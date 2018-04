Libeňský most čeká demolice. Rozhodli o tom pražští radní

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Pro někoho unikátní architektonická stavba, pro jiného rozpadající se betonový kolos. Názory na Libeňský most se různí, pražští radní se dnes přiklonili k druhé variantě, když odsouhlasili jeho zbouraní a nahrazení zcela novým mostem. Demolici ale musí posvětit pražské zastupitelstvo. Nyní zavřený most nebyl za 90 let své existence nikdy opravován.

Pokud by zastupitelé na čtvrtečním jednání potvrdili rozhodnutí rady, vybraná firma by musela dodržet maximální cenu stavby, kterou by v zakázce stanovilo město. Architektonická soutěž by se nedělala. Materiál předložil radním primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD), který už v úterý uvedl, že nejefektivnější a nejekonomičtější je most zbourat. Stejný názor má primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Proti bourání se na jednání rady postavili zástupci Trojkoalice. Záměr podle zastupitelů Matěje Stropnického a Ondřeje Mirovského (oba Zelení) nepodpoří ani na jednání zastupitelů. "Dolínek na závěr svého mandátu za sebou doslova pálí mosty. My trváme na tom, že bourat je barbarské a že má most být opraven. Zvlášť, když to zvládne i Správa železniční dopravní cesty v případě 150 let starého Negrelliho viaduktu," uvedl Stropnický.

Rozhodnutí se nelíbí ani starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému (KDU-ČSL/Trojkoalice). "Součástí projektu na nový most není náhradní doprava. Nejméně dva roky bez jakéhokoliv mostu je nepřijatelné. Zkusili jsme si v zimě jeden měsíc a myslím, že to všem stačilo. Zboření cenného mostu a jeho nahrazení mostem bez architektonické soutěže je barbarství," uvedl.

Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.