Vláda vás podvádí. Utrácí za úředníky, které nemá

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Už jste si toho povšimli? Z komínů vládních úřadů vycházejí bílé obláčky. To není vodní pára, to lítají ven miliardy, které vám vláda sebrala na daních.

Po zemanovsku by se dalo říct "miliarda sem, miliarda tam". Tímto způsobem hospodařila minulá vláda a vláda současná v jejích stopách pokračuje.

Pokud by nynější éra v Česku měla dostat nějaký přívlastek, mohlo by se jí říkat "éra erární". Ještě nikdy nerostl v zemi státní sektor takovým tempem a ještě nikdy tak rychle nestoupaly náklady na státní zaměstnance.

Česko je zemí, která žije svou současností a neinvestuje do své budoucnosti. Vláda příjmy projídá. Namísto investic do komunikací, internetu a elektronizace státní správy, rozšiřuje pluky státních zaměstnanců, a tak zatěžuje budoucí generace.

Co víc,vláda utrácí peníze také za zaměstnance, které si naplánovala, ale nesehnala.

Vypasený erár

Vykrmovat erár začala Sobotkova koaliční vláda s Babišem v roli správce státních financí. Narýsovala "vykrmovací" plán až do roku 2018, a nic nenasvědčuje tomu, že by novému Babišovu kabinetu byl proti mysli.

V roce 2013, kdy vláda sociálních demokratů, babišovců a lidovců začala řídit stát, spadalo do kolonky státní zaměstnanec 413 600 lidí. Na jejím konci, v roce 2017, jich bylo už 445 000. A letos by tato cifra podle rozpočtových plánů měla dosáhnout 453 441.

Rozpočet na rok 2018 počítá s tím, že výdaje na platy státních zaměstnanců dosáhnou 186,4 miliardy. Jen považte, v roce 2013 na ně státu stačilo 132 miliard, loni potřeboval už 162 miliard.

Shrnuto: Za pět let by tedy stát měl přibrat 39 841 zaměstnanců. Ve stejné době mají jeho výdaje na platy vzrůst o 54,4 miliardy korun.

Pravda, bylo žádoucí počty zaměstnanců v určitých profesích státního sektoru zvýšit – třeba v případě hasičů nebo učitelů. Jenže vláda vytvářela místa pro zaměstnance "hlava nehlava", a tak přibyly mimo jiné pozice pro tisíce nových úředníků.

Černé duše

Ne všechna místa se podařilo zaplnit. Česká televize dotazem na ministerstvo financí zjistila, že ve státní správě je 16 tisíc pozic neobsazeno.

Takže hurá, pomyslíte si. Není to tak špatné. Utratíme aspoň o trochu míň.

Tahle radost je ovšem předčasná. Vláda totiž peníze na černé duše dostává a také je utrácí. Peníze, které z vás vytáhne, rozdělí mezi své lidi. "Na ta neobsazená místa resorty nárokují mzdové prostředky, které potom používají na odměny," přiznala v ČT Babišova pravá ruka, ministryně financí Alena Schillerová.

Andrej Babiš na to reagoval logicky, Řekl jí, aby neobsazená místa zrušila. Schillerová však namítla, že zrušit pracovní pozice není tak jednoduché. Její vysvětlení: "Než bychom to připravili, tak bychom se bavili v horizontu nějakých dvou let."

Dva roky na debatu a na přípravu?! Připomínám, že vyhodit nepohodlné lidi z úřadu vlády a ministerstev a obsadit tyto pozice zabralo Babišovi a jeho lidem několik dnů. A teď, pouhých jedenáct týdnů po jmenování, se vláda chystá předložit změnu zákona o státní službě, aby mohla vyhodit i odborné náměstky, které chrání služební zákon a kterých se nemůže zbavit ani reorganizací.

Na miliardách nezáleží?

Jistě, některé volná místa jsou tolerovatelná s ohledem na přirozenou obměnu pracovníků – někdo odchází a nový zaměstnanec ještě nenastoupil. Číslo 16 tisíc je však příliš vysoké. Vyvolává dokonce podezření, že vedení úřadů a institucí černé duše plánují a fiktivní místa udržují záměrně.

Pokud se peníze na tisíce černých duší spotřebují, může tento rok pro stát vzniknout výdaj blížící se sedmi miliardám korun. Přesněji řečeno, nikoli pro stát, ale pro daňové poplatníky.

Ministryně přitom vše odbude slovy: "Než bychom to připravili…" Takže se s tím smíříme, že? A vláda bez ohledu na tisíce neobsazených míst bude přibírat další zaměstnance na tisíce nových míst.

Hádejte, kolik z nich zůstane vyhrazeno dalším černým duším?

Makejte a nekecejte!

Hnutí ANO, které je dnes stoprocentně odpovědné za vládu, razí heslo "nekecáme, makáme". Není čas na jeho upgrade? Mohl by vypadat takhle: "Makejte a nekecejte, potřebujeme vaše daně (musíme živit čím dál tučnější erár i s jeho černými dušemi)."

Andrej Babiš se v politice etabloval jako bojovník proti daňovým podvodům. Teď stojí v čele vlády, která podvádí daňové poplatníky. Za co jiného lze pokládat utrácení peněz za černé duše?