Kaufland dnes spustil cenovou smršť, akce vám vyprázdní peněženku méně, než čekáte
25. 2. 2026 – 7:04 | Magazín | Anna Pecena
Od 25.2. do 3.3. 2026 platí v Kauflandu leták, který míří přímo na rodinné rozpočty. Máslo, maso, sladkosti i drogerie padají o desítky procent a některé ceny se dostaly na hranici, která tu dlouho nebyla. Tohle jsou největší taháky týdne.
Kaufland vytasil těžký kalibr a servíruje slevy, které nutí přepisovat nákupní seznam. Největší pozornost poutá vepřová krkovice bez kosti za 79,90 Kč, což je sleva 59 procent. Stejnou cenovku 69,90 Kč drží také celé kuře, zlevněné o 12 procent. Kdo plánuje víkendový vývar nebo řízky, má jasno.
Z mléčných výrobků zaujme smetana ke šlehání 33 % za 19,90 Kč se slevou 33 procent. Jihočeské máslo Madeta 250 g vyjde na 24,90 Kč, tedy o polovinu levněji. Chocenské tradiční pomazánkové stojí 25,90 Kč po slevě 41 procent a Madeta Jihočeský Eidam 100 g jen 21,90 Kč. Tady se šetří opravdu výrazně.
Maso, mléko a pečivo za ceny, které potěší
Trvanlivé polotučné mléko Tatra 1 l spadlo na 9,90 Kč. Bílý jogurt Hollandia 500 g pořídíte za 15,90 Kč, tedy s padesátiprocentní slevou. Anglická slanina vychází na 24,90 Kč a pařížský salát na 10,90 Kč. Kdo miluje českou klasiku, sáhne po Vysočině Krahulík 800 g za 99,90 Kč.
Pečivo a sladké? Mini větrníky 250 g stojí 39,90 Kč. Linecké rohlíčky Klasu vyjdou na 23,90 Kč a čoko piškoty Figaro na 22,90 Kč. Čokoláda Milka 85–100 g je za 27,90 Kč. A pokud chcete něco k televizi, TUC krekry jsou za 15,90 Kč.
Ovoce, sladkosti i nápoje pod tlakem slev
Rajčata Roma 500 g stojí 26,90 Kč. Červené hrozny bezsemenné 500 g vyjdou na 36,90 Kč po slevě 47 procent. Jahody Emco 39,90 Kč. Strážnické brambůrky Hobžovský jen 9,90 Kč.
Z nápojů zaujme Pepsi, Mirinda nebo 7Up 2 l za 24,90 Kč. Happy Day džus 1 l stojí 39,90 Kč. Pivo Bernard 12 koupíte za 19,90 Kč a Svijanský Máz 0,5 l za 10,90 Kč. Becherovka 0,7 l je za 219,90 Kč, Tullamore Dew 0,5 l za 269,90 Kč.
Drogerie a domácnost: velké balení, malé ceny
Perwoll prací gel 75 praní vyjde na 234,90 Kč. Jar XXL balení stojí 129,90 Kč. Coccolino aviváž 69,90 Kč. Toaletní papír Zewa Deluxe 16 rolí je za 119,90 Kč, papírové kapesníky Linteo 21,90 Kč.
Leták platí od 25.2. do 3.3. 2026 a pokud někdo plánuje větší nákup, tenhle týden je ideální chvíle. Některé slevy atakují hranici padesáti procent a takové ceny se nevidí každý den.