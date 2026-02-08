Horoskop pro všechna znamení od 9. do 15. února 2026: Lev vybuchne vztekem, Blíženec potká osud- a co dál?
8. 2. 2026 – 13:00 | Magazín | Natálie Kozak
Příští sedm dní bude vyžadovat pevnou ruku a jasný plán. Zatímco začátek týdne přeje rutině a uzavírání starých restů, jeho závěr se ponese v duchu vášně a nových začátků. Zjistěte, jak zvládnout agresivní výpady Lva, proč by Kozorozi neměli přebírat nové úkoly a jaká nečekaná setkání čekají na Berany. Naplánujte si svůj týden podle pohybu planet a využijte příznivé dny ve svůj prospěch.
Vstupujeme do týdne, kterému dominuje ubývající Měsíc. Je to období jako stvořené pro bilancování, vyklízení prostoru (fyzického i duševního) a ladění emocí. Vrcholem těchto sedmi dnů bude sobota 14. února- svátek svatého Valentýna. Než však propukne romantické veselí, hvězdy nás vybízejí k nastavení jasných záměrů v našich vztazích.
Beran (21. 3. - 20. 4.)
Romantika. Připravte se na zrychlený tep. Čekají vás nečekaná přiznání nebo setkání, která mohou změnit váš pohled na někoho blízkého.
- Tip: Od pondělí do středy je ideální čas na rituály k přilákání lásky. Ve čtvrtek a pátek buďte odvážní, vaše rozhodnutí posílí vášeň.
- Šťastné dny: 10. 2. a 14. 2.
Býk (21. 4. - 21. 5.)
Zdrženlivost. Ubývající Luna vám radí: mluvte méně, poslouchejte více. Není to ideální doba pro riskantní finanční kroky ani pro příliš vyostřené debaty.
- Tip: Střed týdne věnujte plánování společných projektů. Pokud víkend strávíte doma, úklid a zútulnění domova z vás odplaví stres.
- Příznivé dny: 9. 2. a 12. 2.
Blíženci (22. 5. - 21. 6.)
Spontánnost. Vaše nálada bude hravá a proměnlivá. I když vám to pomůže při seznamování, vyhněte se vážným obchodním jednáním, na která se teď nebudete soustředit.
- Tip: Středa a čtvrtek přejí flirtu po zprávách, pátek patří přátelům. Užívejte si, ale držte se dál od vyloženě nebezpečných dobrodružství.
- Příznivé dny: 11. 2. a 14. 2.
Rak (22. 6. - 22. 7.)
Rodina. Toužíte po teple domova a bezpečí. Jedinou překážkou může být váš vlastní strach, že vaše potřeba blízkosti bude vnímána jako slabost. Opak je pravdou.
- Tip: Nechte si poradit od rodiny, jejich péče vám dodá sebevědomí. Víkend zasvěťte odpočinku a procedurám, které vás budou hýčkat.
- Příznivé dny: 9. 2. a 15. 2.
Lev (23. 7. - 22. 8.)
Emoce pod kontrolou. Na začátku týdne můžete být přecitlivělí na kritiku, což může vést k výbuchům agrese. Snažte se ovládat své reakce, zejména v lásce.
- Tip: Na Valentýna budete zářit a možná dostanete výjimečný dar. Přebytečnou energii ze sebe dostaňte sportem nebo tancem.
- Šťastné dny: 10. 2. a 13. 2.
Panna (23. 8. - 22. 9.)
Starostlivost. Drobné projevy náklonnosti udělají s vašimi vztahy zázraky. Nebojte se být sami sebou a jasně si říct, po čem toužíte.
- Tip: Kolem pátku můžete díky novému koníčku potkat někoho, kdo v budoucnu sehraje ve vašem životě klíčovou roli.
- Šťastné dny: 12. 2. a 14. 2.
Váhy (23. 9.- 23. 10.)
Restart. Vyhněte se ultimátům. Kategorické postoje by mohly partnera nebo kolegy odcizit. V polovině týdne vás čeká důležité rozhodnutí.
- Tip: Zkuste se na situaci podívat očima druhé strany. O víkendu vyrazte na dlouhou procházku do přírody, potřebujete načerpat síly.
- Příznivé dny: 9. 2. a 11. 2.
Štír (24. 10. - 22. 11.)
Analýza. Chcete stihnout všechno hned, ale nespěchejte. I když úspěch vypadá zaručeně, každý krok si nejprve v klidu promyslete. Předejdete tak žárlivosti i nedorozuměním.
- Tip: Uvolněte se z domácího kolotoče a věřte blízkým, že úkoly zvládnou za vás. Víkend přeje kultuře a aktivnímu pohybu.
- Příznivé dny: 10. 2. a 12. 2.
Střelec (23. 11. - 21. 12.)
Vytrvalost. Do čtvrtka budete muset obhajovat své názory i před nejbližšími. Neustupujte ze svých přesvědčení, vaše neoblomnost přitáhne ty správné lidi.
- Tip: Pochybnosti nejlépe rozeženete pohybem. Bruslení nebo lyžování vám vyčistí hlavu a dodá chybějící energii.
- Příznivé dny: 9. 2. a 13. 2.
Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)
Plánování. Neberte si na sebe nic nového, dokud nedokončíte staré závazky. Spěch by vám jen podkopal sebedůvěru. Držte se svého harmonogramu.
- Tip: Tento přístup vám zajistí klid, který se brzy vyplatí. Víkend je jako stvořený pro vřelá setkání a sladké lenošení.
- Dobré dny: 11. 2. a 15. 2.
Vodnář (21. 1. - 18. 2.)
Rutina. Pokud se budete příliš přizpůsobovat ostatním, vytvoříte si v životě chaos. Na začátku týdne se soustřeďte na rutinní úkoly, ve kterých excelujete.
- Tip: Nové projekty odložte na konec týdne. V sobotu a v neděli se vydejte na neobvyklé rande nebo za přáteli.
- Příznivé dny: 9. 2. a 14. 2.
Ryby (19. 2. - 20. 3.)
Emoce. Dozrává čas opustit aktivity a vztahy, které vás jen vysávají. Jakmile si přiznáte, že staré scénáře už nepotřebujete, začne vzrušující nová fáze.
- Tip: Střed týdne věnujte kreativitě a péči o sebe. O víkendu se vyhněte hlučné společnosti a raději se věnujte vzdělávání nebo hlubším hovorům.
- Příznivé dny: 12. 2. a 15. 2.