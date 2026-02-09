Jak přesně voněl prastarý Egypt? V muzeu si můžete zkusit 3500 let starý parfém
9. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Muzeum nabízí jedinečnou možnost přenést se do dávných dob a tentokrát k tomu neposlouží ani zrak, ani sluch.
Význam čichu, vůní a zápachů v běžném životě občas docela podceňujeme nebo na něj dokonce úplně zapomínáme. Přitom jsou to právě vůně, které jsou schopné vytvářet nejintenzivnější vzpomínky. Když už z dávných časů zapomenete všechno, na to, jak to někde vonělo, si vzpomenete vždycky.
A právě čich je smyslem, který rozhodli využít vědci k novému způsobu prezentace svých zjištění, jak popisují ve studii v časopisu Frontiers.
“Tento výzkum představuje významný krok v tom, jak můžeme prezentovat vědecké výsledky i mimo akademické publikace," prohlašuje archeoložka a chemička Barbara Huber z univezity v Tübingenu v tiskové zprávě.
Vědci totiž prozkoumali biochemické stopy ze 3500 let starých staroegyptských kanop. Díky technologickému pokroku už jsou totiž schopni identikovat a poznávat aromatické otisky nestabilních organických látek, o nichž se dříve soudilo, že se zkrátka nemohly žádným způsobem dochovat: Například kadidlo, parfémy, vonné pryskyřice či léky.
Na základu nových zjištění pak s týmem chemiků, archeologů a expertkou na parfémy vytvořili co nejvěrnější vůni.
Vícesmyslový zážitek je k mání v Muzeu Augusta Kestnera v německém Hanoveru. Výsledný parfém, na kterém spolupracovala především přední parfumérka Carole Calvez, je součástí výstavy s názvem Vůně posmrtného života. Návštěvníci si mohou přivonět k naparfemovaným kouskům papíru a stejná vůně se díky rozprašovačům nese i ve vzduchu.
Cílem výstavy bylo nabídnout návštěvníkům možnost přenést se do starých dob nejen pomocí zraku a sluchu. A také nabourat hororová klišé týkající se mumifikace a místo nich představit hlubší pohled s pochopením, proč a s jakými motivacemi staří Egypťané k celé věci přistupovali.
"Největší výzva spočívala v představení si vůně jako celku. Znát jednotlivé biochemické složky parfému je jedna věc, ale vytvořit z nich pak smysluplnou komplexní vůni, která nechá návštěvníky cestovat do minulosti a nabídne jim nečekané zážitky, a ne jen soubor ingrediencí, už je daleko větší úkol," vysvětluje zkušená parfumérka.
"Vůně představuje nový a jedinečný způsob jak lidem přiblížit mumifikaci a zároveň se oprostit od hororových klišé a spíše naopak ocenit motivace a cíle, které vedly k celému procesu i jeho výsledku," vysvětlují kurátoři muzea Christian Loeben a Ulrike Dubiel.
Ohlasy veřejnosti jsou zatím veskrze pozitivní a návštěvníci uvádějí, že si díky vůni opravdu najednou připadali jak v jiném tisíciletí. Také zvážíte výlet do starého Egypta?
Zdroj obrázku: Ehrich SC, Calvez C, Loeben CE, Dubiel U, Terp Laursen S a Huber B (2026) Archaeol. 4:1736875 v licenci CC BY