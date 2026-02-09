Dnes je pondělí 9. února 2026., Svátek má Apolena
Lunární horoskop na pondělí 9. února: Proč byste dnes měli raději mlčet a co vám tím chce vesmír naznačit?

9. 2. 2026 – 8:23 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na pondělí 9. února: Proč byste dnes měli raději mlčet a co vám tím chce vesmír naznačit?
zdroj: Freepik.com
Vstup do nového týdne se ponese v netradičním duchu. Pondělí 9. února ovládne symbol Kotvy a energie Štíra, které nás volají k tichu a introspekci. Je to den jako stvořený pro ty, kteří hledají hlubší smysl a odpovědi na své otázky. Zjistěte, jaké duchovní techniky vám pomohou najít ztracenou rovnováhu.

Po dynamické neděli přichází pondělí, které nás vybízí k zastavení. Energie dnešního dne jsou hluboké, tiché a soustředěné. Pokud máte pocit, že se svět kolem vás točí příliš rychle, dnešní konstelace vám dává svolení zpomalit a najít svou vnitřní kotvu.

Energie 22. lunárního dne

Nacházíme se ve 22. lunárním dni, který je tradičně zasvěcen získávání vědomostí a duchovnímu vhledu. Ubývající Měsíc stále setrvává ve znamení Štíra, což nám umožňuje nahlédnout pod povrch věcí a pochopit souvislosti, které nám dříve unikaly.

Horoskop pro všechna znamení od 9. do 15. února 2026: Lev vybuchne vztekem, Blíženec potká osud- a co dál?
  • Hledání odpovědí: Dnes je ideální čas pro analytické techniky. Pokud vás trápí nevyjasněná otázka, vyložte si tarotové karty, runy nebo se ponořte do studia svého astrologického diagramu. Intuice dnes pracuje na plné obrátky.
  • Vzdělávání: Den přeje zahájení nových kurzů nebo tréninkových cyklů zaměřených na praktické dovednosti. Informace, které dnes vstřebáte, si zapamatujete na velmi dlouhou dobu.

Zdraví a pohyb: Pozor na páteř

Hvězdy radí šetřit se. Nadměrná fyzická aktivita nebo zbrklé pohyby nejsou na místě.

  • Zranitelnost: Nejslabším článkem dnešního dne je páteř a celý pohybový aparát. Vyhněte se zvedání těžkých břemen a dlouhému sezení v jedné poloze.
  • Ideální cvičení: Místo intenzivního kardia zvolte jógu (zejména balanční ásany), pránájámu (dechová cvičení) nebo meditaci. Tyto techniky vám pomohou zharmonizovat emoce a posílit vnitřní stabilitu.
Živý Napoleon: legendární dort ve veganské verzi bez pečení

Co dnes dělat a čemu se vyhnout:

  • ANO: Analýza, studium, klidné rozjímání, plánování budoucnosti, tichá práce.
  • NE: Hlučné oslavy, extrémní sportovní výkony, impulzivní rozhodnutí, zbytečné hádky.
