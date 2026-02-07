Dnes je sobota 7. února 2026., Svátek má Veronika
Počasí dnes 5°C Zataženo

Živý Napoleon: legendární dort ve veganské verzi bez pečení

7. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | Natálie Kozak

Živý Napoleon: legendární dort ve veganské verzi bez pečení
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Hledáte recept na dezert, který vás nabije energií a nezatíží vaše trávení? Tento veganský Napoleon využívá sílu přírodních ingrediencí a šetrné sušení, aby vám nabídl to nejlepší z ořechů a ovoce v každém soustu.

Legendární dort Napoleon zná snad každý, ale v této „raw“ úpravě vás překvapí svou čistou chutí a lehkostí. Zapomeňte na těžké máslové krémy a listové těsto z bílé mouky. Tato varianta sází na přirozenou sladkost banánů, sílu ořechů a jemnost kešu krému. Je ideální volbou pro ty z vás, kteří hledají zdravější alternativu k tradičním sladkostem, aniž by chtěli slevit z gurmánského zážitku.

Co budete potřebovat na korpus a krém

Základem jsou kvalitní suroviny, které dodají dezertu tu správnou texturu a hloubku chuti. Připravte si:

Černá magie
Magazín
Čarodějnictví v 21. století: 10 znaků, že jste se stali obětí rituálu
  • Na těsto: 1 kg zralých banánů a 150 g lískových oříšků.
  • Na krém: 200 g kešu oříšků (nebo hotového kešu másla/krému), 100 g kvalitního medu (pro nižší glykemický index lze nahradit sirupem z topinamburu) a jeden vanilkový lusk.
  • Na ozdobu: 50 g vlašských ořechů.

Postup přípravy: Trpělivost, která se vyplatí

Příprava tohoto dortu se neobejde bez mixéru a sušičky na ovoce (případně trouby nastavené na velmi nízkou teplotu). Postup je jednoduchý, ale vyžaduje čas na správné vyzrání textur.

  1. Příprava korpusů

Banány a lískové oříšky rozmixujte do naprosto hladké a kompaktní hmoty. Tuto směs následně rovnoměrně rozetřete na pláty sušičky ( na pečící papír). Sušte přibližně 12 hodin. Klíčem k úspěchu je vystihnout správný moment: vrstvy musí být pevné a poddajné, ale nikoliv křehké nebo přesušené. Z tohoto množství by vám mělo vzniknout 8 až 9 tenkých vrstev.

Rituál
Magazín
Jak pomocí jednoduchých triků naprogramovat mozek na úspěch. Peněžní rituály nejsou pověra
  1. Sametový krém Pokud nepoužíváte hotový krém, rozmixujte kešu oříšky s trochou vody, vanilkou a medem (či sirupem), dokud nevznikne hladká emulze. Krém by měl být dostatečně hustý, aby z dortu nestékal, ale zároveň jemný, aby se dobře roztíral.
  2. Kompletace a finále Jednotlivé usušené pláty postupně potírejte připraveným krémem a skládejte je na sebe. Horní vrstvu a boky dortu rovněž potřete krémem a bohatě zasypejte jemně nasekanými vlašskými ořechy. Ty dodají dortu potřebný kontrast v textuře.

Dort nechte před podáváním chvíli odležet v chladu, aby se chutě propojily. Dobrou chuť!

Tagy:
kuchyne veganství pečení recept dezert
Zdroje:
apetitonline.cz, fresh.iprima.cz, therawchef.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Káva z kapslí pod lupou: Rychlá dávka energie, nebo nenápadný koktejl toxinů?

Nejnovější články