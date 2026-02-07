Živý Napoleon: legendární dort ve veganské verzi bez pečení
7. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | Natálie Kozak
Hledáte recept na dezert, který vás nabije energií a nezatíží vaše trávení? Tento veganský Napoleon využívá sílu přírodních ingrediencí a šetrné sušení, aby vám nabídl to nejlepší z ořechů a ovoce v každém soustu.
Legendární dort Napoleon zná snad každý, ale v této „raw“ úpravě vás překvapí svou čistou chutí a lehkostí. Zapomeňte na těžké máslové krémy a listové těsto z bílé mouky. Tato varianta sází na přirozenou sladkost banánů, sílu ořechů a jemnost kešu krému. Je ideální volbou pro ty z vás, kteří hledají zdravější alternativu k tradičním sladkostem, aniž by chtěli slevit z gurmánského zážitku.
Co budete potřebovat na korpus a krém
Základem jsou kvalitní suroviny, které dodají dezertu tu správnou texturu a hloubku chuti. Připravte si:
- Na těsto: 1 kg zralých banánů a 150 g lískových oříšků.
- Na krém: 200 g kešu oříšků (nebo hotového kešu másla/krému), 100 g kvalitního medu (pro nižší glykemický index lze nahradit sirupem z topinamburu) a jeden vanilkový lusk.
- Na ozdobu: 50 g vlašských ořechů.
Postup přípravy: Trpělivost, která se vyplatí
Příprava tohoto dortu se neobejde bez mixéru a sušičky na ovoce (případně trouby nastavené na velmi nízkou teplotu). Postup je jednoduchý, ale vyžaduje čas na správné vyzrání textur.
- Příprava korpusů
Banány a lískové oříšky rozmixujte do naprosto hladké a kompaktní hmoty. Tuto směs následně rovnoměrně rozetřete na pláty sušičky ( na pečící papír). Sušte přibližně 12 hodin. Klíčem k úspěchu je vystihnout správný moment: vrstvy musí být pevné a poddajné, ale nikoliv křehké nebo přesušené. Z tohoto množství by vám mělo vzniknout 8 až 9 tenkých vrstev.
- Sametový krém Pokud nepoužíváte hotový krém, rozmixujte kešu oříšky s trochou vody, vanilkou a medem (či sirupem), dokud nevznikne hladká emulze. Krém by měl být dostatečně hustý, aby z dortu nestékal, ale zároveň jemný, aby se dobře roztíral.
- Kompletace a finále Jednotlivé usušené pláty postupně potírejte připraveným krémem a skládejte je na sebe. Horní vrstvu a boky dortu rovněž potřete krémem a bohatě zasypejte jemně nasekanými vlašskými ořechy. Ty dodají dortu potřebný kontrast v textuře.
Dort nechte před podáváním chvíli odležet v chladu, aby se chutě propojily. Dobrou chuť!