jsem tam sám za sebe. Výběrové řízení proběhlo naprosto korektně, pokud bych měl pocit, že se bude nějak manipulovat, tak bych se ho neúčastnil," řekl novinářům Dragoun.

Murín byl terčem kritiky

Na Murína podle inspekce Babiš opakovaně tlačil, aby ve vedení skončil. Na schůzkách Murínovi podle prohlášení GIBS řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Murína kritizovali vedle Babiše také někteří státní zástupci. "Ty výtky, jak jsou adresovány, mi připadají jako přiléhavé, protože je potřeba mít na paměti, že státní zástupce je pánem přípravného řízení," uvedl Dragoun. Nevidí však žádnou souvislost v tom, že státní zástupci měli výhrady proti Murínovi a právě žalobce se stává jeho nástupcem.

Poslancům Dragoun před týdnem řekl, že v brzké době chce požádat o vyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Nyní disponuje prověrkou na stupeň důvěrné. Počátkem září by měl vystoupit na jednání sněmovní komise pro kontrolu GIBS.