12 typů krásy podle astrologie a jejich skrytá kouzla
26. 1. 2026 – 13:21 | Magazín | Natálie Kozak
První dojem děláme jen jednou a v astrologii za něj zodpovídá ascendent. Podívejte se na podrobné hodnocení atraktivity od ohnivých Beranů až po zasněné Ryby. Naučte se pracovat se svou vnější schránkou a využijte vliv planet k tomu, abyste v každé situaci působili nezapomenutelným dojmem.
Astrologie není jen o předpovídání budoucnosti, ale také o hlubokém porozumění naší vlastní identitě a fyzickému vzhledu. Možná se identifikujete se svým slunečním znamením, ale to, jak vás vnímá okolí a jaký první dojem uděláte, určuje především váš ascendent (ASC). Je to bod zvěrokruhu, který vycházel nad obzor v přesný moment vašeho narození.
Představte si ascendent jako masku nebo vnější schránku. Je to první vrstva, kterou svět uvidí, než se odhalí vaše pravá podstata. Podívejme se na žebříček atraktivity podle ascendentu a na to, jaké vizuální „superschopnosti“ jednotlivým znamením nadělily planety.
Žebříček atraktivity a styl jednotlivých znamení dle ascendentu:
12. Beran: ohnivá energie
Lidé s ascendentem v Beranu vtrhnou do místnosti jako záblesk. Mars jim propůjčuje atletickou postavu, výraznou bradu a velitelský tón. Často mají měděný nádech vlasů a jejich styl je odvážný, sportovní a plný červených akcentů.
11. Vodnář: magická výstřednost
Uran vytváří typ, který působí moderně a trochu jako panenka. Jejich pohyby jsou chaotické, ale podmanivé. Milují eklektický styl, žluté a modré tóny a vše, co vybočuje z normy.
10. Panna: porcelánová dokonalost
Panny jsou ambasadorky čistoty a preciznosti. Jejich krása je přirozená a svěží. Upřednostňují sofistikovanost a minimalismus. Často mají velmi jemné rysy obličeje a působí dojmem naprosté upravenosti.
9. Ryby: mystická jemnost
Neptun dává Rybám zasněný pohled a husté řasy. Působí křehce a žensky. Jejich styl je často bohémský nebo retro, s převahou pastelových a krémových odstínů.
8. Blíženci: intelektuální lehkost
Merkur těmto lidem nadělil výrazné rty a pružnou chůzi. Působí štíhle a neustále jsou v pohybu. Jejich šatník je ležérní, s avantgardními prvky, které podtrhují jejich bystrost.
7. Štír: osudové tajemství
Plutonská energie vytváří svůdný, až mírně ponurý efekt. Štíři v sobě mají magnetickou pikantnost. V módě volí smyslnost, grunge styl a barvy jako onyxová či šarlatová.
6. Býk: sochařská symetrie
Pod vlivem Venuše vykazují Býci i při plnějších tvarech dokonalou symetrii. Mají silnou postavu a široká ramena. Jejich styl je luxusní, zemitý a elegantní, připomínající kvalitu starých mistrů.
5. Kozoroh: majestátní zralost
Saturn dodává Kozorohům vážnost a chladnou krásu. Působí majestátně a nepřístupně. Jsou obvykle štíhlí s kompaktními rysy. V módě jim sluší tmavé tóny jako indigo nebo jalovec.
4. Střelec: bezstarostný úsměv
Jupiter naděluje Střelcům zářivý úsměv a odzbrojující energii. Mají kulatější obličej a výrazná gesta. Jejich styl je sportovní a barevný, často v odstínech korálové nebo smaragdové.
3. Lev: hvězdná záře
Lvi vyzařují vnitřní sebevědomí, které k nim přitahuje všechny oči. Často mají husté vlasy připomínající hřívu a dramatické vystupování. Jejich šatník je buď haute couture, nebo ležérní elegance, vždy však s nádechem zlata.
2. Rak: měsíční zranitelnost
Luna vytváří jemný, kulatý obličej a velmi ženské tvary. Raci působí upraveně a vlídně, čímž otevírají srdce ostatních. Milují konzervativní eleganci a chladné pastelové tóny.
1. Váhy: harmonický půvab
Vítězem žebříčku jsou Váhy pod vládou Venuše. Jejich krása spočívá v dokonalé geometrii obličeje a vrozeném půvabu. Chovají se bezchybně a elegantně. V módě jsou vždy trendy a preferují studené tóny, jako je levandulová nebo sněhobílá.
Závěrem
Váš osobní horoskop obsahuje všech dvanáct znamení, ale ascendent je tím, co vidíte vy i vaše okolí v zrcadle jako první. I když vás hvězdy zařadily na jakékoliv místo, pamatujte, že nejdůležitější je přijmout svou unikátnost a naučit se ji nosit s hrdostí.