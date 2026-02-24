Pohroma jménem Merkur je zpět: Od 26. února se raději nepodepisujte ani pod nákupní lístek!
24. 2. 2026 – 16:38 | Magazín | Natálie Kozak
První retrográdní Merkur roku 2026 klepe na dveře. Místo paniky je však lepší pochopit, co se na obloze skutečně děje, a využít toto období ve svůj prospěch. Co potřebujeme vědět o nadcházející astrologické události, která ovlivní naše telefonáty, smlouvy i náladu?
Proč Merkur „couvá“ a co to vlastně znamená?
Z astronomického hlediska je retrográdní pohyb čistou optickou iluzí. Země se na své oběžné dráze pohybuje jinou rychlostí než Merkur. Když ho „předjíždíme“, zdá se nám, že se planeta na obloze zastavila a začala se pohybovat zpět. Je to podobný efekt, jako když sedíte ve vlaku, který předjíždí jinou soupravu- na chvíli máte pocit, že druhý vlak couvá.
Merkur je nejrychlejší planetou naší soustavy- Slunce oběhne za pouhých 88 dní. Proto nás tato „iluze zpětného chodu“ potkává častěji než u jiných planet, zpravidla třikrát až čtyřikrát do roka.
V astrologii je Merkur vládcem komunikace, technologií, obchodu a cestování. Když se tedy symbolicky vydá zpět, všechny tyto oblasti mohou začít drhnout. To, co běžně funguje automaticky, najednou vyžaduje dvojnásobné úsilí.
Retrográdní Merkur v únoru 2026: Klíčová data a vliv Ryb
První letošní retrográdní fáze odstartuje 26. února a potrvá až do 20. března. Po celou tuto dobu se bude Merkur pohybovat v emotivním a hlubokém znamení Ryb.
Co můžeme očekávat?
- Emoční mlha a intuice: Ryby jsou spojeny s podvědomím a sny. Merkur v tomto znamení není zrovna logický analytik. Očekávejte zvýšenou citlivost, tendenci vidět skryté významy i tam, kde nejsou, a silné sny. Naše myšlení bude méně racionální a více intuitivní.
- Technický chaos: Stejně jako při každé retrograditě, i teď hrozí poruchy elektroniky a komunikační šumy. V únoru a březnu si dejte extra pozor na odesílání e-mailů špatným lidem nebo na chyby v letenkách a jízdenkách. Pojištění proti zrušení cesty tentokrát není zbytečný luxus.
- Bumerangy z minulosti: Retrográdní fáze je ideální pro návrat k rozdělaným věcem. Můžete narazit na staré známé, otevřít nedořešené dohody nebo konečně pochopit chybu, kterou jste udělali před měsíci. Klíčem k úspěchu je nyní naprostá upřímnost k sobě i k druhým.
Kreativita jako tajná zbraň
Ačkoliv se Merkur v Rybách může zdát jako recept na zmatek, má i svou světlou stránku. Je to fantastické období pro umělce a tvůrčí duše. Pokud píšete, malujete nebo se věnujete duchovnímu rozvoji, pocítíte obrovský příliv inspirace. Je to čas pro introspekci a dokončování uměleckých děl, nikoliv pro agresivní budování značky nebo drahé nákupy. Ty si raději nechte až na konec března.
Která znamení budou pod největším tlakem?
Dopad pocítíme všichni, ale šest znamení více než ostatní:
- Ryby: Budou v epicentru. Pozor na přetížení a potřebu spasit celý svět. Dopřejte si více klidu.
- Blíženci a Panna: Jako znamení, kterým Merkur přímo vládne, pocítí každé „škobrtnutí“ v komunikaci. Nesnažte se držet vše v hlavě, pište si seznamy.
- Rak a Štír: Vaše emoce budou jako na houpačce. Vyhněte se zbytečným dramatům v rodině a šetřete si energii.
- Střelec: Vaše přirozená touha po velkých vizích může narazit na detaily. Právě detaily vás nyní mohou potopit, tak je neignorujte.
Jak přežít toto období v klidu?
Hlavním pravidlem je zpomalit. Pokud nebudete spěchat, Merkur vás nebude mít čím nachytat.
- Dvakrát měř, jednou řež: Před odesláním zprávy si ji po sobě přečtěte. Před podpisem smlouvy ji dejte přečíst někomu jinému.
- Zálohujte: Udělejte si kopie důležitých dat a fotek.
- Naslouchejte vnitřnímu hlasu: Vnější svět bude hlučný a zmatený, ale vaše nitro v Rybách ví, co je správně.
Retrográdní Merkur není nepřítel. Je to vesmírná výzva k tomu, abychom se zastavili, přehodnotili své kroky a opravili to, co jsme v rychlosti přehlédli. Pokud k němu přistoupíte s pokorou a humorem, mohou být tyto tři týdny překvapivě léčivé.