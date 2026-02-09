Dnes je pondělí 9. února 2026., Svátek má Apolena
9. 2. 2026 – 8:36 | Magazín | Jana Strážníková

Jiné pohledy na společný život: Langmajer a Boho vysvětlují rozchod... Každý ale úplně jinak
zdroj: Profimedia.cz
Z nuly na sto a ze sta pak zase zpátky na nulu. Velkolepě zamilovaná dvojice se rozešla a vysvětluje proč.

Lásce je konec, modelka a zpěvačka Jitka Boho a herec Lukáš Langmajer už netvoří pár. Novinka přišla už před několika dny, informaci pak krátce potvrdila sama Boho, nic dalšího ale v tu chvíli neprozradila.

Mlčení nicméně netrvalo dlouho a Jitka Boho naznala, že pustí do světa alespoň trochu informací, aby předešla kompletně smyšleným spekulacím.

"Doufám, že toto bude moje jediné vyjádření zde na Instagramu a už se k tomu nebudu muset vracet. Nechci se pitvat v důvodech našeho rozchodu; ty známe my dva a naše nejbližší rodina, což je pro mě nejdůležitější. Vysvětlovat detaily veřejnosti mi přijde zbytečné – lidé si stejně vždy domyslí své vlastní příběhy," hlásila v příbězích na sociální síti.

Vztah ale prý beztak stále za to: "Byl velmi intenzivní, byla jsem zamilovaná a věřím, že jsme se měli potkat. Možná mi toto setkání pomohlo urychlit odchod z předchozího vztahu, který by dříve či později stejně skončil," vysvětlovala.

Důvod rozchodu pak nezní nijak dramaticky, spíš naopak velmi obyčejně: "Při společném soužití jsme narazili na praktické věci, na kterých jsme se neshodli. Zjistili jsme, že máme na společný život jiné pohledy a odlišné představy. Zkrátka to nešlo, a proto se naše cesty rozešly," pokračovala.

"Život jde dál, takový už zkrátka je. Hlavně buďme všichni zdraví a šťastní," dodala.

Langmajer se místo vysvětlování rozhodl zaštítit humorem. Zda vhodně a citlivě, už je sice k debatě, ale na to si jistě každý udělá názor sám.

„Chtěl bych podat taky takové vyjádření a prozradit, s kým trávím teď nejvíce času,“ hlásil herec ve videu.

„Se mnou,“ vybafne zpoza Langmajera jeho kolega Jan Dolanský.

Jak moc bývalé partnery rozchod doopravdy mrzí je ve hvězdách, oba se nicméně tváří, že jsou v nejlepším pořádku a Jitka stihla své sledující vyprovokovat hned celou řadou nových fotek.

A sekne jí to, ne že ne.

