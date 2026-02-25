Lunární horoskop na středu 25. února: Den iluzí, kdy se nevyplácí improvizovat
25. 2. 2026 – 7:23 | Magazín | Natálie Kozak
Středa 25. února 2026 nás zastihuje pod vlivem vrtkavé energie Blíženců a náročného devátého lunárního dne. Zatímco vzdušné znamení nás obvykle vybízí k aktivitě, numerologie a lunární cyklus tentokrát radí pravý opak. Je to den, kdy byste měli naslouchat spíše tichu než hluku okolního světa.
Vstupujeme do kritického devátého lunárního dne, který je v astrologické tradici často označován za období zkoušek a iluzí. Přestože Měsíc v Blížencích přináší pocit, že bychom měli být všude a řešit vše najednou, vesmírná konstelace nám dává jasný signál: zpomalte. Tato středa není dnem pro hrdinské činy, ale pro důslednou rutinu.
Pasti devátého dne: Pozor na iluze a novinky
Devátý lunární den s sebou nese specifickou energii, která může zkreslovat naše vnímání reality. Improvizované nápady, které se dnes ráno mohou zdát jako geniální záblesky inspirace, se s odstupem času pravděpodobně ukážou jako liché. Hvězdy důrazně varují před zahajováním nových projektů nebo zásadními životními změnami.
Dnes není vhodná doba pro aktivní komunikaci ani pro vyjasňování komplikovaných vztahů. Slova mohou být špatně pochopena a nevinná poznámka může přerůst v konflikt. Pokud se cítíte pod tlakem, držte se již naplánovaných, rutinních úkolů. Známé činnosti vám dnes poskytnou potřebnou kotvu a pocit bezpečí v jinak nejistém dni.
Finance a nákupy: Peněženku nechte raději zavřenou
Pokud jste plánovali středeční nákupy, astrologové radí je odložit. Energie dnešního dne je nepříznivá pro jakékoliv transakce. Existuje neobvykle vysoké riziko, že zakoupíte nekvalitní zboží, narazíte na skryté vady nebo podlehnete impulzivnímu nákupu věci, které se později budete jen obtížně zbavovat.
Riziko podvodu nebo chyby v dokumentech je dnes na svém vrcholu, což potvrzuje i blížící se retrográdní Merkur. Vyhněte se podepisování smluv a velkým investicím. Vaše finanční stabilita dnes závisí na vaší schopnosti odolat pokušení „výhodných“ nabídek.
Zdraví a očista: Hledejte klid v přírodě
Vzhledem k tomu, že Blíženci ovládají dýchací soustavu a nervy, je dnes klíčové dopřát svému tělu čerstvý vzduch. Najděte si čas na procházku, ale vybírejte si místa s minimálním provozem a menším počtem lidí. Klidný park nebo lesní cesta budou mít na vaši psychiku doslova zázračný vliv.
V devátém lunárním dni je také vhodné dbát na čistotu myšlenek. Pokud cítíte úzkost nebo podrážděnost, neřešte je konzumací těžkých jídel, ale spíše dechovým cvičením. Vyhněte se místům, kde se srocuje hodně lidí, a raději čerpejte energii ze samoty nebo z úzkého kruhu nejbližších, u kterých nemusíte nic předstírat.