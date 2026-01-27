Velká proměna v únoru: Pro dvě znamení končí starý život, pro další přichází nečekaný triumf!
27. 1. 2026 – 17:37 | Magazín | Natálie Kozak
Konec jednoho cyklu a začátek nového. Únorový tarotový výklad naznačuje, že pro nikoho nezůstane kámen na kameni. Patříte mezi šťastlivce, které čeká karta Síly, nebo se budete muset vypořádat s lekcí Spravedlnosti? Přečtěte si náš velký horoskop na únor 2026 a buďte o krok napřed před osudem.
Únor 2026 se nese ve znamení hlubokých vnitřních procesů i zásadních životních milníků. Tarotové karty odhalují, že pro některá znamení bude tento měsíc časem zasloužených odměn a oslav, zatímco jiná budou muset sebrat odvahu a definitivně uzavřít kapitoly své minulosti. Zjistěte, co karty předpovídají právě vám a jak nejlépe využít energie, které únor přináší.
Beran: Karta Svět (Velká arkána)
Pro Berany únor znamená završení. Karta Svět symbolizuje úspěšné dokončení důležité etapy- může jít o náročný pracovní projekt, ukončení vzdělávání nebo vyjasnění zásadního vztahu. Nezapomínejte však, že každý konec je branou k něčemu novému. Únor vám otevírá obzory, ať už skrze cestování, nebo nové sociální kontakty. Pokud jste dlouho čekali na pracovní výsledky nebo na vyjádření v lásce, nyní přichází čas sklízet plody. Klíčem k úspěchu je vaše ochota vkročit do nové reality bez obav.
Býk: Karta Smrt (Velká arkána)
Býci, připravte se na transformaci. Karta Smrt vás vyzývá k opuštění komfortní zóny. Jejím mottem je „zemřít a znovu se narodit“, což v praxi znamená konec staré situace, který může přijít i skrze krizi. Věci už nebudou jako dřív, ale pokud změnu vědomě přijmete, únor se stane základním kamenem vašeho nového já. Karty vám radí upřímně zhodnotit, co vás brzdí. Podporu najdete v pohybu, práci s podvědomím a v asketických praktikách.
Blíženci: Pětka pentaklů
Blížence čeká náročnější období, ve kterém mohou pociťovat nedostatek- ať už finanční, zdravotní nebo emoční. Největší pastí je nyní sebelítost. Zvedněte hlavu a rozhlédněte se kolem sebe; pomoc je blízko, i když možná vypadá jinak, než jste si představovali. Šetřete své zdroje a nebojte se požádat o radu. Nejdůležitější je přestat hrát roli oběti a převzít za svůj život plnou odpovědnost.
Rak: Pětka holí
Raci, únor ve vašem podání nebude o klidu, ale o boji a soutěživosti. Možná budete muset obhajovat své místo na slunci nebo řešit vnitřní neklid. Stres, který pociťujete, často pramení z vaší touhy mít vše pod kontrolou. Karty vám radí, abyste se nevzdávali, ale zároveň se naučili naslouchat ostatním a stanovili si jasné priority. Nahromaděnou energii vám pomůže ventilovat pravidelné cvičení.
Lev: Karta Síla (Velká arkána)
Lvi, únor by mohl být vaším nejlepším měsícem v roce. Karta Síla rezonuje s vaší přirozenou energií a dává vám moc „přenášet hory“. Úspěchu však dosáhnete spíše diplomacií a „měkkou silou“ než nátlakem. Pokud cítíte únavu, zaměřte se na své fyzické zdraví. V partnerských vztazích očekávejte harmonii a rozkvět sexuality, je to ideální čas pro romantiku a prohlubování blízkosti.
Panna: Pětka mečů
Panny, v únoru buďte obezřetní. Hrozí vám konflikty, ze kterých můžete vyjít jako vítězové, ale cena za takové vítězství může být příliš vysoká. Než se pustíte do sporu, zvažte, zda vám výsledek skutečně stojí za ztrátu energie. Nyní jste zranitelnější vůči podvodům a hádkám. Nejlepší strategií pro vás bude chladný kalkul, logika a snaha vyhnout se přímým konfrontacím, dokud se situace neuklidní.
Váhy: Karta Císařovna (Velká arkána)
Váhy čeká mimořádně plodný a úspěšný měsíc. Císařovna slibuje stabilitu, výhodné obchody (zejména v oblasti nemovitostí) a příliv tvůrčí energie. V soukromí může únor přinést posun vztahu na novou úroveň, svatbu nebo zprávu o narození dítěte. Důvěřujte přirozenému běhu věcí, vše ve vašem životě nyní dozrává v ten správný čas. Stačí jen být přirozenými a nechat události volně plynout.
Štír: Sedmička holí
Na cestě k vašim cílům se mohou objevit překážky, ale nenechte se zmást, nejsou tak velké, jak vypadají. Život jen testuje vaši vytrvalost. Nejvíce budete bojovat se svými vlastními pochybnostmi a imaginárními problémy. Nerozhodnost by vás v únoru mohla stát cenné příležitosti. Jděte odvážně vpřed a v případě potřeby si svou pozici nekompromisně obhajujte.
Střelec: Karta Spravedlnost (Velká arkána)
Střelci budou v únoru sklízet to, co v minulosti zaseli. Spravedlnost vrací věci do rovnováhy. Můžete se setkat s potřebou vyřizovat úřední dokumenty, podstupovat certifikace nebo řešit právní záležitosti. Ve vztazích tato karta přeje oficiálním svazkům. Buďte křišťálově čistí před zákonem i lidmi a respektujte nastavenou hierarchii. Udržet rovnováhu vám pomůže disciplína, denní režim a péče o tělo, zejména návštěva zubaře či osteopata.
Kozoroh: Desítka pohárů
Kozorozi se mohou těšit na měsíc plný rodinné pohody a radosti. Dlouhodobé cíle, na kterých jste společně s blízkými pracovali, jsou nyní na dosah ruky. Atmosféra v domově pro vás bude klíčová a ovlivní všechny ostatní oblasti vašeho života. Užijte si naplněná přání a oslavy, jen si dejte pozor na přílišnou naivitu vůči lidem mimo váš úzký rodinný kruh. Váš domov je vaší největší oporou.
Vodnář: Dvojka mečů
Vodnáři se v únoru ocitnou na křižovatce, ale učinit rozhodnutí pro ně bude těžké. Pravděpodobně zatím nemáte dostatek informací, abyste zvolili správnou cestu. Karty vám radí nespěchat a nedělat drastické změny pod tlakem. Pochybnosti mohou být vyčerpávající, proto hledejte vnitřní rovnováhu. Odstup od vnějších stereotypů a případná konzultace s psychologem vám pomohou ujasnit si, co skutečně chcete.
Ryby: Dvojka pohárů
Pro Ryby bude únor měsícem partnerství a úspěšné spolupráce. Ať už jde o novou lásku, upevnění stávajícího vztahu nebo obchodní dohodu, interakce s ostatními vám přinese radost a prospěch. Pokud toužíte po usmíření, nyní je ten nejlepší čas udělat první krok. Zaměřte se na kvalitu své komunikace, ale hlídejte si zdravou hranici, abyste nepropadli citové závislosti na druhých. Spolupráce je klíčem k vašemu únorovému štěstí.